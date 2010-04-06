Gold AI Thor
- Asesores Expertos
- Mohim Mondal
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GOLD_AI_THOR es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5, desarrollado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD).
El EA se centra en una ejecución disciplinada, gestión del riesgo y protección del capital, evitando métodos de trading agresivos o de alto riesgo.
Antes de abrir cualquier operación, el sistema evalúa múltiples condiciones lógicas internas para determinar si el mercado es adecuado.
Reglas de Trading
-
Opera únicamente XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal recomendado: M5 o superior
-
Sin martingala
-
Sin grid
-
Sin abuso de cobertura
Gestión del Capital
-
Estructura fija de riesgo/beneficio 1:3
-
Todas las operaciones incluyen Stop Loss y Take Profit
-
El tamaño de la posición se ajusta dinámicamente según las condiciones de riesgo
Protección de la Cuenta
-
Limitación de trading al alcanzar umbrales configurados de beneficio o drawdown
-
Pausa temporal tras pérdidas consecutivas
-
Reanálisis del mercado antes de continuar operando
Módulos Internos
-
Análisis del estado del mercado
-
Evaluación de confianza y riesgo
-
Filtro de horas desfavorables
-
Control de decisiones de trading
-
Protección en horarios de noticias (reservado para futuras versiones)
Comportamiento Adaptativo
-
Ajustes internos basados en resultados recientes
-
Análisis basado en reglas para reducir decisiones desfavorables repetidas
-
No se utilizan datos externos
Configuración Recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Timeframe: M5 o superior
-
Broker: se recomienda bajo spread y ejecución rápida
⚠️ Aviso de Riesgo
El trading conlleva riesgos.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en real.