THV Mtf FVGs MT5
- Indicadores
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
Hola Traders,
MTF FVGs (Extend) - Zonas Inteligentes de Oferta y Demanda.
Este indicador identifica automáticamente zonas FVG alcistas (demanda) y bajistas (oferta) en su gráfico utilizando un análisis de marcos temporales múltiples. Las zonas se muestran como rectángulos con líneas medias opcionales, ayudándole a visualizar más claramente los niveles clave de soporte y resistencia.
Características principales:
-
Compatibilidad con múltiples marcos temporales: detecta zonas en el marco temporal actual o superior.
-
Periodo de retrospección y tamaño mínimo de zona ajustables
-
Limitación del número de zonas alcistas y bajistas visibles
-
Opción de mostrar/ocultar zonas y líneas medias de zonas para una estructura más clara
-
Extensión ajustable de zonas a la derecha de la vela actual en barras adicionales
Notas:
-
La línea media de una zona por encima del precio actual actúa como un nivel de resistencia moderado, mientras que la mitad superior representa un área de resistencia más fuerte.
-
La línea media de una zona por debajo del precio actual actúa como un nivel de soporte moderado, mientras que la mitad inferior representa un área de soporte más fuerte.
Fácil de usar: fije el indicador a su gráfico y ajuste sólo unas pocas entradas para adaptarlo a su estilo de negociación.
¡Feliz negociación!