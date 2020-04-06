THV Spike Reversal Mt5

Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones

SpikeReversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada.
Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos.

Lógica principal de negociación:

  • Detección de Entrada de Picos:
    Abre operaciones cuando una vela tiene un cuerpo largo (movimiento fuerte) y una mecha corta (rechazo bajo).

    • Pico alcista (vela roja con fuerte caída) → Comprar

    • Pico bajista (vela verde con fuerte subida) → Vender

  • Filtros de entrada personalizables:

    • Tamaño mínimo del cuerpo de la vela

    • Longitud máxima de la mecha

    • Tiempo de retardo antes de abrir otra operación en la misma dirección

Control de Stop Loss y Take Profit:

  • Sistema SL/TP totalmente configurable

  • Funciona por orden o por precio medio

  • Stop Loss y Take Profit ajustables para un control preciso del riesgo/recompensa

Módulo DCA (Dollar Cost Averaging):

  • Sistemas opcionales de compra y venta DCA

  • Defina el número máximo de órdenes DCA, la distancia entre pasos y el multiplicador de pasos

  • Admite espaciado fijo y progresivo

Cierre automático de PNL flotante y de renta variable:

  • Cierre basado en la equidad: Cierre automático de todas las operaciones cuando el capital aumente o disminuya en un porcentaje definido.

  • Cierre PNL flotante: Cierre todas las posiciones cuando el beneficio o la pérdida en USD alcance un umbral objetivo.

Atajos de teclado - Opere como un profesional:

La gestión de operaciones nunca ha sido tan rápida. Controle su cuenta directamente desde el teclado:

  • Abrir posiciones: Comprar o Vender

  • Cierre operaciones con ganancias/pérdidas/todas: Comprar o Vender

  • Cierre todas las operaciones rentables/pérdidas/todas las operaciones: Comprar y Vender

Destacados:

✅ Entradas de operaciones inteligentes basadas en velas
✅ Control manual total a través del teclado
✅ Flexibilidad en la gestión de SL/TP
✅ Estrategia de escalado DCA
✅ Protección automática de capital y beneficios
✅ Ligero y optimizado para todos los pares y marcos temporales.

Uso recomendado:

  • Funciona mejor en pares volátiles o marcos temporales con fuerte impulso (por ejemplo, M1-M15).

  • Uso en conjunción con una gestión monetaria adecuada y análisis técnico.

  • Ideal para operadores que desean automatización y control.



