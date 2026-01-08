Hola comerciantes,

THV TD Sequential (MT5) es un indicador técnico inspirado en el TD Sequential de Tom DeMark, diseñado para ayudar a los operadores a identificar el agotamiento de la tendencia, posibles retrocesos y oportunidades de sincronización del mercado.

El indicador consta de dos componentes principales:

1. TD Setup (1-9)

Una configuración de compra cuenta cuando el cierre actual es inferior al cierre de 4 barras anteriores .

Una configuración de venta cuenta cuando el cierre actual es superior al cierre de 4 barras anteriores .

Cuando el recuento llega a 9 , indica que la tendencia actual puede estar perdiendo impulso .

Los usuarios pueden filtrar los números de configuración mostrados para reducir el desorden del gráfico.

2. Cuenta atrás TD (1-13)

Después de un Setup completado (9), comienza la fase de Cuenta Atrás .

La Cuenta Atrás de Compra cuenta cuando el cierre está por debajo del mínimo de 2 barras anteriores .

La Cuenta Atrás de Venta cuenta cuando el cierre está por encima del máximo de 2 barras anteriores .

Una cuenta atrás de 13 completa sugiere una reversión de alta probabilidad o una pausa en el movimiento del precio.

Características adicionales:

Los marcadores de intersección resaltan las interacciones críticas del precio cerca de la Configuración 8 o 9.

El control de retroceso limita los dibujos a las barras recientes para un mejor rendimiento.

Recálculo completo de los cambios de marco temporal para garantizar una visualización precisa.

Las etiquetas están desplazadas del precio para mejorar la legibilidad.

Este indicador se utiliza mejor como una herramienta de agotamiento de tendencia y temporización, y debe combinarse con soporte/resistencia, estructura de tendencia, o reglas de gestión de riesgo en lugar de utilizarse como una señal de trading independiente.

Cómo utilizarlo: