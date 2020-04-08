THV Info Panel MT5
- Indicadores
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.10
- Actualizado: 9 diciembre 2025
Hola Traders,
Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5.
Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas.
Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda tomar decisiones con mayor claridad y precisión.
Abreviaturas (información actual de las velas):
-
OHLC: Apertura - Máximo - Mínimo - Cierre
-
AH: Distancia Ask-High
-
BL: Distancia oferta-baja
-
UW: Longitud de mecha superior
-
LW: Longitud de mecha inferior
-
BD: Longitud del cuerpo
-
RG: Rango de velas
¡Simple y eficaz - sólo tiene que adjuntarlo a su gráfico y disfrutar (casi sin necesidad de configuración) !
¡Feliz trading!