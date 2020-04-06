THV Trailing Buy Sell Stop Mt5

Hola Traders,

Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos.

Configuraciones (los valores por defecto se muestran entre paréntesis):


//

-Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14)

- Número Mágico : defina el número mágico


//

-Habilitar Buy Stop: permite al EA colocar una orden Buy Stop

- Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop

- Activar Sell Stop: Permite al EA colocar una orden Sell Stop

- Lote Venta:volumen de la orden Sell Stop


//

- Saldo Inicio: Si el saldo de la cuenta está por debajo de este valor, el EA utilizará el tamaño de lote base.

- Paso de Saldo: Por cada incremento de este valor por encima del Saldo Inicial, el lote se multiplicará por el Multiplicador del Lote.

- Multiplicador del Lote: Introduzca el valor por el que desea que el AE apalanque el nuevo lote con el saldo incremental.

- Lote Máximo: Lote máximo permitido después de la multiplicación


//

-Modo de distancia de parada:Opcional: 1- Multiplicador basado en ATR o 2- En puntos.


//

- Activar Modo OCO:

+ Si es verdadero, activar orden stop de compra borrará orden stop de venta, o viceversa

+ Si es falso, permite que tanto el stop de compra como el stop de venta permanezcan


//

- Habilitar SL & TP iniciales

+ Verdadero: establecer SL TP para todas las posiciones abiertas (SL TP debe establecerse para cada posición por separado).

+ Falso: Omitir la configuración del SL & TP

- TP en puntos: fije el TP deseado en puntos. Establezca = 0 para eliminar el TP

- SL en puntos: fije el SL deseado en puntos. Fije = 0 y fije Trailing = false y break-even = false para eliminar el SL

- Habilitar SLTP virtual: True = ocultar SLTP al broker

//

- Habilitar trailing stop:: Activar / Desactivar trailing stop

- Profit para activar el trailing (puntos): El trailing sólo se activa si el beneficio mínimo alcanza este valor

- Paso del trailing (puntos): El movimiento mínimo del precio que permite el trailing del SL


//

- Activar punto de equilibrio (BE): Activar / Desactivar la lógica de punto de equilibrio (moviendo el SL al BE)

- Beneficio para activar el punto de equilibrio (puntos): El beneficio mínimo para activar el movimiento de SL a BE

- Bloquear beneficio desde BE (puntos): desplazar el SL desde el break-even


//

- Use ATR Filter: = True para filtrar mercados de baja volatilidad. = False para omitir.

- Use ATR Filter: Introduzca el valor mínimo de ATR para permitir operaciones. Ej. 10 significa que el EA sólo abre operaciones si el ATR mínimo del marco de tiempo actual es mayor a 10.


//

- Equity Stop Threshold: Si la equidad cae a este valor, el EA cerrará todas las posiciones abiertas, borrará todas las órdenes pendientes (todos los símbolos) y detendrá las operaciones (stop loss basado en la equidad).

-Equity Target Threshold: Si la equidad alcanza este valor, el EA cerrará todas las posiciones abiertas, eliminará todas las órdenes pendientes (todos los símbolos) y dejará de operar (take profit basado en la equidad).

*Siempre que la equidad vuelva a los umbrales, el EA volverá a operar (por ejemplo: depósitos / retiros).


//Operar con teclas de acceso rápido:Puede cambiar las teclas por defecto por otras que prefiera ( A a Z o teclado principal numérico 0 a 9. Dejar en blanco para desactivar la función relativa. Deje en blanco para desactivar la función relativa).

- Tecla para abrir una posición de Compra (Flecha Arriba) : Tecla para abrir una operación de Compra.

- Tecla para abrir una posición de venta (Flecha abajo): Tecla para abrir una operación de venta.


//

- Tecla para cerrar todas las posiciones rentables(C): Tecla para cerrar todas las posiciones rentables (tanto de compra como de venta del mismo símbolo).

- Tecla para cerrar todas las posiciones perdedoras: (): Tecla para cerrar todas las posiciones perdedoras (tanto de Compra como de Venta del mismo símbolo)

-Tecla para cerrar todas las posiciones: (Z): Tecla para cerrar todas las posiciones (tanto de compra como de venta del mismo símbolo)


//

- Tecla para cerrar todas las posiciones de compra rent ables (D): Tecla para cerrar todas las posiciones de compra rentables (mismo símbolo)

-Tecla para cerrar todas las posiciones de compra perdedoras (): Clave para cerrar todas las posiciones de compra perdedoras (mismo símbolo)

-Clave para cerrar todas las posiciones de compra (A): Tecla para cerrar todas las posiciones de compra (mismo símbolo)


//

- Clave para cerrar todas las posiciones de venta rentables (E): Clave para cerrar todas las posiciones de venta rentables (mismo símbolo)

- Clave para cerrar todas las posiciones de venta perdedoras(): Clave para cerrar todas las posiciones de venta perdedoras (mismo símbolo)

-Clave para cerrar todas las posiciones de venta(Q): Clave para cerrar todas las posiciones de venta (mismo símbolo)


¡Feliz trading!

