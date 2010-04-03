THV Ema Distance Monitor MT5

Hola Traders,

El THV EMA Distance Monitor es un indicador ligero y flexible para MT5 diseñado para mostrar la distancia en tiempo real entre el precio y múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMA) directamente en el gráfico.

El indicador permite a los operadores activar o desactivar hasta cinco EMAs, cada una con un período personalizable, por lo que es adaptable a diferentes estrategias de negociación y las condiciones del mercado. Para cada EMA seleccionada, se calcula la distancia desde el precio actual y se muestra en un panel claro en el gráfico.

Los usuarios pueden elegir cómo se muestra la distancia:

Diferencia de precios

Puntos

Porcentaje (%)

El indicador ajusta automáticamente el formato basándose en la precisión del símbolo, asegurando valores exactos y consistentes en Forex, Metales, Índices y Criptodivisas.

Con una salida codificada por colores que muestra si el precio está por encima o por debajo de cada EMA, el monitor de distancia EMA THV ayuda a los operadores a evaluar rápidamente la fuerza de la tendencia, el impulso y las posibles zonas de retroceso de un vistazo.

Simplemente conecte el indicador a su gráfico - se requiere una configuración mínima.



¡Feliz trading!