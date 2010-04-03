THV Volume Spike MT5

Hola Traders,

El Indicador de Alerta de Picos de Volumen es una herramienta ligera y no rezagada diseñada para ayudar a los operadores a identificar actividad de volumen inusual en tiempo real.

Este indicador calcula el volumen medio de ticks en un número de barras anteriores definido por el usuario y lo compara con el volumen de la vela actual. Cuando el volumen actual supera la media en un porcentaje especificado, el indicador activa alertas, lo que permite a los operadores detectar rápidamente posibles rupturas, actividad institucional o un fuerte interés del mercado.

Los datos clave de volumen de las 5 velas más recientes se muestran directamente en el gráfico, incluyendo:

Volumen actual y de las 4 velas anteriores

Porcentaje de volumen de cada vela en relación con la media

Volumen medio durante el periodo de revisión seleccionado

El indicador admite alertas sonoras, alertas emergentes y notificaciones push (según la configuración del terminal), lo que garantiza que los operadores nunca se pierdan los picos de volumen importantes.

Con parámetros personalizables y una clara visualización en el gráfico, este indicador es adecuado para todos los símbolos y plazos, y funciona especialmente bien para las operaciones de ruptura, las estrategias de impulso y las confirmaciones basadas en el volumen.

Sólo tiene que conectar el indicador a su gráfico - sólo se requiere una configuración mínima.



¡Feliz trading!