THV Auto Fibo MT5

Hola Traders,

Destilada de la experiencia de traders profesionales, esta es la única herramienta Fibonacci que necesitará.

Desbloquea el poder delanálisis avanzado de Fibonacci basado en el swing con este indicador personalizado para MT5. Diseñado para la precisión y la claridad, identifica automáticamente elSwing High (SH) y Swing Low (SL) más cercano en su marco de tiempo seleccionado y dibujalos niveles clave de retroceso y extensión de Fibonacci directamente en su gráfico.

Características principales:

  • Detección Automática de Swings: Encuentra los Swing High y Swing Low más relevantes basados en el pivote elegido.

  • Niveles de Fibonacci dinámicos: Dibuja niveles de retroceso estándar (0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786) y extensiones (1,5, 1,618, 2, 2,5, 2,618, 3, 3,5, 3,618, 4, 4,5, 4,618).

  • Lógica Adaptativa: Los niveles de Fibonacci se autoajustan en función de si el precio está más cerca del Swing High o del Swing Low, asegurando una dirección correcta y zonas de reversión más claras.

  • Preparado para múltiples marcos temporales: Funciona en cualquier marco temporal, preservando la precisión tanto si opera intradía como en marcos temporales superiores.

  • Apariencia personalizable: Control total sobre los estilos, anchos, colores y etiquetas de las líneas.

  • Niveles de extensión: Líneas de extensión Fibonacci opcionales para identificar posibles zonas de ruptura u objetivos.

  • Etiquetado claro: Muestra el precio y el nivel de cada línea de Fibonacci para una referencia rápida.

Este indicador es perfecto para los operadores que quierenuna ventaja visual, combinando el análisis de swing con la precisión de Fibonacci para identificarsoporte de alta probabilidad, resistencia y niveles objetivo sin esfuerzo .

Ideal para: traders diarios , swing traders o cualquiera que utilice los niveles de Fibonacci para planificar entradas, salidas o estrategias de gestión de riesgos.

¿Cómo utilizarlo?

  • Simplemente coloque el indicador en su gráfico - se requiere una configuración mínima. Puede mantener la configuración predeterminada o ajustarla a sus preferencias visuales.
  • Los plazos más largos generalmente producen zonas de soporte y resistencia de Fibonacci más fuertes.
  • Los valores de pivote más bajos hacen que la detección de oscilaciones sea más sensible, lo que resulta en niveles de Fibonacci más frecuentes.
  • Apto para todos los instrumentos y todos los plazos.

¡Feliz trading!


