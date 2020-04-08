THV Mtf Candle Range with Fibo MT5

Hola Traders,

THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura del marco de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo.

Características principales:

  1. Opciones para seleccionar el número de velas HTF a mostrar en su gráfico de tiempo inferior

  2. Muestra los niveles Alto / Bajo / Medio / Fibonacci de los rangos de velas del marco temporal superior (HTF)

  3. Opción de mostrar los niveles de Fibonacci para todas las velas HTF o sólo la última vela para un gráfico más limpio.

  4. Destaca los rangos de velas HTF y los cuerpos de las velas para mejorar la visibilidad de la estructura del mercado

  5. Etiquetas de precio claras y etiquetas de nivel Fibonacci con compensaciones ajustables

  6. Alerta de zona Fibonacci con alertas emergentes, alertas sonoras y notificaciones push. Las alertas se activan cuando el precio se encuentra dentro de la zona entre dos niveles de Fibonacci seleccionados.

  7. Colores, estilos de línea, anchos de línea, etiquetas y comportamiento de rayo-derecha totalmente personalizables

Diseñado para:

  • Operadores de acción del precio

  • Estrategias de retroceso e inversión de Fibonacci

  • Análisis de oferta y demanda, análisis descendente y análisis MTF

  • Todos los estilos de trading: Scalping, intradía y swing trading

  • Soporta todos los instrumentos y todos los marcos temporales

Ventajas:

  • Seguimiento sencillo de soportes y resistencias en marcos temporales superiores

  • Lea la estructura del mercado HTF sin cambiar de marco temporal

  • Mejore la sincronización de las operaciones y la toma de decisiones mediante la identificación de zonas de entrada y salida de alta precisión.

  • Configuración sencilla y fácil de usar

Simplemente conéctelo a su gráfico, elija el HTF y el número de velas que desea seguir y ¡disfrute! Se requiere una configuración mínima.

Espero que disfrute del indicador y gracias por su apoyo.

¡Feliz trading !

Productos recomendados
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Italo Levels Indicator MT5
Italo Santana Gomes
5 (5)
Indicadores
¡COMPRE INDICADOR Y OBTENGA EA GRATIS COMO BONO + ALGUNOS OTROS REGALOS! INDICADOR DE NIVELES ITALO es el mejor indicador de niveles jamás creado, ¿y por qué es eso? El uso de zonas de alto volumen en el mercado y Fibonacci el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 7 años de experiencia en forex y muchos otros mercados. ¡Usted sabe que muchos indicadores de niveles alrededor de la Internet no son completos, no ayuda, y es difícil de operar, pero el
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Indicadores
El indicador dinámico de oferta y demanda identifica y muestra automáticamente las zonas de oferta y demanda en su gráfico basándose en los patrones de acción de los precios y en la estructura del mercado. Estas zonas representan áreas en las que históricamente se ha producido presión de compra o venta institucional, lo que las convierte en niveles clave para posibles reacciones de los precios. Esta forma de indicador se inspira en las TIC, así como en la formación tradicional de Soporte y Resis
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede ver el cruce entre puntos y el gráfico de precios. el cruce no es una señal, pero habla sobre el final del potencial de movimiento, puede comenzar a comprar con un nuevo punto azul y colocar un límite de pérdidas un atr antes
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicadores
Donchian Channel DC es el indicador de Donchian Channels, que traza los valores máximo y mínimo de un periodo específico, además de la línea de valor medio. Es posible configurar un período simple para el análisis y el indicador trazará los tres valores. Usted puede operar con este indicador como tendencia o reversión, de acuerdo a cada estrategia. No deje de probar otros indicadores tan pronto como otros asesores expertos.
Strifor Pivot ATR Target
Strifor (Mauritius) Ltd
Indicadores
Strifor Pivot + ATR Target Indicador de niveles de pivote con objetivos basados en ATR y panel de análisis para MetaTrader 5 Strifor Pivot + ATR Target es una herramienta para la negociación intradía y a medio plazo que combina niveles pivote clásicos con objetivos ATR dinámicos y un panel de análisis informativo. El indicador le ayuda a evaluar el rango de negociación con antelación, identificar las zonas de reacción de precios probables, y estimar el potencial de movimiento - eliminando los c
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.83 (6)
Indicadores
Introducción Reversal Candles es un vanguardista indicador de Forex sin repintado, diseñado para predecir los retrocesos del precio con notable precisión mediante una sofisticada combinación de señales. Señal Comprar cuando la última vela cerrada tiene un color más oscuro (personalizable) y una flecha hacia arriba está pintado debajo de ella Vender cuando la última vela cerrada tiene un color más oscuro (personalizable) y una flecha hacia abajo está pintado por encima de ella
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indicadores
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicadores
Indicador Tops & Bottoms GRATIS Tops abd Bottoms: Un indicador eficaz para sus operaciones El indicador de máximos y mínimos le ayuda a encontrar formaciones de canales ascendentes y descendentes con indicaciones de máximos y mínimos ascendentes y/o descendentes. Además, muestra posibles oportunidades con un pequeño círculo amarillo cuando el indicador encuentra una formación de impulso. Este indicador le proporciona más seguridad y velocidad en la toma de decisiones de entrada. Pruebe también
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Visión general El indicador Magic 7 es un completo indicador de MetaTrader 5 (MQL5) que identifica siete escenarios de negociación diferentes basados en patrones de velas y análisis técnico. El indicador combina patrones tradicionales de acción del precio con conceptos modernos como Fair Value Gaps (FVG) para proporcionar señales de trading con puntos de entrada precisos y niveles de stop loss. Características 7 escenarios de negociación : Cada escenario identifica condiciones de mercado específ
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Mejore su análisis técnico con el indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa herramienta transforma los datos de precios estándar en velas más suaves y orientadas a la tendencia, facilitando la identificación de tendencias del mercado y posibles puntos de inversión. Características principales: Identificación clara de tendencias: Distinga visualmente entre tendencias alcistas y bajistas con diferentes colores de velas. Reducción del ruido: Filtre las fluctuaciones de pre
FREE
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Este es el índice direccional medio personalizado de Gekko (ADX), una versión personalizada del famoso indicador ADX. Use el ADX regular y aproveche tres cálculos de señales de entrada y diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Period: Periodo para el cálculo del ADX; PlotSignalType: Cómo el indicador calculará las señales de entrada (oscilación): 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Mostrar señales para los cambios de confirmación de tendenci
Fibonacci Bollinger Bands MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indicadores
MT4 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
Edgevia Mtf Support Resistance Alert
Le Huy Tuong
Indicadores
Edgevia MTF Smart S/R Alert es un indicador profesional de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales diseñado para operadores de precisión. Identifica automáticamente zonas de S/R de alta probabilidad en múltiples marcos temporales y activa alertas de COMPRA/VENTA sólo cuando el precio reacciona con una fuerte confirmación. Características principales: - Zonas S/R en múltiples marcos temporales (H1, H4, D1) - Fusión inteligente de zonas para evitar el desorden - Filtro RSI de sobre
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Indicadores
El indicador TradeQL es una herramienta personalizable que destaca patrones de negociación específicos en gráficos de velas. Los usuarios pueden definir patrones a través de consultas TradeQL, que el indicador aplica después al gráfico, representando visualmente coincidencias y grupos capturados. Ideal para identificar configuraciones comerciales complejas en tiempo real. Las consultas TradeQL se especifican utilizando el lenguaje TradeQL. Consulte https://github.com/abdielou/tradeql para obten
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Panic Meter limited
Dmitriy Gurenko
1 (1)
Indicadores
El indicador mide la frecuencia de los ticks entrantes para analizar la actividad del mercado. Los ticks alcistas y bajistas se analizan por separado, informando sobre el sentimiento del mercado predominante en ese momento. Según las observaciones, un aumento de la frecuencia de los ticks (pánico) indica el comienzo de fuertes cambios de precios, y un aumento de la frecuencia de los ticks en una dirección determinada no sólo acompaña a un cambio de precios en esta dirección, sino que a menudo lo
FREE
HTF Candle Display
Nhat Vy Vu
Indicadores
Indicador Simulador de Cuadro de Tiempo Este indicador vuelve a dibujar las estructuras de velas de un marco temporal superior en su gráfico actual. Ayuda a visualizar la acción del precio de un período superior sin cambiar de marco temporal, lo que facilita el análisis de tendencias y niveles clave mientras opera en marcos temporales inferiores. Características principales: Velas personalizables - Ajuste la apariencia de las velas de un marco temporal superior (colores alcista/bajista, estilo
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El Indicador de Alerta de Picos de Volumen es una herramienta ligera y no rezagada diseñada para ayudar a los operadores a identificar actividad de volumen inusual en tiempo real . Este indicador calcula el volumen medio de ticks en un número de barras anteriores definido por el usuario y lo compara con el volumen de la vela actual . Cuando el volumen actual supera la media en un porcentaje especificado, el indicador activa alertas, lo que permite a los operadores detectar rápidame
FREE
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El THV EMA Distance Monitor es un indicador ligero y flexible para MT5 diseñado para mostrar la distancia en tiempo real entre el precio y múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMA) directamente en el gráfico. El indicador permite a los operadores activar o desactivar hasta cinco EMAs , cada una con un período personalizable , por lo que es adaptable a diferentes estrategias de negociación y las condiciones del mercado. Para cada EMA seleccionada, se calcula la distancia desde el
FREE
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos. Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy Stop : permite al EA colocar una orden Buy Stop - Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop - Activar Sell Stop : Permite al EA
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El RSI y el Estocástico se encuentran entre los indicadores más populares utilizados para medir el impulso y ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador muestra dos valores opcionales de RSI y Estocástico en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer los umbrales superior e inferior que desee para el RSI y el Estocástico para supervisar las condiciones. Si el valor del RSI
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola comerciantes, ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo. Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes. Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos: - Líneas horizontales - Líneas de tendencia - Rectángulos - Etiquetas de texto - Retrocesos Fibonacci - Canales equidistantes -
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, ATR es uno de los indicadores más populares utilizados para medir la volatilidad. Este indicador muestra dos valores opcionales de ATR en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer el umbral deseado para cada ATR para controlar la volatilidad. Si el valor de ATR es mayor que su umbral, el color del texto seguirá siendo su color predeterminado; de lo contrario, se mostrará en rojo. ¡Feliz trading!
FREE
THV Info Panel MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5. Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas. Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda t
FREE
THV 5 Ema Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia. Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame : 1- Coloque este indicador en su gráfico . - Elija el marco de tiempo deseado ( ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...). - Establezca los periodos de EMA que desee ( ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...). - Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en: Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5
FREE
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Simple, claro, y esencial para todos los comerciantes. Ayuda a mantener su gráfico limpio e informativo. // En caso de que abra múltiples posiciones, su gráfico se llena y se desordena. Entonces, es posible que desee ocultar "Niveles de comercio" y sólo se preocupan por el promedio de compra o venta de nivel medio. // En caso de que quiera saber a qué precio su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out del broker (es decir, el precio al que se "quemaría" su cuenta). //También es po
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Este EA MT5 le proporciona las siguientes características impresionantes y de gran alcance (con configuraciones fáciles y operaciones sin problemas): 1- Opere directamente usando su teclado: abra órdenes de Compra/Venta, cierre órdenes rentables, cierre órdenes perdedoras, cierre órdenes de Compra, cierre órdenes de Venta o cierre todas las órdenes instantáneamente (cierre muy rápido). Puede definir el teclado que desee para cada función. 2- Activa el botón "Línea SLTP" para d
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad. Características principales : Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en ATR o en puntos. Modo OCO: Opción de elegir una o ambas direcciones de compra venta activando el Modo OCO (ej: si OCO = true: siempre que el límite de compra se active, el límite de
THV Smart DCA Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA y Lógica Net-Off . THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con: DCA dinámico (Dollar-Cost Averaging) : Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta. Lógica Net-Off Inteligente : Cierra automáticamente posiciones rentables y posiciones perdedoras seleccionadas en función de umbrales configurables, con opción de filtrar por símbol
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing , la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading . El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL) , opera basándose en la lógica Reversal o Breakout , y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flota
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones Spike Reversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada. Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos. Lógica prin
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Visión general del EA - THV Sniper Pro: THV Sniper Pro es un sistema de trading de precisión multifuncional diseñado para estrategias de scalping tanto manuales como automatizadas . Ofrece una flexibilidad total al combinar filtros técnicos avanzados, gestión de acciones , lógica DCA y controles de gráficos totalmente interactivos , lo que proporciona a los operadores un control total en cualquier condición de mercado. Funciona con todos los símbolos y marcos temporales . ️ Característica
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Smart Limit Manager MT5 - Controlador Inteligente de Órdenes Pendientes THV Smart Limit Manager MT5 es un Asesor Experto avanzado diseñado para gestionar de forma inteligente las órdenes Pendientes de Compra/Venta utilizando líneas horizontales manuales o lógica automática . Proporciona un control total sobre la colocación de órdenes pendientes, el espaciado, el escalado de lotes, la recuperación y la gestión de riesgos, todo ello de forma sencilla y visual. ️ Características principales :
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo. THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales. Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Destilada de la experiencia de traders profesionales, esta es la única herramienta Fibonacci que necesitará. Desbloquea el poder del análisis avanzado de Fibonacci basado en el swing con este indicador personalizado para MT5. Diseñado para la precisión y la claridad, identifica automáticamente el Swing High (SH) y Swing Low (SL) más cercano en su marco de tiempo seleccionado y dibuja los niveles clave de retroceso y extensión de Fibonacci directamente en su gráfico. Características
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario