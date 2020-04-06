THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
- Asesores Expertos
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.25
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Hola Traders,
Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos.
Configuraciones (los valores por defecto se muestran entre paréntesis):
//
-Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14)
- Número Mágico : defina el número mágico
//
-Habilitar Buy Stop: permite al EA colocar una orden Buy Stop
- Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop
- Activar Sell Stop: Permite al EA colocar una orden Sell Stop
- Lote Venta:volumen de la orden Sell Stop
//
- Saldo Inicio: Si el saldo de la cuenta está por debajo de este valor, el EA utilizará el tamaño de lote base.
- Paso de Saldo: Por cada incremento de este valor por encima del Saldo Inicial, el lote se multiplicará por el Multiplicador del Lote.
- Multiplicador del Lote: Introduzca el valor por el que desea que el AE apalanque el nuevo lote con el saldo incremental.
- Lote Máximo: Lote máximo permitido después de la multiplicación
//
-Modo de distancia de parada:Opcional: 1- Multiplicador basado en ATR o 2- En puntos.
//
- Activar Modo OCO:
+ Si es verdadero, activar orden stop de compra borrará orden stop de venta, o viceversa
+ Si es falso, permite que tanto el stop de compra como el stop de venta permanezcan
//
- Habilitar SL & TP iniciales
+ Verdadero: establecer SL TP para todas las posiciones abiertas (SL TP debe establecerse para cada posición por separado).
+ Falso: Omitir la configuración del SL & TP
- TP en puntos: fije el TP deseado en puntos. Establezca = 0 para eliminar el TP
- SL en puntos: fije el SL deseado en puntos. Fije = 0 y fije Trailing = false y break-even = false para eliminar el SL
- Habilitar SLTP virtual: True = ocultar SLTP al broker
//
- Habilitar trailing stop:: Activar / Desactivar trailing stop
- Profit para activar el trailing (puntos): El trailing sólo se activa si el beneficio mínimo alcanza este valor
- Paso del trailing (puntos): El movimiento mínimo del precio que permite el trailing del SL
//
- Activar punto de equilibrio (BE): Activar / Desactivar la lógica de punto de equilibrio (moviendo el SL al BE)
- Beneficio para activar el punto de equilibrio (puntos): El beneficio mínimo para activar el movimiento de SL a BE
- Bloquear beneficio desde BE (puntos): desplazar el SL desde el break-even
//
- Use ATR Filter: = True para filtrar mercados de baja volatilidad. = False para omitir.
- Use ATR Filter: Introduzca el valor mínimo de ATR para permitir operaciones. Ej. 10 significa que el EA sólo abre operaciones si el ATR mínimo del marco de tiempo actual es mayor a 10.
//
- Equity Stop Threshold: Si la equidad cae a este valor, el EA cerrará todas las posiciones abiertas, borrará todas las órdenes pendientes (todos los símbolos) y detendrá las operaciones (stop loss basado en la equidad).
-Equity Target Threshold: Si la equidad alcanza este valor, el EA cerrará todas las posiciones abiertas, eliminará todas las órdenes pendientes (todos los símbolos) y dejará de operar (take profit basado en la equidad).
*Siempre que la equidad vuelva a los umbrales, el EA volverá a operar (por ejemplo: depósitos / retiros).
//Operar con teclas de acceso rápido:Puede cambiar las teclas por defecto por otras que prefiera ( A a Z o teclado principal numérico 0 a 9. Dejar en blanco para desactivar la función relativa. Deje en blanco para desactivar la función relativa).
- Tecla para abrir una posición de Compra (Flecha Arriba) : Tecla para abrir una operación de Compra.
- Tecla para abrir una posición de venta (Flecha abajo): Tecla para abrir una operación de venta.
//
- Tecla para cerrar todas las posiciones rentables(C): Tecla para cerrar todas las posiciones rentables (tanto de compra como de venta del mismo símbolo).
- Tecla para cerrar todas las posiciones perdedoras: (): Tecla para cerrar todas las posiciones perdedoras (tanto de Compra como de Venta del mismo símbolo)
-Tecla para cerrar todas las posiciones: (Z): Tecla para cerrar todas las posiciones (tanto de compra como de venta del mismo símbolo)
//
- Tecla para cerrar todas las posiciones de compra rent ables (D): Tecla para cerrar todas las posiciones de compra rentables (mismo símbolo)
-Tecla para cerrar todas las posiciones de compra perdedoras (): Clave para cerrar todas las posiciones de compra perdedoras (mismo símbolo)
-Clave para cerrar todas las posiciones de compra (A): Tecla para cerrar todas las posiciones de compra (mismo símbolo)
//
- Clave para cerrar todas las posiciones de venta rentables (E): Clave para cerrar todas las posiciones de venta rentables (mismo símbolo)
- Clave para cerrar todas las posiciones de venta perdedoras(): Clave para cerrar todas las posiciones de venta perdedoras (mismo símbolo)
-Clave para cerrar todas las posiciones de venta(Q): Clave para cerrar todas las posiciones de venta (mismo símbolo)
¡Feliz trading!