Small Account Scalpler

Small Account Scalper - Precisión en cada pip

Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas.

El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB), Índice de Fuerza Relativa (RSI), y la lógica de Soporte y Resistencia. Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo, manteniendo un estricto control del riesgo, por lo que es ideal para pequeñas y medianas cuentas de trading.

Características principales.

Estrategia de Triple Confirmación :

Las operaciones se abren sólo cuando se alinean las rupturas de las Bandas de Bollinger , las señales del RSI y los niveles de Soporte/Resistencia-asegurando entradas precisas y mínimas señales falsas.

⚙️ Lógica inteligente de scalping :

Diseñado para los mercados de rápido movimiento con frecuencia de comercio optimizado para capturar oscilaciones de precios cortos y fiables.

Detección dinámica de soportes y resistencias :

Se adapta automáticamente a la estructura cambiante del mercado para entradas y salidas más inteligentes.

💰 Optimizado para cuentas pequeñas :

Drawdown bajo, stop losses ajustados y dimensionamiento inteligente de las posiciones para proteger tu capital.

🔄 Totalmente automatizado :

No se requiere intervención manual - sólo tiene que conectar el EA a su gráfico y dejar que el comercio.

Parámetros ajustables:

Personaliza la desviación del BB, el periodo del RSI, la frecuencia de las operaciones, el TP/SL y el tamaño del lote para adaptarlos a tu estilo de trading.

Cómo funciona

Las Bandas de Bollinger detectan la volatilidad del mercado y las zonas potenciales de ruptura. El RSI confirma el impulso y las condiciones de sobrecompra/sobreventa. Las zonas de soporte/resistencia actúan como filtros de confluencia para asegurar que las operaciones se alinean con los niveles de precios clave. El EA ejecuta entradas de scalping precisas, establece SL/TP automáticos y gestiona las posiciones abiertas utilizando una lógica de seguimiento inteligente.

Por qué elegir Small Account Scalper

Diseñado para una alta precisión y seguridad del capital

Utiliza entradas de bajo riesgo y alta probabilidad

Probado en múltiples condiciones de mercado

Adecuado para operadores nuevos y experimentados

Perfecto para quienes gestionan cuentas pequeñas

Nota importante

Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de operar en vivo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.