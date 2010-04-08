THV Rsi Stoch Mt5

Hola Traders,

El RSI y el Estocástico se encuentran entre los indicadores más populares utilizados para medir el impulso y ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Este indicador muestra dos valores opcionales de RSI y Estocástico en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas.

Puede establecer los umbrales superior e inferior que desee para el RSI y el Estocástico para supervisar las condiciones. Si el valor del RSI (o estocástico) se encuentra entre los umbrales superior e inferior, el color del texto seguirá siendo el predeterminado. Si el valor supera o cae por debajo de los umbrales correspondientes, el texto se mostrará en el color que haya elegido.

¡Feliz trading!