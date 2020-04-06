THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA

THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing, la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading.

El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL), opera basándose en la lógica Reversal o Breakout, y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flotación.

Además, permite la operativa manual directamente desde el teclado, lo que le proporciona una ejecución instantánea de las operaciones sin necesidad de hacer clic: perfecto para operadores semiautomatizados.

Características principales :

Detección automática de oscilaciones:

Detecta y traza los últimos niveles SWH (Swing High) y SWL (Swing Low) utilizando una sensibilidad de pivote personalizable.

Dos potentes modos de negociación: Modo Reversión: Abre operaciones cuando el precio se invierte desde un nivel de oscilación clave. Modo Breakout: Abre operaciones cuando el precio rompe un nivel de oscilación

Puede activar uno o ambos modos simultáneamente.

Filtro ATR : opción para filtrar los mercados de baja volatilidad

Filtro de diferenciales : Filtra los periodos con spreads amplios



Teclas de acceso rápido (compatibles con el teclado):

Abrir instantáneamente operaciones de compra/venta, cerrar posiciones ganadoras/perdedoras/cerrartodas las posiciones utilizando atajos de teclado

Una herramienta perfecta para traders semiautomatizados o discrecionales que quieren velocidad y control

Opciones Fix SL TP / Trailing Stop / Break -even disponibles.

SLTP virtual : Oculta los niveles de stop-loss y take-profit del broker



Protección de la renta variable: Si la equidad cae por debajo o sube por encima de los umbrales predefinidos, el EA cerrará todas las posiciones y detendrá la negociación . El EA reanudará la negociación si los umbrales de equidad se restablecen o el saldo de la cuenta se ajusta manualmente (por ejemplo, depósito o retiro).

Ayudas visuales e indicadores: Líneas SWH/SWL autodibujadas Etiquetas en vivo para la cuenta atrás

Eficaz y estable:

Código ligero optimizado para una ejecución rápida en cualquier símbolo o marco temporal