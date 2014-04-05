THV Chart Object Sync Mt5

Hola comerciantes,

ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo.
Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes.

Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos:

- Líneas horizontales

- Líneas de tendencia

- Retrocesos de Fibonacci

- Rectángulos

- Etiquetas de texto

Enlace para descargar la versión de demostración totalmente funcional para probarla en la cuenta DEMO durante 3 días:haga clic para descargarla

1- Características principales:

  • Sincronización de dos gráficos: Funciona sin problemas entre dos gráficos del mismo símbolo (por ejemplo, M15 ↔ H1).

  • Replicación completa de estilos: Los atributos de color, anchura, tipo de línea, raya y texto se copian con precisión.

  • Soporte Fibonacci: Los niveles de Fibo, colores y estilos de línea permanecen idénticos en ambos gráficos.

  • Copias protegidas: Sólo el gráfico que creó un objeto puede modificarlo o borrarlo - los objetos duplicados están bloqueados.

  • Limpieza automática: Al eliminar un objeto del gráfico de origen, se borra automáticamente su versión duplicada.

  • Diseño ligero: Uso mínimo de recursos con sincronización basada en eventos y temporizada.

  • Y más...

2-Cómo utilizarlo:

  1. Abre dos gráficos del mismo símbolo (en el marco temporal que prefieras).

  2. Adjunte este Indicador a un gráfico. No necesita configuración.

  3. Dibuje o edite objetos en un gráfico -> los objetos aparecerán instantáneamente en el otro gráfico con propiedades idénticas.

¡Feliz trading !

RSI Divergence Scanner MT5
Amir Atif
5 (4)
Utilidades
RSI Divergence Scanner es un panel de control y alerta multi-marco de tiempo y multi-símbolo que comprueba todos los marcos de tiempo y símbolos para encontrar divergencias regulares y ocultas entre el gráfico de precios y el indicador RSI. Este escáner de divergencias está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar las divergencias del RSI en las zonas más importantes del gráfico para encontrar cambios de tendencia en el gráfico de precios. Descargar versión demo ( fu
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Qué hace la herramienta SignalAlerts Max vigila varios indicadores: RSI MACD Estocástico CCI DeMarker RVI Filtro de tendencia EMA (opcional) Cada vez que cualquier indicador activado cruza por encima o por debajo de un nivel, la herramienta envía alertas: Terminal emergente Notificaciones Push Envía alertas al teléfono a través de la aplicación MT5. Cómo configurar las notificaciones push en Metatrader 4 y 5 - YouTube Notas Importantes Su PC debe estar conectado a Internet El escritori
FREE
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general El Indicador de Estructura de Perspectiva de Mercado es un indicador completo de MetaTrader diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Identifica y visualiza los elementos clave de la acción del precio, incluidos los máximos y mínimos oscilantes, la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHOCH), las estructuras internas, los máximos/mínimos iguales, los niveles de prima/descuento,
Trend Analyzers
Nadiya Mirosh
Indicadores
SmartTrend Analyzer es un indicador fiable sin repintado que interesará a cualquier operador. SmartTrend Analyzer es una herramienta que analiza los cinco aspectos (precio de apertura, máximo, mínimo, precio de cierre y volumen) basándose en cálculos matemáticos. Con el algoritmo del indicador de Forex SmartTrend Analyzer, puede determinar rápidamente qué tendencia se está desarrollando en el mercado en este momento. El indicador técnico SmartTrend Analyzer se presenta en el gráfico como un co
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Utilidades
Elliott Wave Counter es un panel para el marcado manual rápido y fácil de usar de las ondas de Elliott. Se puede seleccionar un color y un nivel de marcas. También hay funciones para eliminar el último marcado y el marcado completo realizado por la herramienta. El marcado se realiza con un solo clic. Haga clic cinco veces: ¡tenga cinco olas! Elliott Wave Counter será un gran instrumento tanto para principiantes como para analistas profesionales de las ondas de Elliott. Guía de instalación y entr
Trading Skill and Strategy Tester
PT KARSA REKA CIPTA
Utilidades
Probador de Habilidades y Estrategias de Trading – Asesor Experto de Ejecución Visual Multiindicador Una herramienta profesional para perfeccionar tus habilidades de trading, practicar estrategias y evaluar la velocidad de ejecución en el Probador Visual de MT5. Incluye 7 indicadores conmutables, botones de Compra/Venta/Cierre instantáneos y parámetros personalizables: perfecto para entrenar tanto a traders principiantes como avanzados sin arriesgar dinero real. Domina tu trading sin arriesgar
Levels with Alerts
Mitchell Dean Ede
Indicadores
Visión general Este indicador traza y etiqueta automáticamente los principales niveles de precios de diferentes plazos y sesiones de negociación; en concreto, traza líneas horizontales para el máximo y el mínimo de la: Sesión de Asia Sesión de Londres Día anterior Períodos semanales y mensuales Presenta una gran personalización visual y funcional: cada grupo de niveles puede activarse o desactivarse, colorearse o estilizarse de forma diferente y, de forma exclusiva, cada tipo de nivel puede acti
