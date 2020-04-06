TEC Hybrid AI
- Asesores Expertos
- Rodrigo Jr Donato
- Versión: 1.1
- Actualizado: 24 noviembre 2025
Desarrollado por The Engineer's Code (TEC)
Oferta especial de lanzamiento: 199 USD (precio original 739 USD). El precio volverá a la normalidad en breve.
TEC Hybrid AI es un sistema de negociación automatizado diseñado para ayudar a los operadores en la gestión de operaciones con instrumentos compatibles. El sistema utiliza análisis avanzados de IA para interpretar los movimientos del mercado, identificar tendencias y proporcionar una gestión estructurada de las operaciones.
Características
🧠 Detección avanzada de tendencias
TEC Hybrid AI evalúa los movimientos de los precios para identificar posibles tendencias y direcciones de negociación. Analiza los máximos, los mínimos y los cambios de impulso para respaldar las decisiones comerciales informadas.
🔄 Ajuste dinámico de Stop Loss y Take Profit
El Asesor Experto puede ajustar automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit durante las operaciones en función de las condiciones del mercado, ofreciendo una gestión estructurada de las posiciones abiertas.
💰 Gestión monetaria (Lote fijo)
TEC Hybrid AI opera con tamaños de lote fijos. Saldo mínimo de cuenta recomendado: 200 USD, con un tamaño de lote mínimo de 0,01.
Escalado de tamaño de lote (ajuste manual):
-
200 USD → 0,01 lote
-
400 USD → 0,02 lote
-
600 USD → 0,03 lote
-
800 USD → 0,04 lote
-
1000 USD → 0,05 lote
-
2000 USD → 0,10 lote
🌐 Multi-Asset Support
Compatible con:
-
Oro (XAUUSD)
-
Plata (XAGUSD)
-
GSOIL-DEC25
-
ITCash
-
Pares de divisas principales y secundarios
⚙️ Uso previsto
TEC Hybrid AI ayuda a los operadores en la ejecución y gestión de las operaciones. Los usuarios deben supervisar las cuentas y ajustar la configuración según sus preferencias.
ℹ️ Notas importantes
-
El producto no garantiza beneficios.
-
El rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario.
-
Los usuarios son responsables de su propia gestión del riesgo.