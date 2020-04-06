THV Smart DCA Mt5

Hola Traders,

THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA yLógica Net-Off .

THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con:

DCA dinámico (Dollar-Cost Averaging) : Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta.

Lógica Net-Off Inteligente : Cierra automáticamente posiciones rentables y posiciones perdedoras seleccionadas en función de umbrales configurables, con opción de filtrar por símbolo.

Gestión flexible de riesgos y operaciones : Establezca los niveles máximos de DCA, la distancia entre pasos, el multiplicador de lotes y los umbrales de liquidación neta.

Control de la renta variable en tiempo real : Cierre automático de posiciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios, lo que ayuda a proteger las ganancias.

Fácil personalización : Entradas totalmente configurables para los parámetros DCA y Net-Off, que permiten estrategias a medida.

Compatible con el teclado.

Aumente la eficacia de sus operaciones con una solución totalmente automatizada que equilibra el riesgo y maximiza las oportunidades.

¡Feliz negociación!



