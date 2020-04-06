Grid Trend Pro 2

Grid Trend Pro v2.04: Grid Trend Pro v2.04: El algoritmo de búsqueda de los mejores resultados

Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler.

¿Necesita Grid Trend Pro?

✅ 1 . Devrim Niteliğindeki "Dinamik ATR" Grid Mimarisi Sakin piyasalarda aralıkları daraltarak kârı maksimize eder; piyasa agresif hale gelirse (haber, savaş, kriz) otomatik olarak grid aralıklarını genişletir.

Fark: Sabit ızgaralı robotlar ani düşüşlerde hesapları havaya uçururken, Grid Trend Pro mesafeyi genişleterek "nefes alır" ve güvenli bir çıkış noktası arar.

KRİTİK: ¿Dinamik ATR Ayarları Nasıl Kalibre Edilir?

El robot "Dinamik ATR" es un motor de búsqueda, pero sus características (EURUSD y Altın) son muy volátiles.

¿Calibrasyon neden gereklidir? Por ejemplo, el EURUSD tiene un ATR de 0 ,0015 , mientras que el XAUUSD tiene un ATR de 8 ,00 y un ATR de 50,00 respectivamente. La volatilidad de la divisa norteamericana ha disminuido en los últimos años. Düşük volatiliteli bir paritede Altın ayarlarını kullanırsanız, robot piyasayı "her zaman sakin" olarak yanlış yorumlayacak ve grid aralıklarını çok dar tutarak düşüş riskini artıracaktır.

Mükemmel Kurulum İçin 3 Basit Adım :

Dikkat: El ATR estándar es el valor más alto (XAUUSD H1).

El estándar es el valor más alto (XAUUSD H1). Tanımlayın: ATR çizgisine bakın. Son dönemdeki En Düşük Değeri (sakin saatlerde) ve En Yüksek Değeri (dalgalı hareketler sırasında) not edin.

ATR çizgisine bakın. Son dönemdeki (sakin saatlerde) ve Yapılandırın :

: El robot Dyn ATR Düşük Değer y Yüksek Değer ha sido diseñado para este fin.



Daha sonra istediğiniz ızgara aralığını tanımlayın: Fiyat/para cinsinden Min Mesafe'yi (sakin piyasalar için) ve Max Mesafe'yi (agresif piyasalar için) ayarlayın.

✅ 2 . Akıllı Giriş Filtreleri (Kör Giriş Yok!) Asla rastgele işlem açmaz. Piyasaya yalnızca MACD , Hareketli Ortalamalar (MA) , RSI ve ADX göstergelerinden gelen onayla girer.

Faydası: Zirvelerde ALIM, diplerde SATIM riskini en aza indirir. Trendle uyumlu hareket eder , tersine değil.

✅ 3 . Günlük Sermaye Kalkanı (Sermaye Koruması) En kötü senaryolar için "Acil Durum Freni" içerir.

Günlük Kar Hedefi: Hedefe ulaşıldığında robotu durdururur ve karı sabitler.

Hedefe ulaşıldığında robotu durdururur ve karı sabitler. Limitación de riesgos: El riesgo de muerte se mide en función de la edad (%10) del paciente. Hesabın tükenmesini önler.

✅ 4 . Esnek Kâr Yönetimi (Akıllı Sepet Kapatma) İşlemleri tek tek değil, bir "sepet" olarak yönetir. Kârlı işlemler, zarar eden işlemleri kapsar ve toplam bakiye hedefinize ulaşıldığında tüm sepet kapatılır.

Temel Teknik Özellikler :