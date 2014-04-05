THV 5 Ema Mt5
- Indicadores
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.1
Hola Traders,
EMA es un indicador muy popular para determinar: tendencia // soporte // resistencia.
Aquí están los usos de este simple pero muy poderoso indicador Multi-Time Frame:
1- Coloque este indicador en su gráfico.
- Elija el marco de tiempo deseado (ej: Actual , M15, H1, H4, D1,...).
- Establezca los periodos de EMA que desee (ej: 20 , 50, 100, 150, 200,...).
- Habilite qué EMA desea mostrar configurando la EMA correspondiente en:Verdadero / Falso ( puede mostrar 1, 2, 3, 4 o las 5 EMAs al mismo tiempo).
- Configura el color y el ancho de cada EMA.
2- Puedes añadir este indicador varias veces al gráfico para utilizarlo con diferentes marcos temporales.
Ej:
- Si estás operando en M5 TF, puedes añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = H1.
- Si está operando en M15 TF, puede añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = H4.
- Si está operando en H1 TF, puede añadir el primero y establecer TF= Actual; y el segundo y establecer TF = D1.
¡Feliz trading!