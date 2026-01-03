Gold Rocket HFT
- Asesores Expertos
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Versión: 4.0
- Activaciones: 10
Por qué es el mejor HFT de ORO fiable jamás creado
Velocidad y precisión de nivel institucional
Este EA opera a nivel de tick - ejecutando, gestionando y protegiendo sus operaciones en CADA movimiento de precio. A diferencia de los EAs convencionales que sólo comprueban las señales en las nuevas barras, este sistema procesa las decisiones en milisegundos, dándole la ventaja que los traders institucionales siempre han disfrutado.
🎯 Maestría en Trading unilateral
Elige tu sesgo de mercado con precisión quirúrgica:
- Modo Sólo COMPRA - Perfecto para mercados alcistas con tendencia.
- Modo Sólo VENTA - Aproveche el impulso bajista
- Ambas direcciones - Flexibilidad total en mercados oscilantes
🛡️ Sistema de protección de triple capa
- Break-Even Shield - Mueve automáticamente su stop loss a la entrada + compensación una vez alcanzado el umbral de beneficios
- Tope dinámico: bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor, ajustándose en cada tick.
- Smart Margin Guard - Calcula tamaños de lote asequibles en tiempo real, nunca arriesgando más de lo que su cuenta puede manejar
Escalado piramidal para máximos beneficios
Añada a las posiciones ganadoras automáticamente cuando su operación alcance un nivel de beneficios especificado - multiplique sus ganancias en movimientos fuertes mientras mantiene el riesgo controlado.
Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo
🔬 Lógica de Entrada - Confirmación de Momentum Dual
El EA utiliza una sofisticada confirmación de señal multicapa:
|Capa
|Componente
|Propósito
|Primero
|EMA rápida (5) frente a EMA lenta (15)
|Filtro de dirección de tendencia
|Segundo
|Comprobación del Momento del Precio
|Umbral mínimo de movimiento en X barras
|Tercero
|Contador de Tick Momentum
|Confirma ticks consecutivos en la dirección de la operación
Una operación sólo se abre cuando TODAS las tres capas se alinean - eliminando las señales falsas y el ruido del mercado entrecortado.
⚙️ Gestión de posiciones tick a tick
Cada tick entrante se activa:
- Evaluación del punto de equilibrio en tiempo real
- Cálculo del ajuste del trailing stop
- Actualización del recuento de posiciones
- Supervisión del spread
Gestión inteligente del dinero
✓ Normalización automática de lotes según los requisitos del broker
Cálculo del margen en tiempo real antes de cada operación
✓ Tamaño de lote asequible cuando el capital es limitado
✓ Límites máximos de posición para evitar la sobreexposición
Parámetros clave explicados
Parámetro Por defecto Descripción
- TradeDirection Ambos Sólo COMPRA / Sólo VENTA / Ambos
- LotSize 0.01 Tamaño de lote base (autoajustado a los límites del broker)
- MaxPositions 3 Número máximo de operaciones simultáneas
- TPPoints 3000 Take Profit en puntos (30 pips para Oro)
- SLPoints 3000 Stop Loss en puntos (0 = desactivado)
- MaxSpreadPoints 40 Saltar operaciones si el spread excede este valor
- UseBreakEven OFF Mover SL a la entrada cuando esté en beneficios
- UseTrailingStop ON Trailing dinámico cuando el precio se mueve
- TicksBeforeEntry 2 Confirmación de ticks consecutivos
🚀Requisitos mínimos y recomendaciones
💻 Requisitos de la plataforma
Requisito Mínimo Recomendado
- Plataforma MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+
- Tipo de cuenta Cobertura o compensación Preferible cobertura
- Ejecución Ejecución de mercado ECN/STP con baja latencia
Requisitos de la cuenta
Requisito Mínimo Recomendado
- Saldo De $100 a $500+
- Apalancamiento 1:100 1:200 o superior
- Tamaño del Lote 0.01 0.01 - 0.05 por $500
📡 Requisitos del broker
Requisito Detalles
- Spread Menos de 30 puntos (3 pips) para el Oro
- Velocidad de ejecución < 100ms recomendado
- Símbolo XAUUSD (Oro) principalmente optimizado
- Timeframe M5 recomendado
🖥️ Recomendaciones VPS
Especificación Recomendado
- Ubicación Mismo centro de datos que el broker
- RAM 2GB mínimo
- Latencia < 5ms al servidor del broker
- Tiempo de actividad 99.9% garantizado
Diseñado para operadores que quieren más
👤 Perfecto para: Precisión
Scalpers y Day Traders
- Entradas y salidas rápidas con pequeños objetivos de beneficios
- Múltiples operaciones por sesión maximizando las oportunidades
- Sin riesgo de retención nocturna
Seguidores de tendencias
- El modo unilateral le permite seguir la tendencia dominante
- El escalado piramidal amplifica los beneficios en los movimientos fuertes
- El cruce de EMA garantiza que opera con impulso
🛡️ Operadores conscientes del riesgo
- La protección de márgenes integrada evita que la cuenta explote
- La función de punto de equilibrio elimina las operaciones perdedoras tras el movimiento inicial
- Los límites máximos de posición evitan la sobreexposición
Profesionales ocupados
- Totalmente automatizado: configure y olvídese
- No requiere intervención manual
- Funciona 24/5 en su VPS
🧪 Probadores y optimizadores de estrategias
- Ultra optimizado para el probador de estrategias MT5
- Criterio de optimización personalizado (función OnTester)
- Cálculos almacenados en caché para backtesting rápido
- Se requiere un mínimo de 50 operaciones para una optimización válida
🔧 Guía de inicio rápido
- Adjuntar al gráfico - XAUUSD M5 recomendado
- Establecer dirección - Elija sólo COMPRA, sólo VENTA o ambas.
- Ajustar Riesgo - Establecer LotSize basado en su cuenta
- Activar funciones - Activar punto de equilibrio y/o seguimiento
- Go Live - Active AutoTrading y déjelo funcionar
