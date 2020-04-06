THV Easy SLTP Manager Mt5

Hola comerciantes,

Este EA MT5 le proporciona las siguientes características impresionantes y de gran alcance (con configuraciones fáciles y operaciones sin problemas):







5-Si desactiva el botón, las líneas SL y TP serán eliminadas del gráfico, y todos los valores de Stop Loss y Take Profit serán borrados. 4- Al arrastrar la línea TP, todas las órdenes del mismo lado se modificarán al mismo nivel TP. 3- Al arrastrar la línea SL, todas las órdenes del mismo lado (Compra o Venta) se modificarán al mismo nivel SL. 2- Activa el botón "Línea SLTP" para dibujar Líneas SL TP en el gráfico.

1- Opere directamente usando su teclado: abra órdenes de Compra/Venta, cierre órdenes rentables, cierre órdenes perdedoras, cierre órdenes de Compra, cierre órdenes de Venta o cierre todas las órdenes instantáneamente (cierre muy rápido). Puede definir el teclado que desee para cada función.

El EA también tiene la función de abrir automáticamente una posición de compra o venta y establecer el SL TP (por orden o por precio de promediación) de acuerdo con la configuración de entrada.

Nota: Usted debe ocultar "Niveles de Comercio" en su gráfico para un arrastre conveniente.

Configuraciones :

1//

- Abrir Compra: Permite al EA abrir una posición de Compra automáticamente sin condiciones.

- Abrir venta: Permite al EA abrir una posición de venta automáticamente sin condiciones.

- Lote: volumen a abrir (para órdenes de Compra/Venta automáticas o por teclado)

- Número Mágico : define el número mágico

//

- Coordenada X: define la distancia desde la izquierda al botón (píxeles)

- Coordenada Y: establece la distancia desde la parte superior hasta el botón (píxeles)

2//

- Desplazar la etiqueta a la derecha (+) o a la izquierda (-) en velas: ej: 10 desplazará la etiqueta 10 velas a la derecha, -10 desplazará la etiqueta 10 velas a la izquierda (desde la vela actual)

- Desplazar la etiqueta hacia arriba o hacia abajo en puntos: ej: 1000: el espacio de la etiqueta hasta la línea SL o TP será de 1000 puntos. 2000: el espacio de la etiqueta hasta la línea SL o TP será de 2000 puntos.

- Color de la línea de SL : establezca el color de SL que desee

- Color de la línea TP: establezca el color TP deseado

3//

- Aplicar SLTP por orden: Verdadero: establecer SL TP por orden abierta por separado. Falso: desactivar SL TP por orden.

- Aplicar SLTP por Precio de Promedio: Verdadero: fija el SL TP de todas las órdenes abiertas al mismo nivel del precio medio de compra/venta. Esto anulará el TP SL de la orden. Falso: desactiva el TP SL por precio de promediación.

- TP en puntos: establezca el nivel de TP deseado en puntos. Set = 0 borrará el SL

- SL en puntos: establezca el nivel de SL deseado en puntos. Set = 0 borrará el TP

4// Cambio de Teclado: Puede cambiar a otra Tecla que desee ( A a Z o numérico del teclado principal 0 a 9. Deje en blanco para ignorar la función relativa).

- Tecla para abrir una posición de Compra: por defecto: "Flecha Arriba". Si pulsa la tecla "Flecha arriba" en el teclado, el EA abrirá una posición de compra.

- Tecla para abrir una posición de Venta: por defecto: "ArrowDown". Si pulsa la tecla ArrowDown del teclado, el EA abrirá una posición de venta.

- Tecla para activar el botón SLTP: por defecto: "F". Si pulsa la tecla F en el teclado, el EA activará el botón Línea SLTP y dibujará una línea SL y una línea TP en el gráfico y fijará el SLTP de sus posiciones abiertas al nivel de la línea SL TP. Si tiene posiciones abiertas de compra, arrastre el SL por debajo del precio medio de compra y arrastre la línea TP por encima del preciomedio de compra. Si tiene posiciones abiertas de venta, arrastre el SL por encima del precio medio de compra y arrastre la línea TP por debajo del precio medio de compra. Si mueve (arrastra) la línea de SL o TP -> el SL o TP de todas las órdenes abiertas se modificará al nuevo nivel de la línea de SL o TP.

Nota: También puede hacer clic en el botón para activarlo/desactivarlo .

//

- Tecla para cerrar todas las posiciones rentables: por defecto: "C". Si pulsa la tecla C del teclado, el EA cerrará todas las posiciones rentables (tanto de compra como de venta del mismo símbolo).

- Tecla para cerrar todas las posiciones perdedoras: por defecto: "X". Si pulsa la tecla X del teclado, el EA cerrará todas las posiciones perdedoras (tanto de compra como de venta del mismo símbolo).

- Tecla para cerrar todas las posiciones : por defecto: "Z". Si pulsa la tecla Z del teclado, el EA cerrará todas las posiciones (tanto de compra como de venta del mismo símbolo).

//

- Tecla para cerrar todas las posiciones de compra rentables : por defecto: "D". Si pulsa la tecla D del teclado, el EA cerrará todas las posiciones de compra rentables (del mismo símbolo).

- Tecla para cerrar todas las posiciones de compra perdedoras: por defecto: " S". Si pulsa la tecla S del teclado, el EA cerrará todas las posiciones de compra perdedoras (mismo símbolo).

- Tecla para cerrar todas las posiciones de compra : por defecto: "A". Si pulsa la tecla A del teclado, el EA cerrará todas las posiciones de compra (mismo símbolo).

//

- Tecla para cerrar todas las posiciones de venta rentables: por defecto: "E". Si pulsa la tecla E del teclado, el EA cerrará todas las posiciones de venta rentables (mismo símbolo).

- Tecla para cerrar todas las posiciones de venta perdedoras: por defecto: "W". Si pulsa la tecla W del teclado, el EA cerrará todas las posiciones de venta perdedoras (mismo símbolo).

- Tecla para cerrar todas las posiciones de venta : por defecto: "Q". Si pulsa la tecla Q del teclado, el EA cerrará todas las posiciones de venta (mismo símbolo).





¡Feliz trading!