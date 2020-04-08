THV Mtf Candle Range with Fibo MT5

Hola Traders,

THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura del marco de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo.

Características principales:



Opciones para seleccionar el número de velas HTF a mostrar en su gráfico de tiempo inferior Muestra los niveles Alto / Bajo / Medio / Fibonacci de los rangos de velas del marco temporal superior (HTF) Opción de mostrar los niveles de Fibonacci para todas las velas HTF o sólo la última vela para un gráfico más limpio. Destaca los rangos de velas HTF y los cuerpos de las velas para mejorar la visibilidad de la estructura del mercado Etiquetas de precio claras y etiquetas de nivel Fibonacci con compensaciones ajustables Alerta de zona Fibonacci con alertas emergentes, alertas sonoras y notificaciones push. Las alertas se activan cuando el precio se encuentra dentro de la zona entre dos niveles de Fibonacci seleccionados. Colores, estilos de línea, anchos de línea, etiquetas y comportamiento de rayo-derecha totalmente personalizables

Diseñado para:

Operadores de acción del precio

Estrategias de retroceso e inversión de Fibonacci

Análisis de oferta y demanda, análisis descendente y análisis MTF

Todos los estilos de trading: Scalping, intradía y swing trading

Soporta todos los instrumentos y todos los marcos temporales

Ventajas:

Seguimiento sencillo de soportes y resistencias en marcos temporales superiores

Lea la estructura del mercado HTF sin cambiar de marco temporal

Mejore la sincronización de las operaciones y la toma de decisiones mediante la identificación de zonas de entrada y salida de alta precisión .

Configuración sencilla y fácil de usar

Simplemente conéctelo a su gráfico, elija el HTF y el número de velas que desea seguir y ¡disfrute! Se requiere una configuración mínima.





Espero que disfrute del indicador y gracias por su apoyo.

¡Feliz trading !