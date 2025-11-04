Gold Sniper Alpha AI Robot MT5

Versión Actualizada V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY - NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA-Compre ahora para todas las futuras actualizaciones de forma gratuita

Avance AI-Powered Oro Trading Asesor Experto

Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY



El Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para el trading de breakout de precisión en Oro (XAUUSD) - sin dejar de ser totalmente adaptable a los índices, pares de divisas, y cryptocurrencies.

Construido con lógica de grado institucional, filtros adaptativos de IA y gestión inteligente de operaciones, su objetivo es capturar movimientos explosivos de precios con la máxima consistencia y una reducción mínima.

Características principales

⚙️ Detección de rupturas basada en IA: Identifica zonas de ruptura de alta probabilidad con inteligencia adaptativa.

Compatibilidad con múltiples instrumentos: Optimizado para el Oro pero se desempeña eficientemente en US30, NASDAQ, DAX, GBPUSD, BTCUSD, y más.

🔄 Lógica Martingala Dinámica (Opcional): Sistema de recuperación inteligente con límites de protección de capital.

📊 Cuadro de mandos AI y objetivos diarios: Seguimiento del rendimiento en tiempo real y automatización de objetivos de beneficios.

📅 F iltros de Noticias y Tiempo: Evita los periodos de alta volatilidad para un funcionamiento estable.

💰 Control automático de lotes y riesgos: Calcula automáticamente el tamaño óptimo de la posición en función del patrimonio de la cuenta.

🧠 Dos Modos de Operación: Modo Seguro: Operaciones conservadoras con un control más estricto. Modo Agresivo: Entradas más frecuentes con escalado adaptativo.

🏦 Compatible con Prop-Firm: Funciona con configuraciones de baja retirada y gestión estricta del riesgo para cuentas financiadas.

⚡ Listo para Plug-and-Play: No hay configuración complicada - simplemente conecte y el comercio.

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M15-H1

Depósito: $1000+

Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

Broker: Broker MT5 ECN de baja latencia

Por qué gusta a los traders

Este EA combina la precisión de la IA, la inteligencia de ruptura y la gestión inteligente del capital, por lo que es una opción poderosa para los operadores que buscan un rendimiento constante y flexibilidad en todos los mercados.