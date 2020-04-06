TEC Hybrid AI

TEC Hybrid AI - Asesor experto para múltiples instrumentos

Desarrollado por The Engineer's Code (TEC)

Oferta especial de lanzamiento: 199 USD (precio original 739 USD). El precio volverá a la normalidad en breve.

TEC Hybrid AI es un sistema de negociación automatizado diseñado para ayudar a los operadores en la gestión de operaciones con instrumentos compatibles. El sistema utiliza análisis avanzados de IA para interpretar los movimientos del mercado, identificar tendencias y proporcionar una gestión estructurada de las operaciones.

Características

🧠 Detección avanzada de tendencias
TEC Hybrid AI evalúa los movimientos de los precios para identificar posibles tendencias y direcciones de negociación. Analiza los máximos, los mínimos y los cambios de impulso para respaldar las decisiones comerciales informadas.

🔄 Ajuste dinámico de Stop Loss y Take Profit
El Asesor Experto puede ajustar automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit durante las operaciones en función de las condiciones del mercado, ofreciendo una gestión estructurada de las posiciones abiertas.

💰 Gestión monetaria (Lote fijo)
TEC Hybrid AI opera con tamaños de lote fijos. Saldo mínimo de cuenta recomendado: 200 USD, con un tamaño de lote mínimo de 0,01.

Escalado de tamaño de lote (ajuste manual):

  • 200 USD → 0,01 lote

  • 400 USD → 0,02 lote

  • 600 USD → 0,03 lote

  • 800 USD → 0,04 lote

  • 1000 USD → 0,05 lote

  • 2000 USD → 0,10 lote

🌐 Multi-Asset Support
Compatible con:

  • Oro (XAUUSD)

  • Plata (XAGUSD)

  • GSOIL-DEC25

  • ITCash

  • Pares de divisas principales y secundarios

⚙️ Uso previsto
TEC Hybrid AI ayuda a los operadores en la ejecución y gestión de las operaciones. Los usuarios deben supervisar las cuentas y ajustar la configuración según sus preferencias.

ℹ️ Notas importantes

  • El producto no garantiza beneficios.

  • El rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario.

  • Los usuarios son responsables de su propia gestión del riesgo.

Productos recomendados
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Smaf (AF Suave) Siga la tendencia del mercado sin la molestia de analizar el gráfico. Simplemente conecte Smaf en el símbolo que desea operar y deje que haga lo suyo. Funciona bien en mercados volátiles y con tendencia. Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo y la distancia de riesgo. Trailing stops implementados en base a la volatilidad actual Cierre automático de posiciones en caso de riesgo (compra y venta gestionada) Relación Riesgo:Recompensa 1:3
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Volatilities Scalper es un EA basado en los máximos/mínimos de una vela, utiliza muchos indicadores para obtener una entrada precisa, cobertura si el precio está en dirección opuesta. Ver los parámetros de abajo y por favor no utilice la configuración predeterminada. Siéntase libre de optimizar también para que pueda ver sus capacidades en el mercado en vivo. Para el índice de volatilidad 75 Utilice la configuración de abajo : Autolotes :0.0000001 SL : Opcional TP : Opcional Cerrar todo en Pips
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Asesores Expertos
Los índices Boom y Crash de Deriv son índices sintéticos diseñados para reflejar la dinámica alcista y bajista de los mercados financieros reales. En concreto, simulan el comportamiento de un mercado en auge o en caída. Para los operadores que buscan sacar provecho de estos índices, una de las estrategias más eficaces consiste en centrarse en plazos más largos. Esto se debe a que los picos del Boom y las caídas del Crash tienden a romper fácilmente los niveles de soporte y resistencia en los ma
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Este EA es un robot de negociación de sesiones que le permite operar en la sesión de negociación de su elección, ya que espera a que los marcadores del mercado tomen una decisión sobre la dirección del día antes de tomar cualquier operación. Tiene 3 señales de entrada que utiliza patrones de velas, medias móviles y ruptura de rango para maximizar los beneficios y aprovechar la tendencia del mercado. El EA practica la gestión de riesgos y tiene la capacidad de hacer crecer la cuenta arriesgando c
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Asesores Expertos
Ace Scalper EA funciona en el GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. La estrategia se basa en la búsqueda de las fluctuaciones de precios para el período tranquilo de la sesión asiática. Durante este período, por lo general no hay fuertes movimientos de precios impredecibles, lo que permite scalping relativamente seguro, con la duración media del comercio de 1 hora. Utiliza Stop Loss ajustado, que proporciona protección de depósito en caso de evolución adversa del mercado. EA no utiliza
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Asesores Expertos
Estrategia de entrada de órdenes según el período de tiempo de tomar la parte superior e inferior y la entrada de órdenes de acuerdo a la tendencia. Máximo de 2 órdenes por día. Dependiendo de la finalidad y el plan de trading, se puede editar a voluntad. Puede establecer los niveles de stop loss y profit como desee. Puede operar con cualquier par de divisas, pero priorizar USDJPY. Nota: Estoy usando Exness que tiene la hora del servidor GMT + 0. Es necesario cambiar en consecuencia si la hora d
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Asesores Expertos
El P.S.-Technical Trading bot subyacente es un programa informático escrito en lenguaje MQL5. El P.S.-Technical Trading bot es un robot de trading totalmente automatizado basado en los dos indicadores técnicos desarrollados, ADX y Parabolic SAR, desarrollados por el analista técnico Welles Wilder Jr. Si desea obtener más información al respecto, le recomiendo el libro "New Concepts in Technical Trading Systems", publicado en 1978. Además, el robot de trading elimina las emociones demasiado c
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Asesores Expertos
El precio es de 450$ para los próximos 10 compradores (Copia restante :10) Siguiente precio: 600$ KAPITAL SECURE EA : Es un sistema de comercio de "arbitraje" totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de pares de divisas populares, utiliza 11 pares al mismo tiempo: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Con el fin de pasar las pruebas MQL4, hemos modificado la configuración, sólo tiene que descargar nuestra configuración rentable que ut
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA es un asesor experto especializado, desarrollado exclusivamente para el par de divisas   CADJPY   en la temporalidad de   H1 . Su estrategia está diseñada para identificar posibles puntos de giro del mercado, analizando la acción del precio y el momentum. El núcleo de la lógica del EA es un sistema de confirmación multi-indicador. Combina señales de indicadores clásicos, incluyendo el Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) y Average
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Asesores Expertos
Liberar el potencial de comercio automático de oro de aureus Quantum surge - H1 ¡Descuento especial: ¡ precio actual $799 (descuento por tiempo limitado)! Siguiente precio: 899 dólares Dirección de la señal de la cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + introducción + vendedor Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de vanguardia (ea) diseñado para comerciar xauusd (oro) dentro del plazo h1. Combina una variedad de indicadores técnicos y una sólida estra
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta por t
Breakout bot
Giedrius Seirys
Asesores Expertos
Breakout Bot es un robot de trading automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5, integrado específicamente con la bolsa Bybit para operar con el par de divisas GBPUSD+. Este bot identifica eficazmente las rupturas del mercado y ejecuta operaciones basadas en estrategias predefinidas, permitiendo una explotación eficiente de las fluctuaciones del mercado. Características principales: Detección automática de rupturas y ejecución de operaciones; Gestión dinámica de stop-loss y trailing st
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.83 (6)
Asesores Expertos
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) es un Asesor Experto especializado en hiper-scalping. Abre varias órdenes limitadas durante el día y, al alcanzar un Take Profit , se reposiciona cerca del precio para aprovechar nuevas oportunidades rápidas y rentables. Atención: QAS no utiliza Stop Loss. Siga cuidadosamente las instrucciones de configuración y gestión del riesgo. QAS es un producto de entrada de la gama Quantitative Trading System , que presenta nuestra lógi
FREE
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
Es un sistema de cuadrícula multidivisa que puede operar con todos los pares de entrada desde un gráfico. El experto cerrará todas las órdenes para cada par utilizando un nivel de beneficio. Opera con 16 pares. ¡¡¡Por favor, utilice el experto sólo en una cuenta de cobertura!!! Información Elija un broker con ejecución rápida y spreads bajos para obtener resultados efectivos. Por favor, haga algunas pruebas en una cuenta demo para ver cómo funciona el experto antes de usarlo en una cuenta real
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Asesores Expertos
El experto opera en la apertura del mercado después del fin de semana, centrándose en la brecha de precios (GAP). Hay varios conjuntos de ajustes listos (negociación contra o hacia el GAP). Al mismo tiempo, varias opciones están disponibles en la configuración del experto, lo que le permite crear sus propios conjuntos únicos usted mismo. >>>Chat<<< Pares de divisas para los que se han desarrollado los sets: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD,
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Asesores Expertos
Alpha Flow EA: Eleva tu Trading a Nuevas Alturas Presentamos Alpha Flow EA , un asesor experto de trading de última generación diseñado para transformar tu experiencia de trading mediante la precisión estratégica, la adaptabilidad y un análisis de mercado avanzado. Desarrollado con algoritmos de trading patentados y profundos conocimientos del mercado, Alpha Flow EA ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos comerciales, ayudándote a mantenerte siempre un paso adelante en las tendenc
GoldConsistentEA
Dilyan Denkov
Asesores Expertos
GoldConsistentEA - Автоматизиран бот за търговия със злато за постоянни печалби Това е напълно автоматизиран бот за търговия, проектиран за постоянни резултати и фиксирани часове за търговия. Използвайки предоставените настройки, можете да постигнете стабилни печалби с минимална намеса. Ботът търгува в двете посоки, а размерът на лота може да се регулира според вашата толерантност към риск. Аз лично търгувам с него на малка сметка с 10% риск, което се счита за агресивно. Минималният препоръчи
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Mayari MT5
Jose Lagayan
Asesores Expertos
Presentación de MAYARI MT5: El Indicador de Tendencia Asesor Experto *Archivos de configuración para EURUSD disponible en la sección de comentarios ¡*LOS RESULTADOS MOSTRADOS AQUI NO ESTAN SOBRE OPTIMIZADOS A DIFERENCIA DE OTROS BOTS EL ESTA A LA VENTA! ¡SOLO RESULTADOS REALISTAS! *Los ajustes por defecto de MAYARI MT5 están optimizados para EURUSD, basados en rigurosos back-testing durante un periodo de 4 años. Para un funcionamiento seguro y eficaz, se recomienda utilizar la configuración pred
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Dinámicos: Un Innovador Bot Multidivisa para Operar Automáticamente en Forex Dynamic Pips es una herramienta de alta tecnología para la negociación automatizada en el mercado Forex, diseñada para operadores de todos los niveles. Este robot multidivisa, basado en algoritmos avanzados de análisis de flujos temporales de información, ofrece oportunidades únicas para beneficiarse de las fluctuaciones de las divisas. Operando en cualquier marco temporal y con una variedad de pares de divisas, se
LF CoreX Pro
Lindbergh Allan Henri Belle Kingue
Asesores Expertos
‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition – EA Profesional de Trend Following ‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition es un robot de trading automatizado profesion LF CoreXal diseñado para explotar las tendencias del mercado con precisión y disciplina. ‎Se basa en una lógica de trend following multi-timeframe, operando exclusivamente en la dirección dominante del mercado. ‎ ‎El robot está optimizado exclusivamente para el par EURUSD, donde ha demostrado su mejor rendimiento durante las pruebas, incluyendo un Sharpe Ratio
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
TEC Ultimate Gold Scalping EA
Rodrigo Jr Donato
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto de Scalping de Oro Definitivo (TEC) Comienza a operar con una cuenta desde tan solo $20. ¡Tu solución definitiva para el trading automatizado, preciso, inteligente y eficiente en el mercado del oro! Estrategia de Trading: The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA utiliza una combinación de indicadores técnicos altamente efectivos e Inteligencia Artificial para un análisis de mercado superior y una ejecución precisa de operaciones. Con los siguientes pará
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario