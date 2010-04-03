THV Volume Spike MT5

Hola Traders,

El Indicador de Alerta de Picos de Volumen es una herramienta ligera y no rezagada diseñada para ayudar a los operadores a identificar actividad de volumen inusual en tiempo real.

Este indicador calcula el volumen medio de ticks en un número de barras anteriores definido por el usuario y lo compara con el volumen de la vela actual. Cuando el volumen actual supera la media en un porcentaje especificado, el indicador activa alertas, lo que permite a los operadores detectar rápidamente posibles rupturas, actividad institucional o un fuerte interés del mercado.

Los datos clave de volumen de las 5 velas más recientes se muestran directamente en el gráfico, incluyendo:

  • Volumen actual y de las 4 velas anteriores

  • Porcentaje de volumen de cada vela en relación con la media

  • Volumen medio durante el periodo de revisión seleccionado

El indicador admite alertas sonoras, alertas emergentes y notificaciones push (según la configuración del terminal), lo que garantiza que los operadores nunca se pierdan los picos de volumen importantes.

Con parámetros personalizables y una clara visualización en el gráfico, este indicador es adecuado para todos los símbolos y plazos, y funciona especialmente bien para las operaciones de ruptura, las estrategias de impulso y las confirmaciones basadas en el volumen.

Sólo tiene que conectar el indicador a su gráfico - sólo se requiere una configuración mínima.


¡Feliz trading!

Productos recomendados
Provlepsis Simple
Ioannis Xenos
Indicadores
Bienvenido al Indicador Provlepsis "Provlepsis" es un indicador altamente avanzado diseñado para el Mercado MQL. Analizando barras anteriores con la misma hora del día, calcula con precisión el rango potencial del movimiento del mercado, brindando información valiosa sobre futuras fluctuaciones de precios. A diferencia del indicador ATR tradicional, "Provlepsis" tiene en cuenta el factor tiempo, lo que resulta en una herramienta más poderosa que se adapta a diferentes condiciones de mercado. Dur
FREE
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indicadores
Este indicador utiliza un enfoque diferente de la versión anterior para obtener sus líneas de tendencia. Este método se deriva de Orchard Forex, y el proceso de hacer que el indicador se muestra en el video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&amp ;t=1425s. La idea básica detrás de este indicador es que dibuja una línea tangente en los niveles más altos y los niveles más bajos de las barras utilizadas para el cálculo, garantizando al mismo tiempo que las líneas no se cruzan con las barra
FREE
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indicadores
Muestra un gráfico del USD DXY en una ventana separada debajo del gráfico principal. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Basado en EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/SEK Todos estos pares deben ser añadidos a Market Watch para que el indicador funcione correctamente. Como se calcula utilizando una fórmula basada en los 6 pares, sólo funcionará cuando el mercado esté abierto. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Muestra
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indicadores
Tablero de tendencias Multi-TF Breve descripción / eslogan: ¡Vea toda la tendencia del mercado de un solo vistazo! Un cuadro de mandos sencillo, limpio y potente para todos los operadores. Descripción completa: (1. Para distribución gratuita) Hola Comunidad MQL5, Estoy encantado de compartir el Multi-TF Trend Dashboard , una herramienta que he desarrollado para simplificar el análisis de tendencias. Este indicador se ofrece completamente gratis como contribución a esta increíble comunidad. (2.
FREE
VolumesWithMedia
Jonathan Pereira
5 (1)
Indicadores
El volumen es un indicador muy utilizado en el análisis técnico, sin embargo, existe una variación que es incluso más útil que el volumen en sí: la media móvil del volumen. No es más que un promedio móvil aplicado al popular indicador de volumen. Como su nombre lo indica, Volume + MA sirve para mostrar el volumen de transacciones (compras y ventas ejecutadas) de un determinado activo financiero en un momento dado junto con la media móvil de ese mismo volumen a lo largo del tiempo. ¿Para que
FREE
Accurate Buy Sell System
Bambang Nugroho
Indicadores
Accurate Buy Sell System es un indicador de swing limpio y fiable diseñado para identificar cambios de tendencia y zonas de entrada con alta precisión. El algoritmo sigue el concepto original "Accurate Swing Trading System" de TradingView (por ceyhun) y ha sido completamente rediseñado para MetaTrader 5. Coincidencia 1:1 con el comportamiento de TradingView Funciona en todos los símbolos y marcos temporales Señales limpias no repintadas cuando se utiliza después del cierre de la vela Fl
FREE
Color Trend
Bruno Goncalves Mascarenhas
Indicadores
Combinando lo mejor de la Acción del Precio , el Movimiento Direccional y el análisis de Divergencia / Convergencia, el Candle Color Trend es la forma fácil y fiable de identificar la dirección de la tendencia. El indicador pinta automáticamente las velas según la premisa de que la tendencia alcista está definida por precios que forman una serie de máximos y mínimos ascendentes. Por otro lado, la tendencia bajista se define por precios que forman una serie de máximos y mínimos descendentes. C
FREE
Terminal X
Oleksandr Trofymenko
5 (1)
Indicadores
Indicador para visualizar los resultados de las operaciones en el gráfico Este indicador está diseñado para visualizar los resultados de las operaciones directamente en el gráfico, lo que facilita a los operadores el análisis de su estrategia y el rendimiento de las operaciones. Muestra automáticamente todas las órdenes abiertas, cerradas y pendientes, junto con información adicional para facilitar el análisis. Características: Visualización de operaciones : Muestra todos los puntos de entrada y
FREE
Hammer and Doji Scanner
Vikash Yadav
Indicadores
El Hammer and Doji Scanner es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para plataformas MetaTrader, como MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), para detectar y resaltar patrones clave de velas, específicamente el Hammer y el Doji . Estos patrones son ampliamente utilizados por los operadores para identificar posibles cambios de tendencia o períodos de indecisión en el mercado. Martillo: El Martillo es un patrón de vela alcista que aparece después de una tendencia bajista. Se caract
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.64 (14)
Indicadores
Visión general El indicador Smart Money Structure Markup para MetaTrader 5 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras de mercado clave basadas en las populares estrategias Smart Money Concepts (SMC). Este indicador detecta micro-estructuras de mercado, proporcionando información sobre los movimientos de precios y los posibles cambios de tendencia. Destaca elementos importantes como la ruptura válida de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CH
FREE
Visual Order Book
Ricardo De Andrade Nakano
1 (1)
Indicadores
Descubre el poder del análisis de mercado con este indicador que muestra un libro de órdenes visual en el gráfico, inspirado en el Visual Book de Profit de Nelogica. Presenta barras horizontales que representan volúmenes de compra (azul) y venta (rojo), con resaltado en amarillo para volúmenes grandes, facilitando la identificación de zonas de alta liquidez. El precio tiende a moverse hacia las áreas con las mayores concentraciones de órdenes, lo que lo convierte en una herramienta esencial para
FREE
Gina Dual TPO
Oscar Ozog
Indicadores
Gina Dual TPO - Breve indicador MQL5 TPO + Perfil de volumen superpuesto en el gráfico - rápido, escalable y fácil de usar para principiantes. Construido para traders que leen la estructura del mercado por POC y Área de Valor. En qué consiste Un indicador MQL5 que superpone perfiles de mercado duales - Tiempo al Precio (TPO) y Volumen al Precio (VPO) - directamente en su gráfico. Es rápido (dibujo basado en píxeles), escalable y fácil de usar para principiantes. A quién va dirigido Operadores i
FREE
Natural Language Processing NLP
Abhijay Tiwari
Bibliotecas
Visión General AlgoNLP.mqh es una librería MQL5 independiente que convierte instrucciones de trading escritas por humanos en intenciones de trading estructuradas que su Asesor Experto (EA) o indicador puede entender. Ejemplo de entrada: Buy gold at 2370 with TP 0.3% and SL 1% Intento de salida: Lado: COMPRA | Tipo: LIMIT | Símbolo: XAUUSD | Entrada: 2370 | TP: 0.3% | SL: 1% | Lote: 0.00 Esto le permite construir EAs controlados por chat o integrados en Telegram que pueden interpretar comandos
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
Bibliotecas
Comience a obtener beneficios copiando Todas las operaciones son enviadas por nuestro exitoso operador de Forex y son extremadamente rentables. Puede obtener beneficios copiando operaciones diariamente Periodo de prueba incluido También obtendrá acceso a una educación de trading extremadamente potente que está diseñada de forma sencilla para que se convierta en un trader rentable, incluso si no tienes experiencia. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Level Box Tool MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Level Box Tool es un indicador personalizado potente y fácil de usar diseñado para operadores que utilizan herramientas de análisis técnico como rectángulos y líneas de tendencia para identificar zonas clave de soporte, resistencia y precio. Esta herramienta simplifica y acelera el proceso de marcar niveles en los gráficos, ofreciendo claridad visual y precisión con su panel totalmente personalizable, y ahora incluye alertas de cruce de precios , para que nunca vuelva a perderse un nivel clave.
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
Power of Three MT5
Suvashish Halder
4.3 (10)
Indicadores
El "Poder de Tres" (PO3) es un concepto desarrollado por el Inner Circle Trader (ICT) para ilustrar un enfoque de tres etapas utilizado por el dinero inteligente en los mercados: Acumulación, Manipulación y Distribución . Los operadores del ICT lo consideran un patrón fundacional que puede explicar la formación de cualquier vela en un gráfico de precios. En términos simples, este concepto es eficaz para cualquier marco de tiempo, siempre y cuando haya un inicio definido, un punto más alto, un pu
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Daily VWAP Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (5)
Indicadores
Indicador diario VWAP (Precio medio ponderado por volumen) Oferta especial Deje un comentario y obtenga el indicador Long & Short Cointegration Analyzer gratis - ¡sólo envíeme un mensaje! Descripción El indicador diario VWAP (Precio medio ponderado por volumen) es una herramienta esencial para los operadores que buscan identificar el verdadero precio medio de un activo a lo largo del día, ajustado por el volumen negociado. Utilizado principalmente por operadores institucionales y profesionales,
FREE
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indicadores
Swing BOS Structure es un indicador de estructura de mercado para MetaTrader 5. El indicador detecta automáticamente: - Swing High (SH) - Swing Bajo (SL) - Ruptura de Estructura (BOS) - Cambio de Carácter (CHoCH) Los Swings se confirman sólo después de un número definido de velas, asegurando que no se repitan. Las señales BOS indican la continuación de la tendencia. Las señales CHoCH indican un cambio potencial en la estructura del mercado y pueden aparecer con menos frecuencia dependiendo de
FREE
FT ADX Color Candles
FELIPE MISAEL MORAES KRUGER
5 (7)
Indicadores
Hacer trading puede ser bastante agotador cuando necesita mirar varias cosas al mismo tiempo. Formato de velas, soportes, resistencias, horarios, novedades e indicadores. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar el análisis del indicador ADX. Colorea las velas según los niveles del indicador y las líneas DI. El período, el límite del indicador y los colores de las velas son personalizables. También puede colocar una ayuda visual en la parte inferior derecha del gráfico para ver los val
FREE
Alert System
Nguyen Thanh Sang
5 (1)
Indicadores
Sistema de alertas Utilice las teclas de función para crear líneas horizontales para las alertas. 1. Permite establecer las propiedades de las líneas horizontales (color de línea, estilo de línea, anchura de línea, ...) para las alertas. 2. 2. Permite añadir texto a la línea horizontal. Puede ocultar o mostrar el texto cuando lo necesite. Puede cambiar el texto y su precio, pero el tiempo del texto se establecerá en la entrada llamada "text_time" (0 es la hora actual, debe probar esta entrada co
FREE
Time Dashboard
Pankaj Kushwaha
Indicadores
Time Dashboard MT5 es un indicador de MetaTrader 5 potente y fácil de usar diseñado para proporcionar información en tiempo real sobre la zona horaria y el reloj directamente en su gráfico de operaciones. Ideal para operadores de divisas y participantes en mercados globales, esta herramienta muestra la hora del servidor, la hora local y la diferencia horaria entre ambas, mejorando su capacidad para gestionar operaciones en diferentes zonas horarias. Características principales : Visualización de
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Elsna Moving Average MT5
Raymond Edusei
3 (1)
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza **dos medias móviles** en el gráfico de precios: **Dos MAs principales (Rápida y Lenta)**: Estos se muestran como líneas (azul y rojo) con un relleno de color entre ellos. El relleno representa visualmente la brecha entre estas dos medias móviles. Los operadores pueden utilizar este indicador para: - Identificar la dirección de la tendencia (cuando las líneas se apilan en orden) - Detectar posibles señales de cruce (cuando las líneas se cruzan entre sí) - M
FREE
Logo Watermark
Nindita Giwangkara
Indicadores
Añadir marca de agua con logotipo - Muestre sus señales con claridad Este indicador le permite mostrar una marca de agua limpia y personalizable en su gráfico, ayudando a su audiencia a identificar fácilmente qué símbolo está negociando actualmente. Muestra el símbolo actual como marca de agua Añade el texto del símbolo actual y personaliza su color Elige mostrar sólo el logo, sólo el símbolo, o ambos Añade tu propia marca de agua personalizada colocando custom.bmp en el directorio MQL5
FREE
Trend Strength Analyzer
Andrey Sorokin
4.8 (5)
Indicadores
El indicador técnico Trend Strength Analyzer mide la desviación del precio de un instrumento respecto a los valores medios durante un periodo de tiempo determinado. El indicador se basa en un análisis comparativo de la fuerza relativa de alcistas y bajistas. Si prevalecen los toros, una tendencia alcista. Si los osos son más fuertes, una tendencia bajista. Ajustes: Energía de Golpe (2 líneas sólidas) = 14. Poder de influencia (2 líneas de puntos) = 50. El oscilador TSA es eficaz en un mercado a
FREE
Hidden ATR MT5
Christian Ricard
Utilidades
Este indicador permite ocultar el oscilador ATR (en todos los timeframes de MT5) a partir de una fecha definida por el usuario, con una línea vertical (Alone) o un panel (con "Hidden Candles"). Entradas del indicador: Periodo Encontrará información sobre el indicador "Average True Range" aquí: https: //www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/average_true_range ************************************************************* Somos una comunidad y tenemos el mismo objet
FREE
Big Figure Indicator MT5
Vonjinirina Alfred Randrianiaina
4.33 (3)
Indicadores
El indicador "BIG FIGURE INDICATOR" identifica y dibuja automáticamente líneas horizontales en los gráficos de precios en niveles específicos, como números enteros o medios números (por ejemplo, 1.0000 o 1.5000 en el comercio de divisas). Estos niveles se consideran psicológicamente significativos porque representan números redondos en los que los grandes traders e inversores pueden centrarse, lo que lleva a posibles niveles de soporte o resistencia. El indicador de gran número puede ayudar a l
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El THV EMA Distance Monitor es un indicador ligero y flexible para MT5 diseñado para mostrar la distancia en tiempo real entre el precio y múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMA) directamente en el gráfico. El indicador permite a los operadores activar o desactivar hasta cinco EMAs , cada una con un período personalizable , por lo que es adaptable a diferentes estrategias de negociación y las condiciones del mercado. Para cada EMA seleccionada, se calcula la distancia desde el
FREE
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos. Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy Stop : permite al EA colocar una orden Buy Stop - Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop - Activar Sell Stop : Permite al EA
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El RSI y el Estocástico se encuentran entre los indicadores más populares utilizados para medir el impulso y ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador muestra dos valores opcionales de RSI y Estocástico en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer los umbrales superior e inferior que desee para el RSI y el Estocástico para supervisar las condiciones. Si el valor del RSI
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola comerciantes, ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo. Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes. Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos: - Líneas horizontales - Líneas de tendencia - Rectángulos - Etiquetas de texto - Retrocesos Fibonacci - Canales equidistantes -
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, ATR es uno de los indicadores más populares utilizados para medir la volatilidad. Este indicador muestra dos valores opcionales de ATR en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer el umbral deseado para cada ATR para controlar la volatilidad. Si el valor de ATR es mayor que su umbral, el color del texto seguirá siendo su color predeterminado; de lo contrario, se mostrará en rojo. ¡Feliz trading!
FREE
THV Info Panel MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5. Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas. Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda t
FREE
THV 5 Ema Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia. Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame : 1- Coloque este indicador en su gráfico . - Elija el marco de tiempo deseado ( ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...). - Establezca los periodos de EMA que desee ( ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...). - Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en: Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5
FREE
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Simple, claro, y esencial para todos los comerciantes. Ayuda a mantener su gráfico limpio e informativo. // En caso de que abra múltiples posiciones, su gráfico se llena y se desordena. Entonces, es posible que desee ocultar "Niveles de comercio" y sólo se preocupan por el promedio de compra o venta de nivel medio. // En caso de que quiera saber a qué precio su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out del broker (es decir, el precio al que se "quemaría" su cuenta). //También es po
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Este EA MT5 le proporciona las siguientes características impresionantes y de gran alcance (con configuraciones fáciles y operaciones sin problemas): 1- Opere directamente usando su teclado: abra órdenes de Compra/Venta, cierre órdenes rentables, cierre órdenes perdedoras, cierre órdenes de Compra, cierre órdenes de Venta o cierre todas las órdenes instantáneamente (cierre muy rápido). Puede definir el teclado que desee para cada función. 2- Activa el botón "Línea SLTP" para d
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad. Características principales : Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en ATR o en puntos. Modo OCO: Opción de elegir una o ambas direcciones de compra venta activando el Modo OCO (ej: si OCO = true: siempre que el límite de compra se active, el límite de
THV Smart DCA Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA y Lógica Net-Off . THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con: DCA dinámico (Dollar-Cost Averaging) : Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta. Lógica Net-Off Inteligente : Cierra automáticamente posiciones rentables y posiciones perdedoras seleccionadas en función de umbrales configurables, con opción de filtrar por símbol
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing , la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading . El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL) , opera basándose en la lógica Reversal o Breakout , y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flota
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones Spike Reversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada. Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos. Lógica prin
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Visión general del EA - THV Sniper Pro: THV Sniper Pro es un sistema de trading de precisión multifuncional diseñado para estrategias de scalping tanto manuales como automatizadas . Ofrece una flexibilidad total al combinar filtros técnicos avanzados, gestión de acciones , lógica DCA y controles de gráficos totalmente interactivos , lo que proporciona a los operadores un control total en cualquier condición de mercado. Funciona con todos los símbolos y marcos temporales . ️ Característica
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Smart Limit Manager MT5 - Controlador Inteligente de Órdenes Pendientes THV Smart Limit Manager MT5 es un Asesor Experto avanzado diseñado para gestionar de forma inteligente las órdenes Pendientes de Compra/Venta utilizando líneas horizontales manuales o lógica automática . Proporciona un control total sobre la colocación de órdenes pendientes, el espaciado, el escalado de lotes, la recuperación y la gestión de riesgos, todo ello de forma sencilla y visual. ️ Características principales :
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo. THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales. Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Destilada de la experiencia de traders profesionales, esta es la única herramienta Fibonacci que necesitará. Desbloquea el poder del análisis avanzado de Fibonacci basado en el swing con este indicador personalizado para MT5. Diseñado para la precisión y la claridad, identifica automáticamente el Swing High (SH) y Swing Low (SL) más cercano en su marco de tiempo seleccionado y dibuja los niveles clave de retroceso y extensión de Fibonacci directamente en su gráfico. Características
THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura del marco de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo. Características principales: Opciones para seleccionar el número de velas HTF a mostrar en su gráfico de tiempo inferior Muestra los niveles Alto / Bajo / Medio / Fibonacci de los ran
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario