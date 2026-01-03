Gold Rocket HFT

El mejor sistema de trading de alta frecuencia en oro


Por qué es el mejor HFT de ORO fiable jamás creado

Velocidad y precisión de nivel institucional

Este EA opera a nivel de tick - ejecutando, gestionando y protegiendo sus operaciones en CADA movimiento de precio. A diferencia de los EAs convencionales que sólo comprueban las señales en las nuevas barras, este sistema procesa las decisiones en milisegundos, dándole la ventaja que los traders institucionales siempre han disfrutado.


🔴IMPORTANTE: Después de completar su compra, por favor envíeme un mensaje privado para recibir la guía de instalación y las instrucciones de configuración.


🟢Precio con descuento por tiempo limitado. El precio aumenta $100 después de cada 10 compras. Precio final: $1,599.


🎯 Maestría en Trading unilateral

Elige tu sesgo de mercado con precisión quirúrgica:

  • Modo Sólo COMPRA - Perfecto para mercados alcistas con tendencia.
  • Modo Sólo VENTA - Aproveche el impulso bajista
  • Ambas direcciones - Flexibilidad total en mercados oscilantes


🛡️ Sistema de protección de triple capa

  1. Break-Even Shield - Mueve automáticamente su stop loss a la entrada + compensación una vez alcanzado el umbral de beneficios
  2. Tope dinámico: bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor, ajustándose en cada tick.
  3. Smart Margin Guard - Calcula tamaños de lote asequibles en tiempo real, nunca arriesgando más de lo que su cuenta puede manejar


Escalado piramidal para máximos beneficios

Añada a las posiciones ganadoras automáticamente cuando su operación alcance un nivel de beneficios especificado - multiplique sus ganancias en movimientos fuertes mientras mantiene el riesgo controlado.


Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo

🔬 Lógica de Entrada - Confirmación de Momentum Dual

El EA utiliza una sofisticada confirmación de señal multicapa:


Capa
 Componente
 Propósito
Primero EMA rápida (5) frente a EMA lenta (15) Filtro de dirección de tendencia
Segundo Comprobación del Momento del Precio Umbral mínimo de movimiento en X barras
Tercero Contador de Tick Momentum Confirma ticks consecutivos en la dirección de la operación


Una operación sólo se abre cuando TODAS las tres capas se alinean - eliminando las señales falsas y el ruido del mercado entrecortado.


⚙️ Gestión de posiciones tick a tick

Cada tick entrante se activa:

  • Evaluación del punto de equilibrio en tiempo real
  • Cálculo del ajuste del trailing stop
  • Actualización del recuento de posiciones
  • Supervisión del spread


Gestión inteligente del dinero

✓ Normalización automática de lotes según los requisitos del broker

Cálculo del margen en tiempo real antes de cada operación

✓ Tamaño de lote asequible cuando el capital es limitado

✓ Límites máximos de posición para evitar la sobreexposición


Parámetros clave explicados

Parámetro Por defecto Descripción

  • TradeDirection Ambos Sólo COMPRA / Sólo VENTA / Ambos
  • LotSize 0.01 Tamaño de lote base (autoajustado a los límites del broker)
  • MaxPositions 3 Número máximo de operaciones simultáneas
  • TPPoints 3000 Take Profit en puntos (30 pips para Oro)
  • SLPoints 3000 Stop Loss en puntos (0 = desactivado)
  • MaxSpreadPoints 40 Saltar operaciones si el spread excede este valor
  • UseBreakEven OFF Mover SL a la entrada cuando esté en beneficios
  • UseTrailingStop ON Trailing dinámico cuando el precio se mueve
  • TicksBeforeEntry 2 Confirmación de ticks consecutivos


🚀Requisitos mínimos y recomendaciones

💻 Requisitos de la plataforma

Requisito Mínimo Recomendado

  • Plataforma MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+
  • Tipo de cuenta Cobertura o compensación Preferible cobertura
  • Ejecución Ejecución de mercado ECN/STP con baja latencia


Requisitos de la cuenta

Requisito Mínimo Recomendado

  • Saldo De $100 a $500+
  • Apalancamiento 1:100 1:200 o superior
  • Tamaño del Lote 0.01 0.01 - 0.05 por $500


📡 Requisitos del broker

Requisito Detalles

  • Spread Menos de 30 puntos (3 pips) para el Oro
  • Velocidad de ejecución < 100ms recomendado
  • Símbolo XAUUSD (Oro) principalmente optimizado
  • Timeframe M5 recomendado


🖥️ Recomendaciones VPS

Especificación Recomendado

  • Ubicación Mismo centro de datos que el broker
  • RAM 2GB mínimo
  • Latencia < 5ms al servidor del broker
  • Tiempo de actividad 99.9% garantizado


Diseñado para operadores que quieren más

👤 Perfecto para: Precisión

Scalpers y Day Traders

  • Entradas y salidas rápidas con pequeños objetivos de beneficios
  • Múltiples operaciones por sesión maximizando las oportunidades
  • Sin riesgo de retención nocturna


Seguidores de tendencias

  • El modo unilateral le permite seguir la tendencia dominante
  • El escalado piramidal amplifica los beneficios en los movimientos fuertes
  • El cruce de EMA garantiza que opera con impulso


🛡️ Operadores conscientes del riesgo

  • La protección de márgenes integrada evita que la cuenta explote
  • La función de punto de equilibrio elimina las operaciones perdedoras tras el movimiento inicial
  • Los límites máximos de posición evitan la sobreexposición


Profesionales ocupados

  • Totalmente automatizado: configure y olvídese
  • No requiere intervención manual
  • Funciona 24/5 en su VPS


🧪 Probadores y optimizadores de estrategias

  • Ultra optimizado para el probador de estrategias MT5
  • Criterio de optimización personalizado (función OnTester)
  • Cálculos almacenados en caché para backtesting rápido
  • Se requiere un mínimo de 50 operaciones para una optimización válida


🔧 Guía de inicio rápido

  • Adjuntar al gráfico - XAUUSD M5 recomendado
  • Establecer dirección - Elija sólo COMPRA, sólo VENTA o ambas.
  • Ajustar Riesgo - Establecer LotSize basado en su cuenta
  • Activar funciones - Activar punto de equilibrio y/o seguimiento
  • Go Live - Active AutoTrading y déjelo funcionar


"Velocidad. Precisión. Protección. - La Trinidad HFT".



Otros productos de este autor
HedgeGrid EA
Kuldeep Pradeep Nikam
Asesores Expertos
¡Desbloquee el poder de la cobertura inteligente y la precisión de las órdenes pendientes con HedgeGrid Pro ! Este Asesor Experto está diseñado para los operadores que desean un control flexible del riesgo y una entrada al mercado adaptable sin estar atados a la pantalla. Características principales: True Hedging Support - Opere en ambas direcciones para equilibrar el riesgo y capturar oportunidades de ganancias. Órdenes pendientes avanzadas - Establezca órdenes Buy Stop, Sell Stop, Buy L
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario