THV Swing Matrix Mt5
- Asesores Expertos
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.6
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 10
THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA
THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing, la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading.
El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL), opera basándose en la lógica Reversal o Breakout, y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flotación.
Además, permite la operativa manual directamente desde el teclado, lo que le proporciona una ejecución instantánea de las operaciones sin necesidad de hacer clic: perfecto para operadores semiautomatizados.
Características principales:
-
Detección automática de oscilaciones:
Detecta y traza los últimos niveles SWH (Swing High) y SWL (Swing Low) utilizando una sensibilidad de pivote personalizable.
-
Dos potentes modos de negociación:
-
Modo Reversión: Abre operaciones cuando el precio se invierte desde un nivel de oscilación clave.
-
Modo Breakout: Abre operaciones cuando el precio rompe un nivel de oscilación
Puede activar uno o ambos modos simultáneamente.
-
-
Filtro ATR : opción para filtrar los mercados de baja volatilidad
-
Filtro dediferenciales: Filtra los periodos con spreads amplios
-
Teclas de acceso rápido (compatibles con el teclado):
Abrir instantáneamente operaciones de compra/venta, cerrar posiciones ganadoras/perdedoras/cerrartodas las posiciones utilizando atajos de teclado
Una herramienta perfecta para traders semiautomatizados o discrecionales que quieren velocidad y control
-
OpcionesFix SL TP / Trailing Stop / Break -even disponibles.
-
SLTP virtual: Oculta los niveles de stop-loss y take-profit del broker
-
Protección de la renta variable:Si la equidad cae por debajo o sube por encima de los umbrales predefinidos, el EA cerrará todas las posiciones y detendrá la negociación . El EA reanudará la negociación si los umbrales de equidad se restablecen o el saldo de la cuenta se ajusta manualmente (por ejemplo, depósito o retiro).
-
Ayudas visuales e indicadores:
-
Líneas SWH/SWL autodibujadas
-
Etiquetas en vivo para la cuenta atrás
-
-
Eficaz y estable:
Código ligero optimizado para una ejecución rápida en cualquier símbolo o marco temporal
Aspectos destacados:
✅ Trading automático de reversión y ruptura basado en swings
✅ Control manual completo a través de atajos de teclado
SL/TP dinámico o fijo, trailing stop, protección del punto de equilibrio, SLTP virtual
✅ Escalado de lotes con el saldo de la cuenta
✅ Filtro ATR, filtro spread
✅ Opciones de protección de la renta variable
✅ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales
✅ Ligero, rápido y estable
Perfecto para:
-
Swing traders que desean entradas automáticas basadas en la estructura
-
Traders semiautomatizados que prefieren el control manual mediante teclas de acceso rápido
-
Traders que valoran la claridad visual y la gestión de la seguridad