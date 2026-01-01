THV ZigZag MT5

Hola Traders,

MTF ZigZag MT5 es un indicador ligero pero potente diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente la estructura del mercado y los niveles de precios clave.

Hace que el trazado de líneas de tendencia y Fibonacci sea más preciso y significativo mediante el uso de puntos de oscilación fiables.

Características:

Dibuja ZigZag basado en: Marco temporal actual Marco temporal superior mostrado en el gráfico actual

Mostrar / ocultar etiquetas de precios

Estilo de línea y formato de etiqueta totalmente ajustables

Notas:

Los valores Pivot más altos crean oscilaciones más fuertes y significativas

Los marcos temporales más altos producen estructuras de oscilación más fiables

Configuración:

Ninguna configuración complicada. Muy fácil de usar - simplemente conecte el indicador a su gráfico, a continuación, ajuste el período de Pivote y el desplazamiento de la etiqueta para adaptarse mejor a su símbolo y marco de tiempo.



¡Feliz trading!