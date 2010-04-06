Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5, desarrollado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD).

El EA se centra en una ejecución disciplinada, gestión del riesgo y protección del capital, evitando métodos de trading agresivos o de alto riesgo.

Antes de abrir cualquier operación, el sistema evalúa múltiples condiciones lógicas internas para determinar si el mercado es adecuado.

Reglas de Trading

  • Opera únicamente XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal recomendado: M5 o superior

  • Sin martingala

  • Sin grid

  • Sin abuso de cobertura

Gestión del Capital

  • Estructura fija de riesgo/beneficio 1:3

  • Todas las operaciones incluyen Stop Loss y Take Profit

  • El tamaño de la posición se ajusta dinámicamente según las condiciones de riesgo

Protección de la Cuenta

  • Limitación de trading al alcanzar umbrales configurados de beneficio o drawdown

  • Pausa temporal tras pérdidas consecutivas

  • Reanálisis del mercado antes de continuar operando

Módulos Internos

  • Análisis del estado del mercado

  • Evaluación de confianza y riesgo

  • Filtro de horas desfavorables

  • Control de decisiones de trading

  • Protección en horarios de noticias (reservado para futuras versiones)

Comportamiento Adaptativo

  • Ajustes internos basados en resultados recientes

  • Análisis basado en reglas para reducir decisiones desfavorables repetidas

  • No se utilizan datos externos

Configuración Recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: M5 o superior

  • Broker: se recomienda bajo spread y ejecución rápida

⚠️ Aviso de Riesgo
El trading conlleva riesgos.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en real.

