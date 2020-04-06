SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 3.0
- Activaciones: 10
SureShot AI - EURUSD GBPUSD y Gold Expert Advisor para MT5 - Adecuado para Prop Firm
Powered by Intelligent Signal Processing and Dynamic Risk Management (Nota- El precio se incrementará a $ 700/copia. Limitado a 10 copias. Date prisa, ¡compra ahora! )
Desbloquee el poder del trading de precisión con SureShot AI, un robusto Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado para operar con EURUSD y Oro (XAUUSD) utilizando indicadores técnicos avanzados, estrategias adaptativas y sistemas inteligentes de control de riesgo.
Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:
Reconocimiento de patrones basado en datos históricos
Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA
Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida
El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.
Características principales:
Alta Tasa de Ganancias: Consigue una tasa de ganancias constante superior al 70%, ofreciendo a los operadores un rendimiento fiable en mercados volátiles.
Estrategia basada en IA: Integra múltiples indicadores probados, incluyendo ADX, RSI, CCI, Triple EMA, Bulls and Bears Power, y Fractal Adaptive MA para la fuerza de la tendencia y la precisión de entrada.
Sistema de recuperación Martingale: La lógica Martingale inteligentemente configurada permite una recuperación eficaz de las caídas sin sobreexposición.
Lógica Multi-Timeframe: Optimizada para M15, pero funciona armoniosamente en todos los periodos para operaciones a corto y medio plazo.
Tamaño de lote manual o inteligente: Admite escalado de tamaño de lote fijo o dinámico para un apetito de riesgo personalizado.
Parámetros de riesgo controlados: Presenta valores de Stop Loss (50 pips) y Take Profit (45 pips) estrictamente controlados para proteger el capital y asegurar los beneficios.
Reducción mínima: Demostró una reducción máxima de sólo el 1,69 por ciento en pruebas retrospectivas, con un rendimiento estable en condiciones de mercado realistas.
Creado para operadores de MT5 que valoran:
Precisión y Fiabilidad
Recuperación Controlada de Pérdidas
Posicionamiento de Bajo Riesgo
Trading con Drawdown Mínimo
SureShot AI es ideal tanto para principiantes como para traders experimentados que buscan un enfoque equilibrado en la operativa automatizada de divisas y oro. Con una toma de decisiones calibrada por IA y una lógica de recuperación resistente, este EA destaca como una solución estable y orientada al rendimiento.
¿Listo para subir de nivel en sus operaciones con MT5? Pruebe SureShot AI hoy mismo.
Hágame saber si desea una versión adaptada para MQL5 Market, su sitio web o materiales promocionales.
Nota: Para archivos Set para pares como EURUSD y Gold/XAUUSD, por favor envíe un mensaje aquí.