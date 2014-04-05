THV Avg Stop Out Line Mt5

Hola Traders,





Simple, claro, y esencial para todos los comerciantes. Ayuda a mantener su gráfico limpio e informativo.





// En caso de que abra múltiples posiciones, su gráfico se llena y se desordena. Entonces, es posible que desee ocultar "Niveles de comercio" y sólo se preocupan por el promedio de compra o venta de nivel medio.

// En caso de que quiera saber a qué precio su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out del broker (es decir, el precio al que se "quemaría" su cuenta).

//También es posible que desee obtener información sobre el PnL y el Margen Libre de su cuenta de un vistazo para gestionar sus posiciones.





Este indicador muestra en tiempo real elPrecio Medio de Compra // Precio Medio de Venta//Precio StopOut // Volumen Abierto // PnL // Margen Libre en el gráfico. Puede elegir qué líneas y etiquetas mostrar, y personalizar el estilo y el color de cada línea.

1- La información de la Línea de Compra/Venta:

- Lote Compra//Lote Venta

- PNL Compra//PnL Venta

- Margen Libre (FM) de su cuenta

2- La Línea de Stop Out: Muestra elnivel de precio estimado en el que su cuenta alcanzaría el umbral de stop-out basado en la configuración de margen de su broker.





¡Feliz trading!