THV Spike Reversal Mt5

Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones

SpikeReversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada.

Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos.

Lógica principal de negociación :

Detección de Entrada de Picos:

Abre operaciones cuando una vela tiene un cuerpo largo (movimiento fuerte) y una mecha corta (rechazo bajo). Pico alcista (vela roja con fuerte caída) → Comprar Pico bajista (vela verde con fuerte subida) → Vender

Filtros de entrada personalizables: Tamaño mínimo del cuerpo de la vela Longitud máxima de la mecha Tiempo de retardo antes de abrir otra operación en la misma dirección



Control de Stop Loss y Take Profit :

Sistema SL/TP totalmente configurable

Funciona por orden o por precio medio

Stop Loss y Take Profit ajustables para un control preciso del riesgo/recompensa

Módulo DCA (Dollar Cost Averaging) :

Sistemas opcionales de compra y venta DCA

Defina el número máximo de órdenes DCA, la distancia entre pasos y el multiplicador de pasos

Admite espaciado fijo y progresivo

Cierre automático de PNL flotante y de renta variable :

Cierre basado en la equidad: Cierre automático de todas las operaciones cuando el capital aumente o disminuya en un porcentaje definido.

Cierre PNL flotante: Cierre todas las posiciones cuando el beneficio o la pérdida en USD alcance un umbral objetivo.

Atajos de teclado - Opere como un profesional :

La gestión de operaciones nunca ha sido tan rápida. Controle su cuenta directamente desde el teclado:

Abrir posiciones: Comprar o Vender

Cierre operaciones con ganancias/pérdidas/todas: Comprar o Vender

Cierre todas las operaciones rentables/pérdidas/todas las operaciones: Comprar y Vender

Destacados :

✅ Entradas de operaciones inteligentes basadas en velas

✅ Control manual total a través del teclado

✅ Flexibilidad en la gestión de SL/TP

✅ Estrategia de escalado DCA

✅ Protección automática de capital y beneficios

✅ Ligero y optimizado para todos los pares y marcos temporales.

Uso recomendado :

Funciona mejor en pares volátiles o marcos temporales con fuerte impulso (por ejemplo, M1-M15).

Uso en conjunción con una gestión monetaria adecuada y análisis técnico.

Ideal para operadores que desean automatización y control.



