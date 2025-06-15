Satoshimind BTC Gold Scalper MT4

Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar los pares Bitcoin, EURUSD y XAUUSD (Oro) con alta precisión. Este EA se basa en el seguimiento de tendencias y la lógica de entrada basada en el impulso, optimizado para el scalping intradía a corto plazo.

Note-Set archivos para BTCUSD y Oro se adjuntan en la sección de comentarios-Descargar desde allí y utilizarlo en vivo, demo, adelante y atrás de prueba.

Utiliza una combinación de indicadores adaptativos para identificar fuertes condiciones de mercado, y ejecuta operaciones basadas en reglas predefinidas con control de riesgo en su lugar. El sistema es capaz de operar en M15 y M30 marcos de tiempo, e incluye la configuración de filtrado de comercio, gestión de sesiones, y la lógica de martingala opcional.

Características principales:

Diseñado para BTCUSD, EURUSD y Oro (XAUUSD)

Funciona mejor en M15 o M30 marco de tiempo

Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop ajustables

Opción de entrada para el multiplicador Martingale (1.5x recomendado)

Filtro de operaciones basado en el tiempo para evitar sesiones volátiles

Número limitado de operaciones por día para controlar el riesgo

Sin rejilla ni arbitraje; las operaciones se ejecutan en función de las señales de tendencia y volumen

Totalmente compatible con brokers ECN y cuentas de bajo spread

Fácil de configurar y consume pocos recursos del sistema

Configuración recomendada:

Uso en gráficos BTCUSD, EURUSD o XAUUSD

Depósito mínimo: 100 USD

Apalancamiento: 1:100 o superior

Utilice VPS para una ejecución estable

Las entradas incluyen:

Tamaño del lote

Stop loss y take profit

Multiplicador Martingale

Número mágico

Número máximo de operaciones por día

Filtros de tiempo de sesión

Control de dirección de compra/venta

Desarrollado por Vyom Tekriwal



Este EA es adecuado para usuarios que prefieren estrategias de scalping estables y de baja caída centradas en las condiciones de tendencia del mercado. Para obtener los mejores resultados, utilice los pares y ajustes recomendados y ejecute el EA en un VPS fiable.