THV Chart Object Sync Mt5
- Indicadores
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.11
- Actualizado: 14 noviembre 2025
- Activaciones: 20
Hola comerciantes,
ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo.
Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes.
Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos:
- Líneas horizontales
- Líneas de tendencia
- Retrocesos de Fibonacci
- Rectángulos
- Etiquetas de texto
1- Características principales:
-
Sincronización de dos gráficos: Funciona sin problemas entre dos gráficos del mismo símbolo (por ejemplo, M15 ↔ H1).
-
Replicación completa de estilos: Los atributos de color, anchura, tipo de línea, raya y texto se copian con precisión.
-
Soporte Fibonacci: Los niveles de Fibo, colores y estilos de línea permanecen idénticos en ambos gráficos.
-
Copias protegidas: Sólo el gráfico que creó un objeto puede modificarlo o borrarlo - los objetos duplicados están bloqueados.
-
Limpieza automática: Al eliminar un objeto del gráfico de origen, se borra automáticamente su versión duplicada.
-
Diseño ligero: Uso mínimo de recursos con sincronización basada en eventos y temporizada.
-
Y más...
2-Cómo utilizarlo:
-
Abre dos gráficos del mismo símbolo (en el marco temporal que prefieras).
-
Adjunte este Indicador a un gráfico. No necesita configuración.
-
Dibuje o edite objetos en un gráfico -> los objetos aparecerán instantáneamente en el otro gráfico con propiedades idénticas.