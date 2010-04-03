THV Ema Distance Monitor MT5

Hola Traders,

El THV EMA Distance Monitor es un indicador ligero y flexible para MT5 diseñado para mostrar la distancia en tiempo real entre el precio y múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMA) directamente en el gráfico.

El indicador permite a los operadores activar o desactivar hasta cinco EMAs, cada una con un período personalizable, por lo que es adaptable a diferentes estrategias de negociación y las condiciones del mercado. Para cada EMA seleccionada, se calcula la distancia desde el precio actual y se muestra en un panel claro en el gráfico.

Los usuarios pueden elegir cómo se muestra la distancia:

  • Diferencia de precios

  • Puntos

  • Porcentaje (%)

El indicador ajusta automáticamente el formato basándose en la precisión del símbolo, asegurando valores exactos y consistentes en Forex, Metales, Índices y Criptodivisas.

Con una salida codificada por colores que muestra si el precio está por encima o por debajo de cada EMA, el monitor de distancia EMA THV ayuda a los operadores a evaluar rápidamente la fuerza de la tendencia, el impulso y las posibles zonas de retroceso de un vistazo.

Simplemente conecte el indicador a su gráfico - se requiere una configuración mínima.

¡Feliz trading!


Productos recomendados
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicadores
Indicador de tendencia de múltiples marcos temporales basado en el indicador ADX / ADXWilder con niveles de Fibonacci El indicador muestra áreas de tendencia utilizando datos del indicador ADX o ADXWilder de múltiples marcos temporales. El modo de impulso del indicador le permite captar el inicio de una tendencia, y varias "Pantallas" con diferentes marcos temporales le permiten filtrar el ruido del mercado. Se añaden niveles de Fibonacci al gráfico de precios, que tienen una configuración fle
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indicadores
Indicador de tendencia de múltiples marcos temporales, basado en el indicador ADX / ADXWilder. El indicador muestra áreas de tendencia utilizando datos del indicador ADX o ADXWilder de múltiples marcos temporales. El modo de impulso del indicador le permite captar el inicio de una tendencia, y varias "Pantallas" con diferentes marcos temporales le permiten filtrar el ruido del mercado. Funcionamiento del indicador si PDI es mayor que NDI, entonces es un movimiento alcista; si PDI es menor que
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Multi Moving Average MT5
Stefanus Wardoyo
Indicadores
Este es un indicador simple para mostrar la línea de Multi Moving Average en el gráfico, con un solo indicador. Sólo tiene que colocar el indicador en su gráfico, seleccione cuántos MAs que desea mostrar y ya está listo para ir. Los parámetros se pueden cambiar sobre la marcha por el panel de control proporcionado por el indicador. Y usted puede mostrar / ocultar la línea de media móvil con sólo comprobar / desmarcado en el panel. Este indicador está todavía en desarrollo, si usted tiene cualqui
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
El indicador identifica cuando ocurre una divergencia entre el precio y un indicador u oscilador. Identifica divergencias tanto regulares como ocultas. Combinado con sus propias reglas y técnicas, este indicador le permitirá crear (o mejorar) su propio sistema poderoso. Características Puede detectar divergencias para los siguientes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, estocásticos, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, índice compuesto, MFI y Momentum. Solo se puede seleccionar un osc
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indicadores
Indicador de tendencia basado en el indicador ADX / ADXWilder El indicador muestra las zonas de tendencia utilizando los datos del indicador ADX o ADXWilder. Cómo funciona el indicador: si PDI es mayor que NDI, entonces es un movimiento alcista; si PDI es menor que NDI, entonces es un movimiento bajista; si ADX es menor o igual que el valor del filtro especificado en los parámetros, entonces no hay movimiento. Parámetros de entrada del indicador : Calculate Timeframe - marco de tiempo para
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indicadores
Para los amantes de la tendencia, Force será un indicador muy útil. Esto se debe a que se basa en el famoso ADX, que mide la fuerza de una tendencia, pero sin sus 3 líneas confusas. Force tiene una interpretación muy simple: si el histograma está por encima del nivel cero la tendencia es alcista, de lo contrario es bajista. También se puede utilizar para encontrar divergencias, lo que es muy rentable. Gracias a Andre Sens por la idea de la versión 1.1. Si tienes alguna duda o sugerencia, por fav
FREE
Water Mark Symbol
Nhat Vy Vu
Indicadores
Chỉ báo Watermark là một công cụ trực quan thường được sử dụng để lưu trữ các ký hiệu giao dịch và khung thời gian. Các tính năng chính trên chỉ báo: Tạo nhãn dán ký hiệu giao dịch tạo nhãn dán khung thời gian giao dịch Cố định vị trí theo chart giá Chỉ báo không tác động đến các tín hiệu giao dịch của nhà đầu tư. Nếu có bất kỳ vấn đề vui lòng phản hồi lại để chúng tôi có thể cải thiện sản phẩm.
FREE
Cross MA histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Indicadores
El indicador Cossover MA Histogram es una herramienta sencilla que muestra la tendencia basada en el cruce de medias móviles. Simplemente especifique dos medias móviles y parámetros adicionales como el método MA y el precio aplicado. Cuando la MA rápida está por encima de la MA lenta el histograma es verde, indicando una tendencia alcista. Cuando la MA rápida está por debajo de la MA lenta, el histograma es rojo, lo que indica una tendencia bajista.
FREE
HMA5
Sergey Sapozhnikov
4.3 (10)
Indicadores
La Media Móvil Hull es más sensible a la actividad actual de los precios que una Media Móvil tradicional. Responde más rápidamente a los cambios de tendencia y muestra con mayor precisión el movimiento de los precios. Esta es una versión en color del indicador. Este indicador ha sido desarrollado basado en la versión original creada por Sergey <wizardserg@mail.ru>. Adecuado para todos los marcos temporales. Parámetros Período - período de suavizado, los valores recomendados son de 9 a 64. Cuant
FREE
TrailingStop MA
Andrej Nikitin
3.5 (2)
Indicadores
El indicador dibuja dos media móviles simples usando los precios High y Low. La línea MA_High se muestra cuando la media móvil se dirige hacia abajo. Se puede utilizarla para colocar la orden Stop para la posición de venta. La línea MA_Low se muestra cuando la media móvil se dirige hacia arriba. Se puede utilizarla para colocar la orden Stop para la posición de compra. Este indicador se utiliza en el Asesor Experto  TrailingStop . Parámetros Period - período de cálculo de la media móvil. Deviati
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend es un indicador de seguimiento de tendencia muy popular entre los operadores FOREX . Suele utilizarse en confluencia con otros indicadores. Utiliza combinaciones de medias móviles con complejas fórmulas de suavizado. Tiene dos parámetros configurables: Coeficiente - ratio de suavizado (*) Precio aplicado Cálculo: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Heiken Ashi MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.33 (3)
Indicadores
El indicador Heikin Ashi es nuestra versión del gráfico Heikin Ashi. A diferencia de los productos de la competencia, este indicador ofrece amplias opciones para calcular las velas Heikin Ashi. Además, se puede mostrar como una versión clásica o suavizada. El indicador puede calcular Heikin Ashi con media móvil mediante cuatro métodos: SMA - Media móvil simple SMMA - Media móvil suavizada EMA - Media móvil exponencial LWMA - Media móvil ponderada lineal Características principales El indicador
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Mejore su análisis técnico con el indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa herramienta transforma los datos de precios estándar en velas más suaves y orientadas a la tendencia, facilitando la identificación de tendencias del mercado y posibles puntos de inversión. Características principales: Identificación clara de tendencias: Distinga visualmente entre tendencias alcistas y bajistas con diferentes colores de velas. Reducción del ruido: Filtre las fluctuaciones de pre
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indicadores
Esta es una versión gratuita del indicador, el periodo entre las líneas verticales es siempre de 30 barras. En la versión de pago el periodo puede ser fijado por el usuario, por lo que es posible una configuración con muchos indicadores ThreePointsChannel con diferentes periodos. El principio de construcción - sobre cualquier número de barras fijado por el usuario, se construye un canal con líneas máximas y mínimas de forma que las barras toquen el máximo y el mínimo del canal exactamente en tr
FREE
Ema cloud smooth
Hermes Sebastian Cifuentes Bohorquez
5 (1)
Indicadores
Este indicador ha sido desarrollado como una herramienta de análisis basada en medias móviles exponenciales . Su función es proporcionar información adicional sobre la dinámica del mercado mediante el uso de dos medias móviles exponenciales (EMA) y una media móvil exponencial suavizada (SMMA) . El indicador puede aplicarse en distintos activos financieros y marcos temporales, según las preferencias del usuario. Algunos operadores lo utilizan en gráficos de 30 segundos , complementándolo con un g
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
RSI with Moving Average
Thiago Duarte
4.8 (15)
Indicadores
RSI con media móvil es ideal para ver cuando el precio está sobrecomprado y sobrevendido en lugar de RSI solamente. PARÁMETROS DE ENTRADA : RSI : Período - Período del RSI. Precio - Precio aplicado del RSI. Esquema de colores - Esquema de colores del RSI (4 disponibles). MOVING AVERAGE: Period - Periodo MA. Type - Tipo MA . Apply - Aplicación MA . Shift - Desplazamiento MA ( corrección). LÍNEA DE PRECIO: Mostrar - especificar si línea con precio, sólo línea o nada. Estilo - estilo de líne
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
El indicador se basa en la metodología de Robert Miner descrita en su libro "High probability trading strategies" y muestra señales junto con el impulso de 2 marcos temporales. Como indicador de impulso se utiliza un oscilador estocástico. Los ajustes hablan por sí mismos period_1 es el marco temporal actual, 'current period_2 se indica - el plazo superior es 4 o 5 veces mayor que el actual. Por ejemplo, si el actual es de 5 minutos, entonces el más antiguo será de 20 minutos El resto de los a
FREE
Trend Moving Average
Denis Povtorenko
Indicadores
El indicador técnico Media móvil de tendencia permite determinar la dirección global del mercado. Este indicador técnico está diseñado para determinar la "línea de menor resistencia" del mercado y comprender en qué dirección se dirige la tendencia. Además del uso clásico de la MA, el indicador permite comprender la dirección del mercado basándose en la dinámica de sus valores. Así, si el valor del indicador muestra una transición de bajista a alcista (y viceversa), se trata de una señal de tradi
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Multi RsI BB MT5
Mansour Babasafary
5 (3)
Indicadores
Un indicador combinado de dos indicadores famosos: RSI , Bandas de Bollinger Se puede utilizar en todos los pares de divisas Se puede utilizar en todos los marcos de tiempo con muchas señales Muy simple y rápido de usar Descripción: Este indicador está hecho de la combinación de indicadores RSI y Bandas de Bollinger Como puede ver, muestra buenas señales y vale la pena usarlo y probarlo Esperamos que esté satisfecho con este indicador Ajustes: show past show candle: Muestra el número de vela
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indicadores
La estrategia SuperTrend es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en el Average True Range (ATR), empleado principalmente como herramienta de trailing stop para identificar las tendencias predominantes del mercado. El indicador se ha diseñado para que sea fácil de usar y, al mismo tiempo, proporcione información fiable sobre la tendencia actual del mercado. Su funcionamiento se basa en dos parámetros clave: el periodo y el multiplicador . Por defecto, utiliza un periodo de 15 para el
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
Este indicador es un indicador de retraso cero y muestra la fuerza del cambio de tendencia . True Trend Oscillator Pro funciona mejor en combinación con True Trend Moving Average Pro que muestra la tendencia exacta como es. El valor del oscilador es el cambio exacto del precio en la dirección dada de la tendencia. True Trend Media Móvil Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Si establece el parámetro de entrada PERIOD a 1 este indicador se convierte en un sharpshooter para las opc
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Stat Monitor es un buen indicador de información. Ventajas del indicador: El indicador proporciona información útil: el spread actual, el coste de un lote del símbolo, el apalancamiento comercial y el tamaño de lote recomendado para operar. Puede utilizar el indicador en la plataforma comercial MetaTrader 5 de cualquier broker. El indicador proporciona información útil. Versión del indicador Stat Monitor para MetaTrader 4 ¡Les deseo a todos buena suerte en el comercio y ganancias estables!
FREE
Tunnel Warrens MT5
Dariel Iserne Carrera
Indicadores
Esta es la versión MT5 Aquí hay varios indicadores que funcionan juntos. Básicamente funciona con medias móviles y varios niveles de ATR creando un canal dinámico a través del cual se drena el precio. Como siempre recomiendo, deberías probarlo antes de usarlo en vivo para que entiendas cómo funciona. La señal de entrada en el mercado es similar a otros indicadores MA, pero con éste también tienes un análisis gráfico del momento en que se encuentra la tendencia y niveles dinámicos para ajustar tu
FREE
Candle Heiken Ashi
BPASoftware Thai Co. Ltd
5 (2)
Indicadores
Presentación Otro indicador que facilita el scalping en gráficos de tick, muestra un gráfico Heiken Ashi en Ticks. Permite detectar puntos de entrada e inversiones de tendencia. Número recomendado de ticks en una vela : 5, 13 o 21. Parámetros Ticks en vela: Número de ticks en una vela (por defecto 5), Muestra flechas de tendencia : muestra una flecha de tendencia basada en el cruce de EMA8 y EMA20, Muestra MM50, Muestra MM100, Max Candle (CPU): número máximo de velas a gestionar, un valor bajo
FREE
PFKBreakOut
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador muestra rupturas en gráficos de símbolos personalizados tipo Point-And-Figure o Kagi, generados por asesores expertos especiales, como PointFigureKagiCharts . Este indicador es aplicable sólo para instrumentos personalizados generados de forma apropiada (con barras invariables en el tiempo que son múltiplos de un tamaño de caja predefinido). No tiene sentido aplicarlo a otros gráficos. Las rupturas al alza o a la baja se marcan con flechas. El precio de ruptura se encuentra en el
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El Indicador de Alerta de Picos de Volumen es una herramienta ligera y no rezagada diseñada para ayudar a los operadores a identificar actividad de volumen inusual en tiempo real . Este indicador calcula el volumen medio de ticks en un número de barras anteriores definido por el usuario y lo compara con el volumen de la vela actual . Cuando el volumen actual supera la media en un porcentaje especificado, el indicador activa alertas, lo que permite a los operadores detectar rápidame
FREE
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos. Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy Stop : permite al EA colocar una orden Buy Stop - Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop - Activar Sell Stop : Permite al EA
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El RSI y el Estocástico se encuentran entre los indicadores más populares utilizados para medir el impulso y ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador muestra dos valores opcionales de RSI y Estocástico en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer los umbrales superior e inferior que desee para el RSI y el Estocástico para supervisar las condiciones. Si el valor del RSI
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola comerciantes, ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo. Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes. Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos: - Líneas horizontales - Líneas de tendencia - Rectángulos - Etiquetas de texto - Retrocesos Fibonacci - Canales equidistantes -
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, ATR es uno de los indicadores más populares utilizados para medir la volatilidad. Este indicador muestra dos valores opcionales de ATR en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer el umbral deseado para cada ATR para controlar la volatilidad. Si el valor de ATR es mayor que su umbral, el color del texto seguirá siendo su color predeterminado; de lo contrario, se mostrará en rojo. ¡Feliz trading!
FREE
THV Info Panel MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5. Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas. Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda t
FREE
THV 5 Ema Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia. Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame : 1- Coloque este indicador en su gráfico . - Elija el marco de tiempo deseado ( ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...). - Establezca los periodos de EMA que desee ( ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...). - Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en: Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5
FREE
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Simple, claro, y esencial para todos los comerciantes. Ayuda a mantener su gráfico limpio e informativo. // En caso de que abra múltiples posiciones, su gráfico se llena y se desordena. Entonces, es posible que desee ocultar "Niveles de comercio" y sólo se preocupan por el promedio de compra o venta de nivel medio. // En caso de que quiera saber a qué precio su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out del broker (es decir, el precio al que se "quemaría" su cuenta). //También es po
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Este EA MT5 le proporciona las siguientes características impresionantes y de gran alcance (con configuraciones fáciles y operaciones sin problemas): 1- Opere directamente usando su teclado: abra órdenes de Compra/Venta, cierre órdenes rentables, cierre órdenes perdedoras, cierre órdenes de Compra, cierre órdenes de Venta o cierre todas las órdenes instantáneamente (cierre muy rápido). Puede definir el teclado que desee para cada función. 2- Activa el botón "Línea SLTP" para d
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad. Características principales : Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en ATR o en puntos. Modo OCO: Opción de elegir una o ambas direcciones de compra venta activando el Modo OCO (ej: si OCO = true: siempre que el límite de compra se active, el límite de
THV Smart DCA Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA y Lógica Net-Off . THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con: DCA dinámico (Dollar-Cost Averaging) : Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta. Lógica Net-Off Inteligente : Cierra automáticamente posiciones rentables y posiciones perdedoras seleccionadas en función de umbrales configurables, con opción de filtrar por símbol
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing , la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading . El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL) , opera basándose en la lógica Reversal o Breakout , y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flota
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones Spike Reversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada. Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos. Lógica prin
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Visión general del EA - THV Sniper Pro: THV Sniper Pro es un sistema de trading de precisión multifuncional diseñado para estrategias de scalping tanto manuales como automatizadas . Ofrece una flexibilidad total al combinar filtros técnicos avanzados, gestión de acciones , lógica DCA y controles de gráficos totalmente interactivos , lo que proporciona a los operadores un control total en cualquier condición de mercado. Funciona con todos los símbolos y marcos temporales . ️ Característica
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Smart Limit Manager MT5 - Controlador Inteligente de Órdenes Pendientes THV Smart Limit Manager MT5 es un Asesor Experto avanzado diseñado para gestionar de forma inteligente las órdenes Pendientes de Compra/Venta utilizando líneas horizontales manuales o lógica automática . Proporciona un control total sobre la colocación de órdenes pendientes, el espaciado, el escalado de lotes, la recuperación y la gestión de riesgos, todo ello de forma sencilla y visual. ️ Características principales :
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo. THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales. Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Destilada de la experiencia de traders profesionales, esta es la única herramienta Fibonacci que necesitará. Desbloquea el poder del análisis avanzado de Fibonacci basado en el swing con este indicador personalizado para MT5. Diseñado para la precisión y la claridad, identifica automáticamente el Swing High (SH) y Swing Low (SL) más cercano en su marco de tiempo seleccionado y dibuja los niveles clave de retroceso y extensión de Fibonacci directamente en su gráfico. Características
THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura del marco de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo. Características principales: Opciones para seleccionar el número de velas HTF a mostrar en su gráfico de tiempo inferior Muestra los niveles Alto / Bajo / Medio / Fibonacci de los ran
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario