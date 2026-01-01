THV ZigZag MT5
- Indicadores
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Hola Traders,
MTF ZigZag MT5 es un indicador ligero pero potente diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente la estructura del mercado y los niveles de precios clave.
Hace que el trazado de líneas de tendencia y Fibonacci sea más preciso y significativo mediante el uso de puntos de oscilación fiables.
Características:
Dibuja ZigZag basado en:
Marco temporal actual
Marco temporal superior mostrado en el gráfico actual
Mostrar / ocultar etiquetas de precios
Estilo de línea y formato de etiqueta totalmente ajustables
Notas:
Los valores Pivot más altos crean oscilaciones más fuertes y significativas
Los marcos temporales más altos producen estructuras de oscilación más fiables
Configuración:
¡Feliz trading!