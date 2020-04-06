THV Swing Matrix Mt5

THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA

THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing, la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading.

El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL), opera basándose en la lógica Reversal o Breakout, y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flotación.
Además, permite la operativa manual directamente desde el teclado, lo que le proporciona una ejecución instantánea de las operaciones sin necesidad de hacer clic: perfecto para operadores semiautomatizados.

Características principales:

  • Detección automática de oscilaciones:
    Detecta y traza los últimos niveles SWH (Swing High) y SWL (Swing Low) utilizando una sensibilidad de pivote personalizable.

  • Dos potentes modos de negociación:

    • Modo Reversión: Abre operaciones cuando el precio se invierte desde un nivel de oscilación clave.

    • Modo Breakout: Abre operaciones cuando el precio rompe un nivel de oscilación
      Puede activar uno o ambos modos simultáneamente.

  • Filtro ATR : opción para filtrar los mercados de baja volatilidad

  • Filtro dediferenciales: Filtra los periodos con spreads amplios

  • Teclas de acceso rápido (compatibles con el teclado):
    Abrir instantáneamente operaciones de compra/venta, cerrar posiciones ganadoras/perdedoras/cerrartodas las posiciones utilizando atajos de teclado
    Una herramienta perfecta para traders semiautomatizados o discrecionales que quieren velocidad y control

  • OpcionesFix SL TP / Trailing Stop / Break -even disponibles.

  • SLTP virtual: Oculta los niveles de stop-loss y take-profit del broker

  • Protección de la renta variable:

    Si la equidad cae por debajo o sube por encima de los umbrales predefinidos, el EA cerrará todas las posiciones y detendrá la negociación . El EA reanudará la negociación si los umbrales de equidad se restablecen o el saldo de la cuenta se ajusta manualmente (por ejemplo, depósito o retiro).

  • Ayudas visuales e indicadores:

    • Líneas SWH/SWL autodibujadas

    • Etiquetas en vivo para la cuenta atrás

  • Eficaz y estable:
    Código ligero optimizado para una ejecución rápida en cualquier símbolo o marco temporal

Aspectos destacados:

✅ Trading automático de reversión y ruptura basado en swings

✅ Control manual completo a través de atajos de teclado

SL/TP dinámico o fijo, trailing stop, protección del punto de equilibrio, SLTP virtual

✅ Escalado de lotes con el saldo de la cuenta

✅ Filtro ATR, filtro spread

✅ Opciones de protección de la renta variable

✅ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales

✅ Ligero, rápido y estable

Perfecto para:

  • Swing traders que desean entradas automáticas basadas en la estructura

  • Traders semiautomatizados que prefieren el control manual mediante teclas de acceso rápido

  • Traders que valoran la claridad visual y la gestión de la seguridad



