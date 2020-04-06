THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo.

THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales.

Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los niveles de precios basándose en sus operaciones abiertas o pendientes, asegurando una ejecución inteligente y consistente.

*** Características principales :

Operaciones controladas por el teclado : ejecute, cierre o elimine órdenes de compra/venta/todas al instante.

Colocación Inteligente de Órdenes - Detecta automáticamente las posiciones de Compra/Venta existentes y coloca nuevas órdenes de Límite o Stop en el siguiente paso correcto.

Tamaños de Lote de Compra/Venta Separados - Establezca tamaños de lote personalizados para Compra y Venta independientemente.

Gestión automática de SL/TP - Aplique Take Profit / Stop Loss por orden o por precio medio.

Visual y Simple - Interfaz de gráficos limpia, sin desorden, sin confusión.

Ejecución de alta velocidad - Diseñado para scalpers y traders manuales que exigen precisión y velocidad.

Control flexible de la distancia - Defina una única distancia de orden en puntos; el EA calcula todos los niveles de orden automáticamente.

Opciones de Stop Loss - Take Profit (SLTP) :

Orden SL TP : Aplique SL/TP fijos a cada orden.

SL TP Medio : Gestiona el SL/TP dinámicamente en base al precio medio (anula el SL/TP por orden).

Puntos TP y Puntos SL : Totalmente personalizable - poner a 0 para desactivar o eliminar.