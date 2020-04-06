THV Spike Reversal Mt5
- Asesores Expertos
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.2
- Actualizado: 9 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones
SpikeReversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada.
Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos.
Lógica principal de negociación:
-
Detección de Entrada de Picos:
Abre operaciones cuando una vela tiene un cuerpo largo (movimiento fuerte) y una mecha corta (rechazo bajo).
-
Pico alcista (vela roja con fuerte caída) → Comprar
-
Pico bajista (vela verde con fuerte subida) → Vender
-
-
Filtros de entrada personalizables:
-
Tamaño mínimo del cuerpo de la vela
-
Longitud máxima de la mecha
-
Tiempo de retardo antes de abrir otra operación en la misma dirección
-
Control de Stop Loss y Take Profit:
-
Sistema SL/TP totalmente configurable
-
Funciona por orden o por precio medio
-
Stop Loss y Take Profit ajustables para un control preciso del riesgo/recompensa
Módulo DCA (Dollar Cost Averaging):
-
Sistemas opcionales de compra y venta DCA
-
Defina el número máximo de órdenes DCA, la distancia entre pasos y el multiplicador de pasos
-
Admite espaciado fijo y progresivo
Cierre automático de PNL flotante y de renta variable:
-
Cierre basado en la equidad: Cierre automático de todas las operaciones cuando el capital aumente o disminuya en un porcentaje definido.
-
Cierre PNL flotante: Cierre todas las posiciones cuando el beneficio o la pérdida en USD alcance un umbral objetivo.
Atajos de teclado - Opere como un profesional:
La gestión de operaciones nunca ha sido tan rápida. Controle su cuenta directamente desde el teclado:
-
Abrir posiciones: Comprar o Vender
-
Cierre operaciones con ganancias/pérdidas/todas: Comprar o Vender
-
Cierre todas las operaciones rentables/pérdidas/todas las operaciones: Comprar y Vender
Destacados:
✅ Entradas de operaciones inteligentes basadas en velas
✅ Control manual total a través del teclado
✅ Flexibilidad en la gestión de SL/TP
✅ Estrategia de escalado DCA
✅ Protección automática de capital y beneficios
✅ Ligero y optimizado para todos los pares y marcos temporales.
Uso recomendado:
-
Funciona mejor en pares volátiles o marcos temporales con fuerte impulso (por ejemplo, M1-M15).
-
Uso en conjunción con una gestión monetaria adecuada y análisis técnico.
-
Ideal para operadores que desean automatización y control.