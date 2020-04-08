THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
- Indicadores
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Hola Traders,
THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura del marco de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo.
Características principales:
- Opciones para seleccionar el número de velas HTF a mostrar en su gráfico de tiempo inferior
-
Muestra los niveles Alto / Bajo / Medio / Fibonacci de los rangos de velas del marco temporal superior (HTF)
-
Opción de mostrar los niveles de Fibonacci para todas las velas HTF o sólo la última vela para un gráfico más limpio.
-
Destaca los rangos de velas HTF y los cuerpos de las velas para mejorar la visibilidad de la estructura del mercado
-
Etiquetas de precio claras y etiquetas de nivel Fibonacci con compensaciones ajustables
-
Alerta de zona Fibonacci con alertas emergentes, alertas sonoras y notificaciones push. Las alertas se activan cuando el precio se encuentra dentro de la zona entre dos niveles de Fibonacci seleccionados.
-
Colores, estilos de línea, anchos de línea, etiquetas y comportamiento de rayo-derecha totalmente personalizables
Diseñado para:
-
Operadores de acción del precio
-
Estrategias de retroceso e inversión de Fibonacci
-
Análisis de oferta y demanda, análisis descendente y análisis MTF
-
Todos los estilos de trading: Scalping, intradía y swing trading
-
Soporta todos los instrumentos y todos los marcos temporales
Ventajas:
-
Seguimiento sencillo de soportes y resistencias en marcos temporales superiores
-
Lea la estructura del mercado HTF sin cambiar de marco temporal
-
Mejore la sincronización de las operaciones y la toma de decisiones mediante la identificación de zonas de entrada y salida de alta precisión.
-
Configuración sencilla y fácil de usar
Espero que disfrute del indicador y gracias por su apoyo.
¡Feliz trading !