THV TD Sequential MT5
- Indicadores
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Hola comerciantes,
THV TD Sequential (MT5) es un indicador técnico inspirado en el TD Sequential de Tom DeMark, diseñado para ayudar a los operadores a identificar el agotamiento de la tendencia, posibles retrocesos y oportunidades de sincronización del mercado.
El indicador consta de dos componentes principales:
1. TD Setup (1-9)
-
Una configuración de compra cuenta cuando el cierre actual es inferior al cierre de 4 barras anteriores.
-
Una configuración de venta cuenta cuando el cierre actual es superior al cierre de 4 barras anteriores.
-
Cuando el recuento llega a 9, indica que la tendencia actual puede estar perdiendo impulso.
-
Los usuarios pueden filtrar los números de configuración mostrados para reducir el desorden del gráfico.
2. Cuenta atrás TD (1-13)
-
Después de un Setup completado (9), comienza la fase de Cuenta Atrás.
-
La Cuenta Atrás de Compra cuenta cuando el cierre está por debajo del mínimo de 2 barras anteriores.
-
La Cuenta Atrás de Venta cuenta cuando el cierre está por encima del máximo de 2 barras anteriores.
-
Una cuenta atrás de 13 completa sugiere una reversión de alta probabilidad o una pausa en el movimiento del precio.
Características adicionales:
-
Los marcadores de intersección resaltan las interacciones críticas del precio cerca de la Configuración 8 o 9.
-
El control de retroceso limita los dibujos a las barras recientes para un mejor rendimiento.
-
Recálculo completo de los cambios de marco temporal para garantizar una visualización precisa.
-
Las etiquetas están desplazadas del precio para mejorar la legibilidad.
Este indicador se utiliza mejor como una herramienta de agotamiento de tendencia y temporización, y debe combinarse con soporte/resistencia, estructura de tendencia, o reglas de gestión de riesgo en lugar de utilizarse como una señal de trading independiente.
Cómo utilizarlo:
Simplemente conecte el indicador a su gráfico y ajuste algunas entradas fáciles de usar, y estará listo para empezar.
Siempre que vea números TD Setup como 8, 8*, 9, 9*, o números Countdown (1-13), existe una alta probabilidad de que el mercado pueda invertirse o entrar en una fase de consolidación. Generalmente, cuanto más alto es el número de Setup o Countdown, mayor es la probabilidad de un potencial retroceso.
Recomendación:
Utilice los recuentos 5, 6 y 7 como alertas tempranas de un posible agotamiento de la tendencia.
Utilice la configuración 8, 9, y la fase de cuenta atrás para afinar las entradas de comercio en plazos más bajos.