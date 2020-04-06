THV Smart DCA Mt5

Hola Traders,

THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA yLógica Net-Off .

THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con:

  • DCA dinámico (Dollar-Cost Averaging): Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta.

  • Lógica Net-Off Inteligente: Cierra automáticamente posiciones rentables y posiciones perdedoras seleccionadas en función de umbrales configurables, con opción de filtrar por símbolo.

  • Gestión flexible de riesgos y operaciones: Establezca los niveles máximos de DCA, la distancia entre pasos, el multiplicador de lotes y los umbrales de liquidación neta.

  • Control de la renta variable en tiempo real: Cierre automático de posiciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios, lo que ayuda a proteger las ganancias.

  • Fácil personalización: Entradas totalmente configurables para los parámetros DCA y Net-Off, que permiten estrategias a medida.

  • Compatible con el teclado.

Aumente la eficacia de sus operaciones con una solución totalmente automatizada que equilibra el riesgo y maximiza las oportunidades.

¡Feliz negociación!



Productos recomendados
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Asesores Expertos
AuricSkeeter - EA de ruptura profesional Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Detección Inteligente de Rupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos. Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durant
EA Double Dragon Ultimatum MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Se trata de un sistema totalmente automático para operar con varias divisas (17 pares de divisas) en el mercado Forex. El propio sistema de trading encuentra los patrones Price Action más potentes de forma totalmente automática. El comercio se lleva a cabo en 17 pares de divisas al mismo tiempo y utiliza marcos de tiempo M5. Cada par tiene un stop loss, take profit, breakeven y trailing stop. Seguimiento real: https: // www.mql5.com/ru/signals/2238618 Ventajas Cierre parcial para reducir la car
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDCAD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
MMM Trader Pro ADX Bollinger MA
Andre Tavares
Asesores Expertos
Estrategia MMM ADX & Bollinger Bands & MA: La estrategia de este EA combina dos indicadores incorporados para mejorar sus señales y decidir abrir una nueva orden en el momento adecuado. Hay un indicador ADX y usted puede elegir la fuerza de su señal y el indicador Bollinger Bands confirma las tendencias y MA para comprobar si los precios se desvían de su patrón. Uniendo los datos de ambos indicadores y la media móvil, es posible calcular señales de calidad, evitando movimientos bruscos del merc
Investologic
SAUD ALHINDAL
Asesores Expertos
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC plataforma El EA es para los operadores profesionales. Los usuarios deben hacer algunas pruebas intensivas utilizando "probador de estrategia" para satisfacer las necesidades del usuario y para confirmar que esta EA trabajará para usted . La tendencia siguiente EA y inelegance artificial que tienen la capacidad de negociar en ondas móviles y saltar el mercado volátil entrecortado, el trabajo EA con cualquier mercado de símbolos o marco de tiempo en l
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Eleve su trading a nuevas cotas con Boom and CrashX, el Asesor Experto (EA) avanzado diseñado con precisión para mejorar su experiencia de trading. Este EA aprovecha potentes indicadores para proporcionar señales precisas, agilizar la gestión de riesgos y aumentar la rentabilidad, garantizando un funcionamiento sin problemas en los mercados financieros en constante cambio. Boom and CrashX es el aliado perfecto tanto para los operadores experimentados que buscan mejorar sus estrategias como para
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Multicurrency Hedge es un Robot de Trading Automático basado en la Desviación Estándar. El EA es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados. El comercio principal es cuando el precio va más allá de la desviación estándar en el par de divisas principal, y luego se ejecuta el comercio en otros pares, se activa la rejilla multidivisa. Instalar EA en VPS y en un par de divisas "EURUSD", Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500. PARÁMETROS: SD_TIMEFRAM
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Asesores Expertos
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Marco temporal : H1 Par recomendado : EURUSD (Principal) Pares Secundarios (Menos Preferibles) : USDCAD, GBPUSD Estrategia : Reversión a la media (Pullback Trading) Visión general de la estrategia BB-RSI Mean Reversion EA opera inteligentemente en retrocesos detectando la fatiga del mercado a corto plazo utilizando una combinación de: Bandas de Bollinger (BB) para ide
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Gold Flow Trader
Maicon Rodrigues Reis
Asesores Expertos
Gold Flow Trader - Descripción oficial Gold Flow Trader es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) , con un enfoque absoluto en la disciplina operativa, el control de riesgos y la preservación del capital . Este Asesor Experto fue diseñado para operar sólo cuando las condiciones del mercado son favorables , evitando entradas en entornos de alto riesgo. Su objetivo no es operar todo el tiempo, sino priorizar la calidad de entrada, la estr
Sunny Pro EA
Cong Khiem Nguyen
Asesores Expertos
El EA solo funciona con XAUUSD, no con XAUUSD. El EA funciona, pero no realiza operaciones. El Asesor Experto (EA) se basa en 3 indicadores: Zigzag + RSI + Velas, combinados con IA para ajustar el volumen adecuadamente. Con las siguientes reglas de compra y venta: 1. Principio de compra: El Zigzag marca el mínimo + el RSI está por debajo del umbral + el precio de cierre de la vela es mayor que el precio de apertura. 2. Principio de venta: El Zigzag marca el máximo + el RSI está por encima del
Femto Ground
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Femto Ground] Profesional, fiable y seguro GBPUSD robot de comercio. Presentación de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par GBPUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M12, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de los niveles de fibonacci personalizado y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarro
WP7 Autotrendline
Izaku Mike Annam
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto creado en base al análisis de tendencias, tanto alcistas como bajistas. Con un análisis de tendencia preciso, le ayuda a operar con el sistema de línea de tendencia. Con una estrategia de scalping, usted no necesita preocuparse cuando el comercio de divisas Ajustes recomendados: - 1000usd para 1 par de divisas -1000 usd para 0.01 lote o 0.1% de riesgo - Timeframe M15 y superiores M15 mql5 en vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2161359 H1 mql5 en vivo : https://
MachineTrader EA
Timothy Chuma Ifiora
Asesores Expertos
MachineTrader EA AI-Powered   Smart Trading. Built to   Recognize ,   React , and   Win . MachineTrader EA is a powerful yet simple-to-use automated trading system designed using advanced AI-driven pattern recognition. It focuses on capturing high-probability setups with minimal noise. Optimized for the   30-minute (M30)   chart Primarily trades   GBPUSD   (can also trade EURUSD; AUDUSD support coming soon) Current prices are for the first 30 purchasers of any plan before the price is set the 
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Asesores Expertos
Bot Pulse Trading Código de descuento del 20% en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Estrategia de Trading Automatizada para US30, NASDAQ y GER40 Desbloquea el potencial de crecimiento a largo plazo con nuestro avanzado bot de trading, diseñado específicamente para los índices US30, NASDAQ y GER40. Esta estrategia ha sido rigurosamente probada durante muchos años, demostrando un rendimiento consistente y confiable. Nuestro enfoque se basa en una sólida estrategia a largo plazo que prioriza la estab
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de tendencia basada en numerosos indicadores técnicos "Moving Average" en el marco de tiempo: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. El Asesor Experto utiliza elementos de estrategias como Martingala, Cuadrícula y Promedio. En la negociación, se pueden abrir hasta 3 órdenes simultáneamente en cada uno de los pares de divisas. El EA utiliza un algoritmo de cierre parcial de órdenes y Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop ocultos. Un asesor multidivisa o
RMH Breakout Strategy
Kutay Duranoglu
Asesores Expertos
RMH Breakout es un Asesor Experto de alto rendimiento desarrollado en base a una estrategia de seguimiento de tendencias. Este EA está optimizado específicamente para los mercados de índices y ofrece capacidades de negociación totalmente automatizadas. Características principales: Tipo de estrategia: Estrategia de seguimiento de tendencia Define las condiciones de entrada utilizando el RSI y los valores máximos del precio. Filtros: Filtro EMA: Comprueba si el precio está por encima o por debajo
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
SmartWay
Gooi Meng Liang
Asesores Expertos
SmartWay EA ( anteriormente SmartTrade EA) es un Asesor Experto profesional creado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. Con el lanzamiento de V2.0 , SmartWay introduce una nueva y poderosa característica: Smart Step Size Boost con Spike Detection . Esta mejora hace que el EA sea más adaptable en mercados volátiles y especialmente efectivo en mercados unidireccionales ( tendencias alcistas o bajistas). Combina la gestión monetaria basada en ciclos , la protección contra caídas y el co
Splash EA
Mikhail Golubev
Asesores Expertos
Splash EA es una implementación largamente esperada de mi sistema de trading de forma totalmente automatizada. El algoritmo se basa en el análisis de la simbiosis del volumen de operaciones y el movimiento del precio del instrumento, como resultado de lo cual obtenemos puntos con una alta probabilidad de reversión. Mi sistema de trading siempre funcionará mientras exista el mercado. Asesor honesto con pruebas honestas. Únase a su equipo, ¡no se arrepentirá! Marcos de tiempo: M5- H1 Pares básico
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Asesores Expertos
Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. Presentamos el Asesor Experto avanzado desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 motores de ruptura de nivel de núcleo en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de niveles de fibonacci personalizados y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el TimeFrame M15, Este indicador es un indicador especial desarrollad
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operar en el índice DE40 (a menudo etiquetado como DAX, GER40, etc., dependiendo del corredor). El EA identifica automáticamente oportunidades de comercio y gestiona posiciones con un enfoque basado en el riesgo, ofreciéndole dos modos de trading para elegir: Conservador – Un enfoque más lento y constante. Agresivo – Una estrategia más rápida diseñada para aprovechar los mayores movimientos del mercado (con mayor riesgo). Esta estrategia selecciona sus
Autoclose Position
Eduard-mihai Hucai
Asesores Expertos
Visión General del Asesor Experto: Este Asesor Experto (EA) está diseñado específicamente para los operadores que quieren gestionar de manera eficiente sus operaciones abiertas en un símbolo específico, asegurando que todas las posiciones se cierran una vez que se alcanza un objetivo de beneficio predefinido. Tanto si opera con divisas, acciones o materias primas, esta herramienta le ofrece una forma ágil y automatizada de obtener beneficios, minimizando el riesgo y maximizando el control. Carac
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
Trend Roc Waves Robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
¿Busca un EA para automatizar su estrategia de trading en el mercado Forex? TrendRocWaves Robot - ¡tu fiel compañero en el mundo del trading! Este EA 100% automatizado ofrece características únicas: - trabaja exclusivamente en plazos altos (H1,H2,H3,H4) para una respuesta confirmada a los cambios del mercado. - utiliza los pares de divisas más populares y líquidos como EURUSD,GBPUSD con spreads mínimos y rápida ejecución de transacciones. - aplica un método de scalping basado en una tendencia
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El Indicador de Alerta de Picos de Volumen es una herramienta ligera y no rezagada diseñada para ayudar a los operadores a identificar actividad de volumen inusual en tiempo real . Este indicador calcula el volumen medio de ticks en un número de barras anteriores definido por el usuario y lo compara con el volumen de la vela actual . Cuando el volumen actual supera la media en un porcentaje especificado, el indicador activa alertas, lo que permite a los operadores detectar rápidame
FREE
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El THV EMA Distance Monitor es un indicador ligero y flexible para MT5 diseñado para mostrar la distancia en tiempo real entre el precio y múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMA) directamente en el gráfico. El indicador permite a los operadores activar o desactivar hasta cinco EMAs , cada una con un período personalizable , por lo que es adaptable a diferentes estrategias de negociación y las condiciones del mercado. Para cada EMA seleccionada, se calcula la distancia desde el
FREE
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos. Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy Stop : permite al EA colocar una orden Buy Stop - Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop - Activar Sell Stop : Permite al EA
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El RSI y el Estocástico se encuentran entre los indicadores más populares utilizados para medir el impulso y ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador muestra dos valores opcionales de RSI y Estocástico en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer los umbrales superior e inferior que desee para el RSI y el Estocástico para supervisar las condiciones. Si el valor del RSI
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola comerciantes, ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo. Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes. Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos: - Líneas horizontales - Líneas de tendencia - Rectángulos - Etiquetas de texto - Retrocesos Fibonacci - Canales equidistantes -
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, ATR es uno de los indicadores más populares utilizados para medir la volatilidad. Este indicador muestra dos valores opcionales de ATR en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer el umbral deseado para cada ATR para controlar la volatilidad. Si el valor de ATR es mayor que su umbral, el color del texto seguirá siendo su color predeterminado; de lo contrario, se mostrará en rojo. ¡Feliz trading!
FREE
THV Info Panel MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5. Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas. Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda t
FREE
THV 5 Ema Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia. Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame : 1- Coloque este indicador en su gráfico . - Elija el marco de tiempo deseado ( ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...). - Establezca los periodos de EMA que desee ( ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...). - Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en: Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5
FREE
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Simple, claro, y esencial para todos los comerciantes. Ayuda a mantener su gráfico limpio e informativo. // En caso de que abra múltiples posiciones, su gráfico se llena y se desordena. Entonces, es posible que desee ocultar "Niveles de comercio" y sólo se preocupan por el promedio de compra o venta de nivel medio. // En caso de que quiera saber a qué precio su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out del broker (es decir, el precio al que se "quemaría" su cuenta). //También es po
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Este EA MT5 le proporciona las siguientes características impresionantes y de gran alcance (con configuraciones fáciles y operaciones sin problemas): 1- Opere directamente usando su teclado: abra órdenes de Compra/Venta, cierre órdenes rentables, cierre órdenes perdedoras, cierre órdenes de Compra, cierre órdenes de Venta o cierre todas las órdenes instantáneamente (cierre muy rápido). Puede definir el teclado que desee para cada función. 2- Activa el botón "Línea SLTP" para d
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad. Características principales : Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en ATR o en puntos. Modo OCO: Opción de elegir una o ambas direcciones de compra venta activando el Modo OCO (ej: si OCO = true: siempre que el límite de compra se active, el límite de
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing , la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading . El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL) , opera basándose en la lógica Reversal o Breakout , y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flota
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones Spike Reversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada. Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos. Lógica prin
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Visión general del EA - THV Sniper Pro: THV Sniper Pro es un sistema de trading de precisión multifuncional diseñado para estrategias de scalping tanto manuales como automatizadas . Ofrece una flexibilidad total al combinar filtros técnicos avanzados, gestión de acciones , lógica DCA y controles de gráficos totalmente interactivos , lo que proporciona a los operadores un control total en cualquier condición de mercado. Funciona con todos los símbolos y marcos temporales . ️ Característica
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Smart Limit Manager MT5 - Controlador Inteligente de Órdenes Pendientes THV Smart Limit Manager MT5 es un Asesor Experto avanzado diseñado para gestionar de forma inteligente las órdenes Pendientes de Compra/Venta utilizando líneas horizontales manuales o lógica automática . Proporciona un control total sobre la colocación de órdenes pendientes, el espaciado, el escalado de lotes, la recuperación y la gestión de riesgos, todo ello de forma sencilla y visual. ️ Características principales :
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo. THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales. Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Destilada de la experiencia de traders profesionales, esta es la única herramienta Fibonacci que necesitará. Desbloquea el poder del análisis avanzado de Fibonacci basado en el swing con este indicador personalizado para MT5. Diseñado para la precisión y la claridad, identifica automáticamente el Swing High (SH) y Swing Low (SL) más cercano en su marco de tiempo seleccionado y dibuja los niveles clave de retroceso y extensión de Fibonacci directamente en su gráfico. Características
THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura del marco de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo. Características principales: Opciones para seleccionar el número de velas HTF a mostrar en su gráfico de tiempo inferior Muestra los niveles Alto / Bajo / Medio / Fibonacci de los ran
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario