THV Sniper Pro Mt5

🧠 Visión general del EA - THV Sniper Pro:

THV Sniper Pro es un sistema de trading de precisión multifuncional diseñado para estrategias de scalping tanto manuales como automatizadas.

Ofrece una flexibilidad total al combinar filtros técnicos avanzados, gestión de acciones, lógica DCA y controles de gráficos totalmente interactivos, lo que proporciona a los operadores un control total en cualquier condición de mercado.

✅ Funciona con todos los símbolos y marcos temporales.

⚙️ Características principales :

1️⃣ Smart Trade Control:

Entradas manuales o automáticas (compra/venta).

Múltiples modos de negociación para una total personalización y control:

1. Modo Non-Stop : Abre operaciones continuamente sin ninguna condición de vela específica. 2. 2. Modo Breakout :

- Compra cuando el precio rompe por encima del máximo de la vela alcista anterior. - Vender cuando el precio rompe por debajo del mínimo de la vela bajista anterior.

3. Modo de inversión :

- Compra cuando el precio rompe por debajo del mínimo de la vela alcista anterior y luego revierte al alza. - Vender cuando el precio rompe por encima del máximo de la vela bajista anterior y luego invierte a la baja.

4. Modo Body-Wick :

- Comprar cuando una vela bajista tiene un cuerpo grande y una mecha inferior corta o inexistente. - Vender cuando una vela alcista tiene un cuerpo grande y una mecha superior corta o inexistente. 5. Modo Grid Trading : Combinando Non-Stop + DCA + SLTP (Opción 3).

2️⃣ Filtros avanzados de operaciones:

Filtro EMA : confirmación opcional de la tendencia basada en EMA antes de la entrada y salida de operaciones.

Pivot & Swing Detection - identifica zonas potenciales de reversión o ruptura.

3️⃣ Sistemas dinámicos de Stop Loss y Take Profit:

SL/TP basado en velas : SL automático en el máximo/mínimo de la vela actual (con desplazamiento opcional).

SL/TP basado en EMA - SL posicionado dinámicamente alrededor de la EMA (con offset).

SL/TP Automático Fijo - configuración simple basada en puntos para configuraciones rápidas de scalping.

Líneas SL/TP interactivas: dibuje, arrastre o elimine líneas directamente en el gráfico para modificar o eliminar instantáneamente SL/TP de operaciones abiertas.

4️⃣ Lógica de Trailing Stop:

Trailing stop opcional para posiciones activas.

Parámetros ajustables para un control preciso del riesgo y bloqueo de beneficios.

5️⃣ Equity & PnL Protection:

Auto-cierre de todas las posiciones en el símbolo actual al alcanzar el objetivo de equidad o stop (en %).

Cierre automático de todas las posiciones en umbrales flotantes de beneficios/pérdidas (en la divisa de la cuenta).

Gestión global de la renta variable: cierre de todos los símbolos y pausa de la negociación cuando se alcanzan los niveles de renta variable objetivo o stop.

6️⃣ Motor DCA (Dollar Cost Averaging):

Lógica DCA independiente para posiciones de compra y venta.

Tamaño de paso, multiplicador y niveles DCA máximos ajustables.

7️⃣ Integración de teclado y operativa manual:

Atajos de teclado para Comprar, Vender, Cerrar (por ganancias, pérdidas o todas las posiciones).

Tecla de acceso directo para cambiar el modo de línea SL/TP directamente desde el gráfico.

Perfecto para scalping semiautomatizado: rápido, preciso e intuitivo.

8️⃣ Herramientas visuales e interactivas:

Marcadores Swing High/Low con etiquetas y desplazamientos personalizables.

Visualización en tiempo real de la distancia entre el precio actual y los puntos de oscilación.

Estilos de línea, colores y posiciones de etiquetas totalmente personalizables.

🧩 Resumen :

Scalp Sniper Pro está diseñado para la precisión, velocidad y adaptabilidad - ideal para los comerciantes que quieren un sistema scalping híbrido que funciona tanto como un asistente manual y una estrategia totalmente automatizada.

Se adapta perfectamente a cualquier estilo - sin parar, ruptura, inversión, o el comercio basado en el cuerpo de mecha - todo ello respaldado por fuertes mecanismos de gestión de riesgos y de capital.