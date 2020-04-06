THV Smart DCA Mt5
Hola Traders,
THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA yLógica Net-Off .
THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con:
DCA dinámico (Dollar-Cost Averaging): Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta.
Lógica Net-Off Inteligente: Cierra automáticamente posiciones rentables y posiciones perdedoras seleccionadas en función de umbrales configurables, con opción de filtrar por símbolo.
Gestión flexible de riesgos y operaciones: Establezca los niveles máximos de DCA, la distancia entre pasos, el multiplicador de lotes y los umbrales de liquidación neta.
Control de la renta variable en tiempo real: Cierre automático de posiciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios, lo que ayuda a proteger las ganancias.
Fácil personalización: Entradas totalmente configurables para los parámetros DCA y Net-Off, que permiten estrategias a medida.
Compatible con el teclado.
Aumente la eficacia de sus operaciones con una solución totalmente automatizada que equilibra el riesgo y maximiza las oportunidades.
¡Feliz negociación!