THV 5 Ema Mt5

Hola Traders,

EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia.

Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame:

1- Coloque este indicador en su gráfico .

- Elija el marco de tiempo deseado ( ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...).

- Establezca los periodos de EMA que desee ( ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...).

- Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en:Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5 EMAs al mismo tiempo).

- Configura el color y el ancho de cada EMA.

2- Puedes añadir este indicador varias veces al gráfico para utilizarlo con diferentes marcos temporales.

Ej:

- Si estás operando en M5 TF, puedes añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = H1.

- Si está operando en M15 TF, puede añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = H4.

- Si está operando en H1 TF, puede añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = D1.

¡Feliz trading!