Forex Multi Indicators

Asesor Experto que monitoriza el mercado con diversos indicadores como CCI, MACD, STOCH, EMA y RSI. Permite configurar sus parámetros de indicadores, símbolos de forex, marcos temporales y programar operaciones durante el día. Sin seleccionar ningún símbolo ni marco temporal, se ejecuta sobre el símbolo y marco temporal actuales. Cuenta con opciones de gestión de riesgos y multiplica el lote fijo a medida que aumenta el saldo sin necesidad de convertir la cuenta en un casino.

Si se activa el nop el experto espera el cierre de todas las operaciones y sólo si el patrimonio supera el capital inicial reinicia su actividad operativa.

El riesgo absoluto sobre la cuenta actúa con precisión en más del 90% de las situaciones, pero en solo un tick de precisión podrías estar en un gap o en un cambio de porcentaje de interés en el calendario y en las optimizaciones puedes ver para simulaciones con un 5% de riesgo como puede bajar por debajo del 8 o 9% en un conjunto limitado de casos cuando en el evento onTick comparas si tu capital es menor que el monto inicial menos riesgo.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.