Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 288.0
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Versión Actualizada V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY - NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA-Compre ahora para todas las futuras actualizaciones de forma gratuita
Avance AI-Powered Oro Trading Asesor Experto
El Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para el trading de breakout de precisión en Oro (XAUUSD) - sin dejar de ser totalmente adaptable a los índices, pares de divisas, y cryptocurrencies.
Construido con lógica de grado institucional, filtros adaptativos de IA y gestión inteligente de operaciones, su objetivo es capturar movimientos explosivos de precios con la máxima consistencia y una reducción mínima.
Características principales
-
⚙️ Detección de rupturas basada en IA: Identifica zonas de ruptura de alta probabilidad con inteligencia adaptativa.
-
Compatibilidad con múltiples instrumentos: Optimizado para el Oro pero se desempeña eficientemente en US30, NASDAQ, DAX, GBPUSD, BTCUSD, y más.
-
🔄 Lógica Martingala Dinámica (Opcional): Sistema de recuperación inteligente con límites de protección de capital.
-
📊 Cuadro de mandos AI y objetivos diarios: Seguimiento del rendimiento en tiempo real y automatización de objetivos de beneficios.
-
📅 F iltros de Noticias y Tiempo: Evita los periodos de alta volatilidad para un funcionamiento estable.
-
💰 Control automático de lotes y riesgos: Calcula automáticamente el tamaño óptimo de la posición en función del patrimonio de la cuenta.
-
🧠 Dos Modos de Operación:
-
Modo Seguro: Operaciones conservadoras con un control más estricto.
-
Modo Agresivo: Entradas más frecuentes con escalado adaptativo.
-
-
🏦 Compatible con Prop-Firm: Funciona con configuraciones de baja retirada y gestión estricta del riesgo para cuentas financiadas.
-
⚡ Listo para Plug-and-Play: No hay configuración complicada - simplemente conecte y el comercio.
Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M15-H1
-
Depósito: $1000+
-
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
-
Broker: Broker MT5 ECN de baja latencia
Por qué gusta a los traders
Este EA combina la precisión de la IA, la inteligencia de ruptura y la gestión inteligente del capital, por lo que es una opción poderosa para los operadores que buscan un rendimiento constante y flexibilidad en todos los mercados.
