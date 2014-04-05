THV 5 Ema Mt5

Hola Traders,

EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia.

Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame:

1- Coloque este indicador en su gráfico.

- Elija el marco de tiempo deseado (ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...).

- Establezca los periodos de EMA que desee (ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...).

- Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en:Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5 EMAs al mismo tiempo).

- Configura el color y el ancho de cada EMA.

2- Puedes añadir este indicador varias veces al gráfico para utilizarlo con diferentes marcos temporales.

Ej:

- Si estás operando en M5 TF, puedes añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = H1.

- Si está operando en M15 TF, puede añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = H4.

- Si está operando en H1 TF, puede añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = D1.

¡Feliz trading!


Productos recomendados
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trend Detect combina las características de los indicadores de tendencia y de los osciladores. Este indicador es una herramienta práctica para detectar ciclos de mercado a corto plazo e identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede abrir una posición larga cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobreventa y rompe el nivel cero desde abajo. Se puede abrir una posición corta cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobrecompra y rompe el nivel cero po
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
RXTL indicator
Firdaus Bin Nasharuddin Muhammad
Indicadores
Indicador RXTL El indicador se basa en el ATR para calcular la tendencia y el sesgo de dirección Funciona en todos los plazos Necesario para que los otros EA funcionen correctamente Descargar y asegurarse de que se coloca en la carpeta Indicador Envíeme un correo electrónico para cualquier pregunta instrucciones de instalación 1) Descargue el indicador RXTL 2) Si el indicador no aparece, actualice la pestaña del indicador 3) Arrastre el indicador al gráfico activo 4) Utilícelo junto con otros
FREE
Stips
Pavel Gotkevitch
Indicadores
Stips es un indicador de histograma que determina la dirección y la fuerza de la tendencia, así como los cambios de tendencia. El indicador puede utilizarse como un oscilador normal, es decir, analizar sus señales de cambio de tendencia (cruce de la línea cero), así como la divergencia y la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa. El indicador utiliza los precios extremos de periodos anteriores y calcula la relación entre el precio actual y los valores extremos. Por lo tanto, su único pa
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Visual Wolf Bands Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Wolf Bands: Su Indicador Definitivo de Señales de Reversión Desbloquee los retrocesos del mercado con una claridad inigualable ¿Está cansado de navegar por las impredecibles oscilaciones del mercado con indicadores retrasados y complicados? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en medio del ruido? El indicador Visual Wolf Bands fue desarrollado para resolver exactamente este problema, ofreciéndole una herramienta limpia, potente e intuitiva para identificar los retroces
Linear Regressions Convergence Divergence
Vladimir Komov
Indicadores
Linear Regressions Convergence Divergence es un oscilador indicador de un movimiento direccional trazado como una diferencia de dos regresiones lineales con periodos menores y mayores. Se trata de un desarrollo posterior de las ideas implementadas en el oscilador MACD estándar. Tiene una serie de ventajas debido al uso de regresiones lineales en lugar de medias móviles. El indicador se muestra en una ventana separada como un histograma. La línea de señal es una media simple del histograma. Un va
Basic Candlestick Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
Nuestro innovador   Panel Básico de Patrones de Velas   está diseñado específicamente para identificar patrones de velas rentables en el gráfico de forma automática. Este panel utiliza algoritmos avanzados para escanear los gráficos de precios en tiempo real y detectar una amplia gama de patrones de velas, desde los más clásicos hasta los más complejos. Además, tiene una interfaz fácil de usar que le permite visualizar los patrones detectados en diferentes marcos de tiempo, por lo que es fácil t
Hush mt5
Iurii Plokhov
4.33 (3)
Indicadores
Hush mt5 es un indicador avanzado que da una señal sobre el mercado de sobrecompra o sobreventa en un determinado período de tiempo Hush mt5 la ventaja de este indicador es que no desaparece después de la señal en el gráfico Adecuado para cualquier comercio: divisas, acciones, criptomoneda, metales Hush mt5 se puede utilizar en cualquier período de tiempo. La señal va al comienzo de la siguiente vela después de la flecha Hush mt5 funciona mejor en el período H1,H4,daily Se puede utilizar,
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
MA3 Trend MT5
Sergei Linskii
4.93 (14)
Indicadores
MA3 Trend MT5 - es el buen indicador de tendencia en tres MAs . Ventajas del indicador: El indicador produce señales con alta precisión. La señal confirmada del indicador no desaparece y no se vuelve a dibujar. Puede operar en la plataforma comercial MetaTrader 5 de cualquier broker. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptodivisas, acciones, índices, etc.). Puede operar en cualquier marco temporal (M5-M15 scalping y day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-ter
FREE
Volatility Adjusted Momentum
Minh Truong Pham
Indicadores
Es un indicador que calcula el impulso ajustado a la volatilidad. El problema con el indicador de impulso es que es absoluto y es difícil interpretar su valor. Por ejemplo, si cambias el marco temporal o el instrumento, el valor del Momentum será muy diferente, por lo que hemos intentado resolverlo expresando el momentum en volatilidad . De esta manera usted puede detectar más fácilmente los valores de sobrecompra/sobreventa. Usted puede elegir utilizar la desviación estándar o ATR para los ajus
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Indicadores
Tendencia Real Zigzag PRO muestra la tendencia real de un mercado, a diferencia del indicador Zigzag por defecto. Calcula la tendencia en tiempo real y muestra líneas verdes para tendencias alcistas, líneas rojas para tendencias bajistas y líneas azules para ninguna tendencia. Siguiendo el viejo lema "la tendencia es tu amiga", te ayuda a decidir si debes abrir una posición de compra o de venta. La versión PRO es un zigzag multi timeframe (MTF). Es decir, muestra la tendencia del marco temporal
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
Trilliant Trend
Philip Sint Sae
Indicadores
Indicador de tendencia trillionario . La tendencia Trilliant es un indicador forex avanzado que combina los indicadores respetados ocultos para detectar la tendencia temprano. Como su nombre sugiere, es un indicador de tendencia pero incorporado para el comercio de casi todas las estrategias de divisas (todas en una), manipulando los ajustes, bandas y líneas en el indicador. Cualquier estrategia de divisas se puede negociar utilizando la tendencia trillionaria. Las condiciones se cumplen cuan
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indicadores
Oscilador de señales de comercio es un indicador dinámico que determina el estado de continuar la tendencia de crecimiento o caída en el precio de un instrumento de comercio y cortar las zonas con el comercio indeseable. El indicador consta de 2 líneas de oscilador. Línea de señal lenta y rápida. La escala de visualización está invertida. Las zonas cercanas a 0 indican una tendencia alcista en el precio del par de divisas. Las zonas -100 indican una caída del precio del par de divisas. Los punto
F Channel
Pavel Gotkevitch
Indicadores
F-Channel es un indicador técnico que define el estado actual del mercado Forex: tendencia o plano. El indicador se basa en FRAMA (Media Móvil Adaptativa Fractal). El FRAMA sigue fuertes movimientos de tendencia y se ralentiza significativamente durante la consolidación de precios. El indicador puede funcionar en cualquier marco temporal, pero se recomienda H1 y marcos temporales superiores para minimizar las señales falsas. El indicador muestra un canal en forma de líneas situadas por encima y
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
VIP Buy Sell Signals
Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Indicadores
Póngase en contacto conmigo a través de este correo electrónico aaddress para descargar la estrategia GRATIS PDF para este indicador tharindu999lakmal@gmail.com Introducción El "Buy Sell Signals" está diseñado para proporcionar señales de COMPRA y VENTA basadas en las condiciones actuales del mercado. Una estrategia de negociación ( Chee hoja) se ha proporcionado para este indicador de comercio. ( Lea la descripción). Este indicador tiene señales de entrada ajustadas en el tiempo, por lo que e
MetaBands M5
Vahidreza Heidar Gholami
4.5 (2)
Indicadores
MetaBands utiliza algoritmos potentes y únicos para dibujar canales y detectar tendencias para que pueda proporcionar a los traders puntos potenciales para entrar y salir de operaciones. Es un indicador de canal junto con un potente indicador de tendencia. Incluye diferentes tipos de canales que se pueden fusionar para crear nuevos canales simplemente utilizando los parámetros de entrada. MetaBands utiliza todos los tipos de alertas para notificar a los usuarios sobre eventos del mercado. Caract
Supreme CCI Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
Indicadores
Muchos operadores profesionales utilizan señales de divergencia de alta calidad como parte de su estrategia para entrar en una posición. Detectar divergencias correctas rápidamente puede ser difícil, especialmente si su ojo no está entrenado para ello todavía. Por esta razón hemos creado una serie de indicadores de divergencia de osciladores profesionales fáciles de usar que son muy personalizables para que usted obtenga sólo las señales que desea operar. Tenemos este indicador de divergencia pa
Triple EMA Indicator
Tahir Hussain
Indicadores
Un indicador personalizado por el cual puede tener medias móviles triples a precios de cierre y enviar notificaciones push en cada cruce. Este indicador es especialmente útil cuando usted está haciendo el comercio manual. Notas: Cation: el comercio de divisas es un negocio muy arriesgado,... no invierta el dinero que no pueda soportar perder. la probabilidad de perder es alta ... más alta aaay exponencialmente alta.... algo así como EMA disfruta perdiendo con nosotros...
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicadores
El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicadores
Donchian Channel DC es el indicador de Donchian Channels, que traza los valores máximo y mínimo de un periodo específico, además de la línea de valor medio. Es posible configurar un período simple para el análisis y el indicador trazará los tres valores. Usted puede operar con este indicador como tendencia o reversión, de acuerdo a cada estrategia. No deje de probar otros indicadores tan pronto como otros asesores expertos.
XAU Scalper MT5
Tinashe Ndarimani
Indicadores
XAU Scalper MT5 Versión MT4   Una herramienta analítica para observar los movimientos de precios a corto plazo en los pares de oro. El indicador XAU Scalper proporciona señales de compra y venta basadas en la estabilidad de la vela, el RSI y el impulso a corto plazo. Está diseñado para ayudar a los traders a identificar posibles puntos de entrada durante breves movimientos del mercado en pares XAU. Características     Índice de Estabilidad de la Vela:   Mide la proporción entre el cuerpo de la v
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
BreakingConfirmedLevel
Moaz Qasem
Indicadores
Nombre del Indicador: BreakingConfirmedLevel Tipo: Indicador profesional para detectar rupturas confirmadas de fuertes niveles de precios Descripción: El indicador BreakingConfirmedLevel es una herramienta avanzada diseñada para detectar rupturas confirmadas de fuertes niveles de precios en el mercado. Se basa en un análisis preciso de la acción del precio y en una lógica de confirmación multicapa antes de generar cualquier señal. Esto garantiza puntos de entrada muy precisos tras una ruptura r
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Otros productos de este autor
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El Indicador de Alerta de Picos de Volumen es una herramienta ligera y no rezagada diseñada para ayudar a los operadores a identificar actividad de volumen inusual en tiempo real . Este indicador calcula el volumen medio de ticks en un número de barras anteriores definido por el usuario y lo compara con el volumen de la vela actual . Cuando el volumen actual supera la media en un porcentaje especificado, el indicador activa alertas, lo que permite a los operadores detectar rápidame
FREE
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo comprar / sólo vender o ambos. Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en la cuenta DEMO durante 3 días: haga clic para descargar Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El THV EMA Distance Monitor es un indicador ligero y flexible para MT5 diseñado para mostrar la distancia en tiempo real entre el precio y múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMA) directamente en el gráfico. El indicador permite a los operadores activar o desactivar hasta cinco EMAs , cada una con un período personalizable , por lo que es adaptable a diferentes estrategias de negociación y las condiciones del mercado. Para cada EMA seleccionada, se calcula la distancia desde el
FREE
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, El RSI y el Estocástico se encuentran entre los indicadores más populares utilizados para medir el impulso y ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador muestra dos valores opcionales de RSI y Estocástico en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer los umbrales superior e inferior que desee para el RSI y el Estocástico para supervisar las condiciones. Si el valor del RSI
FREE
THV Info Panel MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Info Panel con PnL Coloring es un compacto pero potente panel de control para MT5. Ofrece información en tiempo real sobre el volumen de compra/venta, el PnL basado en símbolos, el rendimiento general de la cuenta, el estado de los márgenes y las métricas detalladas de las velas. Con un código de colores dinámico y una cuenta atrás de velas en directo, este panel le ayuda a supervisar su información esencial de negociación y las condiciones del mercado al instante para que pueda t
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola comerciantes, ChartObjectsSync es un indicador ligero de MT5 que mantiene los objetos dibujados sincronizados entre dos gráficos del mismo símbolo. Cuando dibujas o modificas un objeto en un gráfico, el indicador automáticamente lo refleja en el otro - manteniendo visuales y niveles consistentes. Actualmente, el indicador permite sincronizar los siguientes objetos: - Líneas horizontales - Líneas de tendencia - Retrocesos de Fibonacci - Rectángulos - Etiquetas de texto Enlace para descargar
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Simple, claro, y esencial para todos los comerciantes. Ayuda a mantener su gráfico limpio e informativo. // En caso de que abra múltiples posiciones, su gráfico se llena y se desordena. Entonces, es posible que desee ocultar "Niveles de comercio" y sólo se preocupan por el promedio de compra o venta de nivel medio. // En caso de que quiera saber a qué precio su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out del broker (es decir, el precio al que se "quemaría" su cuenta). //También es po
FREE
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, ATR es uno de los indicadores más populares utilizados para medir la volatilidad. Este indicador muestra dos valores opcionales de ATR en su gráfico, ayudándole a ahorrar espacio en el gráfico y mantener las cosas limpias y organizadas. Puede establecer el umbral deseado para cada ATR para controlar la volatilidad. Si el valor de ATR es mayor que su umbral, el color del texto seguirá siendo su color predeterminado; de lo contrario, se mostrará en rojo. ¡Feliz trading!
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Este EA MT5 le proporciona las siguientes características impresionantes y de gran alcance (con configuraciones fáciles y operaciones sin problemas): 1- Opere directamente usando su teclado: abra órdenes de Compra/Venta, cierre órdenes rentables, cierre órdenes perdedoras, cierre órdenes de Compra, cierre órdenes de Venta o cierre todas las órdenes instantáneamente (cierre muy rápido). Puede definir el teclado que desee para cada función. 2- Activa el botón "Línea SLTP" para
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola comerciantes, Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad. Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en la cuenta DEMO durante 3 días: haga clic para descargar Características principales : Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en puntos. Modo OCO: Opción de elegir una o ambas dire
THV Smart DCA Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, THV Smart DCA EA - Trading Automatizado con DCA y Lógica Net-Off . Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en la cuenta DEMO durante 3 días: haga clic para descargar THV Smart DCA es un EA avanzado diseñado para el trading automatizado en MT5. Cuenta con: DCA Dinámico (Dollar-Cost Averaging) : Añade automáticamente posiciones a niveles de precio óptimos tanto para operaciones de compra como de venta. Lógica Net-Off Inteligente : Cierra automáticamente
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Swing Matrix MT5 - Inteligente Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT 5 es un sistema de trading potente, flexible y totalmente automatizado que combina el análisis de la estructura de swing , la gestión dinámica del dinero y el soporte manual de hotkey trading . El EA detecta automáticamente los niveles Swing High (SWH) y Swing Low (SWL) , opera basándose en la lógica Reversal o Breakout , y gestiona el riesgo con una protección inteligente de la equidad y la flota
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Spike Reversal EA - Entrada inteligente de velas y gestión de acciones Spike Reversal EA es un asistente de trading versátil e inteligente diseñado para identificar potentes "velas pico" - velas con un fuerte impulso del cuerpo y mechas cortas - y abrir operaciones basadas en una lógica clara y controlada. Tanto si opera manual como automáticamente, Spike Reversal le ofrece un control total con reglas de entrada dinámicas, gestión avanzada del riesgo y atajos de teclado instantáneos. Enlace para
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Visión general del EA - THV Sniper Pro: THV Sniper Pro es un sistema de trading de precisión multifuncional diseñado para estrategias de scalping tanto manuales como automatizadas . Ofrece una flexibilidad total al combinar filtros técnicos avanzados, gestión de acciones , lógica DCA y controles de gráficos totalmente interactivos , lo que proporciona a los operadores un control total en cualquier condición de mercado. Funciona con todos los símbolos y marcos temporales . Enlace para desc
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Smart Limit Manager MT5 - Controlador Inteligente de Órdenes Pendientes THV Smart Limit Manager MT5 es un Asesor Experto avanzado diseñado para gestionar de forma inteligente las órdenes Pendientes de Compra/Venta utilizando líneas horizontales manuales o lógica automática . Proporciona un control total sobre la colocación de órdenes pendientes, el espaciado, el escalado de lotes, la recuperación y la gestión de riesgos, todo ello de forma sencilla y visual. Enlace para descargar la versión
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
THV Keyboard Commander MT5: Rápido, preciso y totalmente controlado por teclado. Construido con una mentalidad de simplicidad y velocidad - su asistente de trading definitivo. THV Keyboard Commander MT5 es un asistente de trading potente e intuitivo que le permite abrir, cerrar o eliminar órdenes instantáneamente utilizando atajos de teclado - no más pérdidas de tiempo con clics manuales. Puede colocar órdenes Buy/Sell Limit y Stop con sólo pulsar una tecla, y el EA calcula automáticamente los
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, Destilada de la experiencia de traders profesionales, esta es la única herramienta Fibonacci que necesitará. Desbloquea el poder del análisis avanzado de Fibonacci basado en el swing con este indicador personalizado para MT5. Diseñado para la precisión y la claridad, identifica automáticamente el Swing High (SH) y Swing Low (SL) más cercano en su marco de tiempo seleccionado y dibuja los niveles clave de retroceso y extensión de Fibonacci directamente en su gráfico. Enlace para des
THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indicadores
Hola Traders, THV MTF Candle Range with Fibo es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente los niveles de precios clave, la estructura de tiempo superior y las zonas de reacción de alta probabilidad directamente en el gráfico sin cambiar de marco de tiempo. Enlace para descargar la versión demo totalmente funcional para probar en cuenta DEMO durante 3 días: click to download Características principales: Opciones para seleccionar el número de velas
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario