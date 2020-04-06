TEC Hybrid AI - Asesor experto para múltiples instrumentos

Desarrollado por The Engineer's Code (TEC)

Oferta especial de lanzamiento: 199 USD (precio original 739 USD). El precio volverá a la normalidad en breve.



TEC Hybrid AI es un sistema de negociación automatizado diseñado para ayudar a los operadores en la gestión de operaciones con instrumentos compatibles. El sistema utiliza análisis avanzados de IA para interpretar los movimientos del mercado, identificar tendencias y proporcionar una gestión estructurada de las operaciones.

Características

🧠 Detección avanzada de tendencias

TEC Hybrid AI evalúa los movimientos de los precios para identificar posibles tendencias y direcciones de negociación. Analiza los máximos, los mínimos y los cambios de impulso para respaldar las decisiones comerciales informadas.

🔄 Ajuste dinámico de Stop Loss y Take Profit

El Asesor Experto puede ajustar automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit durante las operaciones en función de las condiciones del mercado, ofreciendo una gestión estructurada de las posiciones abiertas.

💰 Gestión monetaria (Lote fijo)

TEC Hybrid AI opera con tamaños de lote fijos. Saldo mínimo de cuenta recomendado: 200 USD, con un tamaño de lote mínimo de 0,01.

Escalado de tamaño de lote (ajuste manual):

200 USD → 0,01 lote

400 USD → 0,02 lote

600 USD → 0,03 lote

800 USD → 0,04 lote

1000 USD → 0,05 lote

2000 USD → 0,10 lote

🌐 Multi-Asset Support

Compatible con:

Oro (XAUUSD)

Plata (XAGUSD)

GSOIL-DEC25

ITCash

Pares de divisas principales y secundarios

⚙️ Uso previsto

TEC Hybrid AI ayuda a los operadores en la ejecución y gestión de las operaciones. Los usuarios deben supervisar las cuentas y ajustar la configuración según sus preferencias.

ℹ️ Notas importantes