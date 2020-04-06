THV Smart Limit Manager Mt5
- Asesores Expertos
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.2
- Actualizado: 9 noviembre 2025
- Activaciones: 10
THV Smart Limit Manager MT5 - Controlador Inteligente de Órdenes Pendientes
THV Smart Limit Manager MT5 es un Asesor Experto avanzado diseñado para gestionar de forma inteligente las órdenes Pendientes de Compra/Venta utilizando líneas horizontales manuales o lógica automática.
Proporciona un control total sobre la colocación de órdenes pendientes, el espaciado, el escalado de lotes, la recuperación y la gestión de riesgos, todo ello de forma sencilla y visual.
⚙️ Características principales:
1. Gestión Inteligente de Límite de Compra/Venta
-
Coloca automáticamente órdenes Límite de Compra o Venta por debajo/por encima de la línea de precio definida (según sus ajustes de entrada de límite).
-
Ajusta dinámicamente la distancia y el tamaño del lote utilizando multiplicadores de paso y multiplicadores de lote personalizables.
-
Elimina y recrea automáticamente las órdenes pendientes cuando mueve o elimina líneas.
2. Activación manual o automática
-
Dibuje una línea horizontal de "Compra" o "Venta" para activar instantáneamente las órdenes pendientes.
-
Si no existe ninguna línea, EA puede colocar automáticamente límites basados en la configuración de UseOpenBuy / UseOpenSell.
3. Control de riesgo incorporado
-
Equity Stop y Equity Target cierran automáticamente todas las operaciones y detienen la actividad del EA cuando se alcanzan los umbrales.
-
El filtro ATR opcional evita las operaciones cuando la volatilidad es demasiado baja.
4. Sistema flexible de Take-Profit / Stop-Loss
-
Elija entre SL/TP individuales por orden o gestión basada en la media para las posiciones de la cesta.
-
Aplique o elimine instantáneamente SL/TP para todas las operaciones.
5. Sistema de recuperación de órdenes de compra/venta
-
Recrea automáticamente las órdenes pendientes perdidas si "BuyRecover" o "SellRecover" está activado.
6. Integración de teclas de acceso rápido y botones
-
Cree y elimine líneas de Compra/Venta directamente con botones.
-
Atajos de teclado para todas las acciones de gestión de operaciones: abrir/cerrar, control SL/TP.
💡 Caso típico de uso:
-
Pulse el botón "Línea de Compra" o "Línea de Venta" (o atajos de teclado) para trazar líneas de trading.
-
EA coloca automáticamente órdenes de límite pendientes basadas en su configuración de límite.
-
Mueva o elimine la línea: EA actualiza o elimina instantáneamente las órdenes relacionadas.
-
Opcionalmente, active UseOpenBuy / UseOpenSell para autocolocar límites incluso sin líneas.
🧭 Resumen:
THV Smart Limit Manager MT5 ofrece a los traders un control visual y automatizado total sobre las órdenes pendientes, perfecto para estrategias basadas en grid, limit o pullback.
Simplifica el trading manual manteniendo la precisión y consistencia de la lógica algorítmica.