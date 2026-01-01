THV ZigZag MT5

Hola Traders,

MTF ZigZag MT5 es un indicador ligero pero potente diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente la estructura del mercado y los niveles de precios clave.

Hace que el trazado de líneas de tendencia y Fibonacci sea más preciso y significativo mediante el uso de puntos de oscilación fiables.

Características:

  • Dibuja ZigZag basado en:

    • Marco temporal actual

    • Marco temporal superior mostrado en el gráfico actual

  • Mostrar / ocultar etiquetas de precios

  • Estilo de línea y formato de etiqueta totalmente ajustables

Notas:

  • Los valores Pivot más altos crean oscilaciones más fuertes y significativas

  • Los marcos temporales más altos producen estructuras de oscilación más fiables

Configuración:

Ninguna configuración complicada. Muy fácil de usar - simplemente conecte el indicador a su gráfico, a continuación, ajuste el período de Pivote y el desplazamiento de la etiqueta para adaptarse mejor a su símbolo y marco de tiempo.

¡Feliz trading!

Otros productos de este autor
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El Indicador de Alerta de Picos de Volumen es una herramienta ligera y no rezagada diseñada para ayudar a los operadores a identificar actividad de volumen inusual en tiempo real . Este indicador calcula el volumen medio de ticks en un número de barras anteriores definido por el usuario y lo compara con el volumen de la vela actual . Cuando el volumen actual supera la media en un porcentaje especificado, el indicador activa alertas, lo que permite a los operadores detectar rápidame
FREE
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo comprar / sólo vender o ambos. Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en la cuenta DEMO durante 3 días: haga clic para descargar Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El THV EMA Distance Monitor es un indicador ligero y flexible para MT5 diseñado para mostrar la distancia en tiempo real entre el precio y múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMA) directamente en el gráfico. El indicador permite a los operadores activar o desactivar hasta cinco EMAs , cada una con un período personalizable , por lo que es adaptable a diferentes estrategias de negociación y las condiciones del mercado. Para cada EMA seleccionada, se calcula la distancia desde el
FREE
THV Info Panel MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5. Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas. Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda t
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola comerciantes, ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo. Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes. Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos: - Líneas horizontales - Líneas de tendencia - Retrocesos de Fibonacci - Rectángulos - Etiquetas de texto Enlace para descargar
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El RSI y el Estocástico se encuentran entre los indicadores más populares utilizados para medir el impulso y ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador muestra dos valores opcionales de RSI y Estocástico en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer los umbrales superior e inferior que desee para el RSI y el Estocástico para supervisar las condiciones. Si el valor del RSI
FREE
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Simple, claro, y esencial para todos los comerciantes. Ayuda a mantener su gráfico limpio e informativo. // En caso de que abra múltiples posiciones, su gráfico se llena y se desordena. Entonces, es posible que desee ocultar "Niveles de comercio" y sólo se preocupan por el promedio de compra o venta de nivel medio. // En caso de que quiera saber a qué precio su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out del broker (es decir, el precio al que se "quemaría" su cuenta). //También es po
FREE
THV 5 Ema Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia. Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame : 1- Coloque este indicador en su gráfico . - Elija el marco de tiempo deseado ( ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...). - Establezca los periodos de EMA que desee ( ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...). - Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en: Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5
FREE
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, ATR es uno de los indicadores más populares utilizados para medir la volatilidad. Este indicador muestra dos valores opcionales de ATR en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer el umbral deseado para cada ATR para controlar la volatilidad. Si el valor de ATR es mayor que su umbral, el color del texto seguirá siendo su color predeterminado; de lo contrario, se mostrará en rojo. ¡Feliz trading!
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Este EA MT5 le proporciona las siguientes características impresionantes y de gran alcance (con configuraciones fáciles y operaciones sin problemas): 1- Opere directamente usando su teclado: abra órdenes de Compra/Venta, cierre órdenes rentables, cierre órdenes perdedoras, cierre órdenes de Compra, cierre órdenes de Venta o cierre todas las órdenes instantáneamente (cierre muy rápido). Puede definir el teclado que desee para cada función. 2- Activa el botón "Línea SLTP" para
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad. Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en la cuenta DEMO durante 3 días: haga clic para descargar Características principales : Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en puntos. Modo OCO: Opción de elegir una o ambas dire
THV Smart DCA Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA y Lógica Net-Off . Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en la cuenta DEMO durante 3 días: haga clic para descargar THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con: DCA Dinámico (Dollar-Cost Averaging) : Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta. Lógica Net-Off Inteligente : Cierra automáticamente
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing , la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading . El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL) , opera basándose en la lógica Reversal o Breakout , y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flota
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones Spike Reversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada. Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos. Enlace para
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Visión general del EA - THV Sniper Pro: THV Sniper Pro es un sistema de trading de precisión multifuncional diseñado para estrategias de scalping tanto manuales como automatizadas . Ofrece una flexibilidad total al combinar filtros técnicos avanzados, gestión de acciones , lógica DCA y controles de gráficos totalmente interactivos , lo que proporciona a los operadores un control total en cualquier condición de mercado. Funciona con todos los símbolos y marcos temporales . Enlace para desc
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Smart Limit Manager MT5 - Controlador Inteligente de Órdenes Pendientes THV Smart Limit Manager MT5 es un Asesor Experto avanzado diseñado para gestionar de forma inteligente las órdenes Pendientes de Compra/Venta utilizando líneas horizontales manuales o lógica automática . Proporciona un control total sobre la colocación de órdenes pendientes, el espaciado, el escalado de lotes, la recuperación y la gestión de riesgos, todo ello de forma sencilla y visual. Enlace para descargar la versión
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo. THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales. Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Destilada de la experiencia de traders profesionales, esta es la única herramienta Fibonacci que necesitará. Desbloquea el poder del análisis avanzado de Fibonacci basado en el swing con este indicador personalizado para MT5. Diseñado para la precisión y la claridad, identifica automáticamente el Swing High (SH) y Swing Low (SL) más cercano en su marco de tiempo seleccionado y dibuja los niveles clave de retroceso y extensión de Fibonacci directamente en su gráfico. Enlace para des
THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo. Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en cuenta DEMO durante 3 días: click to download Características principales: Opciones para seleccionar el número de velas
THV Mtf FVGs MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, MTF FVGs (Extend) - Zonas Inteligentes de Oferta y Demanda. Este indicador identifica automáticamente zonas FVG alcistas (demanda) y bajistas (oferta) en su gráfico utilizando un análisis de marcos temporales múltiples . Las zonas se muestran como rectángulos con líneas medias opcionales, ayudándole a visualizar más claramente los niveles clave de soporte y resistencia. Características principales: Compatibilidad con múltiples marcos temporales: detecta zonas en el marco temporal
