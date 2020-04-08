THV 2 Atr Mt5

Hola Traders,

ATR es uno de los indicadores más populares utilizados para medir la volatilidad.

Este indicador muestra dos valores opcionales de ATR en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas.

Puede establecer el umbral deseado para cada ATR para controlar la volatilidad. Si el valor de ATR es mayor que su umbral, el color del texto seguirá siendo su color predeterminado; de lo contrario, se mostrará en rojo.

¡Feliz trading!


