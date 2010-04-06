GOLD_AI_THOR es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5, desarrollado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD).

El EA se centra en una ejecución disciplinada, gestión del riesgo y protección del capital, evitando métodos de trading agresivos o de alto riesgo.

Antes de abrir cualquier operación, el sistema evalúa múltiples condiciones lógicas internas para determinar si el mercado es adecuado.

Reglas de Trading

Opera únicamente XAUUSD (Oro)

Marco temporal recomendado: M5 o superior

Sin martingala

Sin grid

Sin abuso de cobertura

Gestión del Capital

Estructura fija de riesgo/beneficio 1:3

Todas las operaciones incluyen Stop Loss y Take Profit

El tamaño de la posición se ajusta dinámicamente según las condiciones de riesgo

Protección de la Cuenta

Limitación de trading al alcanzar umbrales configurados de beneficio o drawdown

Pausa temporal tras pérdidas consecutivas

Reanálisis del mercado antes de continuar operando

Módulos Internos

Análisis del estado del mercado

Evaluación de confianza y riesgo

Filtro de horas desfavorables

Control de decisiones de trading

Protección en horarios de noticias (reservado para futuras versiones)

Comportamiento Adaptativo

Ajustes internos basados en resultados recientes

Análisis basado en reglas para reducir decisiones desfavorables repetidas

No se utilizan datos externos

Configuración Recomendada

Símbolo: XAUUSD

Timeframe: M5 o superior

Broker: se recomienda bajo spread y ejecución rápida

⚠️ Aviso de Riesgo

El trading conlleva riesgos.

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en real.