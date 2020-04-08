THV Info Panel MT5

Hola Traders,

Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5.
Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas.
Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda tomar decisiones con mayor claridad y precisión.

Abreviaturas (información actual de las velas):

  • OHLC: Apertura - Máximo - Mínimo - Cierre

  • AH: Distancia Ask-High

  • BL: Distancia oferta-baja

  • UW: Longitud de mecha superior

  • LW: Longitud de mecha inferior

  • BD: Longitud del cuerpo

  • RG: Rango de velas

¡Simple y eficaz - sólo tiene que adjuntarlo a su gráfico y disfrutar (casi sin necesidad de configuración) !

¡Feliz trading!

