THV Keyboard Commander Mt5

THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo.

THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales.
Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los niveles de precios basándose en sus operaciones abiertas o pendientes, asegurando una ejecución inteligente y consistente.

***Características principales:

  • Operaciones controladas por el teclado: ejecute, cierre o elimine órdenes de compra/venta/todas al instante.

  • Colocación Inteligente de Órdenes - Detecta automáticamente las posiciones de Compra/Venta existentes y coloca nuevas órdenes de Límite o Stop en el siguiente paso correcto.

  • Tamaños de Lote de Compra/Venta Separados - Establezca tamaños de lote personalizados para Compra y Venta independientemente.

  • Gestión automática de SL/TP - Aplique Take Profit / Stop Loss por orden o por precio medio.

  • Visual y Simple - Interfaz de gráficos limpia, sin desorden, sin confusión.

  • Ejecución de alta velocidad - Diseñado para scalpers y traders manuales que exigen precisión y velocidad.

  • Control flexible de la distancia - Defina una única distancia de orden en puntos; el EA calcula todos los niveles de orden automáticamente.

Opciones de Stop Loss - Take Profit (SLTP):

  • Orden SL TP : Aplique SL/TP fijos a cada orden.

  • SL TP Medio : Gestiona el SL/TP dinámicamente en base al precio medio (anula el SL/TP por orden).

  • Puntos TP y Puntos SL : Totalmente personalizable - poner a 0 para desactivar o eliminar.

*** Perfecto para:
Operadores manuales, scalpers y profesionales que desean un control total y una ejecución rápida - con la simplicidad y claridad visual de una interfaz diseñada por expertos.


