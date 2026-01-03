Gold Rocket HFT

El mejor sistema de trading de alta frecuencia en oro





Por qué es el mejor HFT de ORO fiable jamás creado

Velocidad y precisión de nivel institucional

Este EA opera a nivel de tick - ejecutando, gestionando y protegiendo sus operaciones en CADA movimiento de precio. A diferencia de los EAs convencionales que sólo comprueban las señales en las nuevas barras, este sistema procesa las decisiones en milisegundos, dándole la ventaja que los traders institucionales siempre han disfrutado.





🎯 Maestría en Trading unilateral

Elige tu sesgo de mercado con precisión quirúrgica:

Modo Sólo COMPRA - Perfecto para mercados alcistas con tendencia.

Modo Sólo VENTA - Aproveche el impulso bajista

Ambas direcciones - Flexibilidad total en mercados oscilantes





🛡️ Sistema de protección de triple capa

Break-Even Shield - Mueve automáticamente su stop loss a la entrada + compensación una vez alcanzado el umbral de beneficios Tope dinámico: bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor, ajustándose en cada tick. Smart Margin Guard - Calcula tamaños de lote asequibles en tiempo real, nunca arriesgando más de lo que su cuenta puede manejar





Escalado piramidal para máximos beneficios

Añada a las posiciones ganadoras automáticamente cuando su operación alcance un nivel de beneficios especificado - multiplique sus ganancias en movimientos fuertes mientras mantiene el riesgo controlado.





Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo

🔬 Lógica de Entrada - Confirmación de Momentum Dual

El EA utiliza una sofisticada confirmación de señal multicapa:





Capa

Componente

Propósito

Primero EMA rápida (5) frente a EMA lenta (15) Filtro de dirección de tendencia

Segundo Comprobación del Momento del Precio Umbral mínimo de movimiento en X barras Tercero Contador de Tick Momentum Confirma ticks consecutivos en la dirección de la operación





Una operación sólo se abre cuando TODAS las tres capas se alinean - eliminando las señales falsas y el ruido del mercado entrecortado.





⚙️ Gestión de posiciones tick a tick

Cada tick entrante se activa:

Evaluación del punto de equilibrio en tiempo real

Cálculo del ajuste del trailing stop

Actualización del recuento de posiciones

Supervisión del spread





Gestión inteligente del dinero

✓ Normalización automática de lotes según los requisitos del broker Cálculo del margen en tiempo real antes de cada operación ✓ Tamaño de lote asequible cuando el capital es limitado ✓ Límites máximos de posición para evitar la sobreexposición

Parámetros clave explicados Parámetro Por defecto Descripción TradeDirection Ambos Sólo COMPRA / Sólo VENTA / Ambos

Ambos Sólo COMPRA / Sólo VENTA / Ambos LotSize 0.01 Tamaño de lote base (autoajustado a los límites del broker)

0.01 Tamaño de lote base (autoajustado a los límites del broker) MaxPositions 3 Número máximo de operaciones simultáneas

3 Número máximo de operaciones simultáneas TPPoints 3000 Take Profit en puntos (30 pips para Oro)

3000 Take Profit en puntos (30 pips para Oro) SLPoints 3000 Stop Loss en puntos (0 = desactivado)

3000 Stop Loss en puntos (0 = desactivado) MaxSpreadPoints 40 Saltar operaciones si el spread excede este valor

40 Saltar operaciones si el spread excede este valor UseBreakEven OFF Mover SL a la entrada cuando esté en beneficios

OFF Mover SL a la entrada cuando esté en beneficios UseTrailingStop ON Trailing dinámico cuando el precio se mueve

ON Trailing dinámico cuando el precio se mueve TicksBeforeEntry 2 Confirmación de ticks consecutivos

🚀Requisitos mínimos y recomendaciones 💻 Requisitos de la plataforma Requisito Mínimo Recomendado Plataforma MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+

MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+ Tipo de cuenta Cobertura o compensación Preferible cobertura

Cobertura o compensación Preferible cobertura Ejecución Ejecución de mercado ECN/STP con baja latencia

Requisitos de la cuenta Requisito Mínimo Recomendado Saldo De $100 a $500+

$100 $500+ Apalancamiento 1:100 1:200 o superior

1:100 1:200 o superior Tamaño del Lote 0.01 0.01 - 0.05 por $500

📡 Requisitos del broker Requisito Detalles Spread Menos de 30 puntos (3 pips) para el Oro

Menos de 30 puntos (3 pips) para el Oro Velocidad de ejecución < 100ms recomendado

< 100ms recomendado Símbolo XAUUSD (Oro) principalmente optimizado

XAUUSD (Oro) principalmente optimizado Timeframe M5 recomendado

🖥️ Recomendaciones VPS Especificación Recomendado Ubicación Mismo centro de datos que el broker

Mismo centro de datos que el broker RAM 2GB mínimo

2GB mínimo Latencia < 5ms al servidor del broker

< 5ms al servidor del broker Tiempo de actividad 99.9% garantizado

Diseñado para operadores que quieren más 👤 Perfecto para: Precisión Scalpers y Day Traders Entradas y salidas rápidas con pequeños objetivos de beneficios

Múltiples operaciones por sesión maximizando las oportunidades

Sin riesgo de retención nocturna

Seguidores de tendencias El modo unilateral le permite seguir la tendencia dominante

El escalado piramidal amplifica los beneficios en los movimientos fuertes

El cruce de EMA garantiza que opera con impulso

🛡️ Operadores conscientes del riesgo La protección de márgenes integrada evita que la cuenta explote

La función de punto de equilibrio elimina las operaciones perdedoras tras el movimiento inicial

Los límites máximos de posición evitan la sobreexposición

Profesionales ocupados Totalmente automatizado: configure y olvídese

No requiere intervención manual

Funciona 24/5 en su VPS

🧪 Probadores y optimizadores de estrategias Ultra optimizado para el probador de estrategias MT5

Criterio de optimización personalizado (función OnTester)

Cálculos almacenados en caché para backtesting rápido

Se requiere un mínimo de 50 operaciones para una optimización válida

🔧 Guía de inicio rápido Adjuntar al gráfico - XAUUSD M5 recomendado

Establecer dirección - Elija sólo COMPRA, sólo VENTA o ambas.

Ajustar Riesgo - Establecer LotSize basado en su cuenta

Activar funciones - Activar punto de equilibrio y/o seguimiento

Go Live - Active AutoTrading y déjelo funcionar

"Velocidad. Precisión. Protección. - La Trinidad HFT".







