Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 121.0
- Actualizado: 26 julio 2025
- Activaciones: 10
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar los pares Bitcoin, EURUSD y XAUUSD (Oro) con alta precisión. Este EA se basa en el seguimiento de tendencias y la lógica de entrada basada en el impulso, optimizado para el scalping intradía a corto plazo.
Note-Set archivos para BTCUSD y Oro se adjuntan en la sección de comentarios-Descargar desde allí y utilizarlo en vivo, demo, adelante y atrás de prueba.
Utiliza una combinación de indicadores adaptativos para identificar fuertes condiciones de mercado, y ejecuta operaciones basadas en reglas predefinidas con control de riesgo en su lugar. El sistema es capaz de operar en M15 y M30 marcos de tiempo, e incluye la configuración de filtrado de comercio, gestión de sesiones, y la lógica de martingala opcional.
Características principales:
-
Diseñado para BTCUSD, EURUSD y Oro (XAUUSD)
-
Funciona mejor en M15 o M30 marco de tiempo
-
Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop ajustables
-
Opción de entrada para el multiplicador Martingale (1.5x recomendado)
-
Filtro de operaciones basado en el tiempo para evitar sesiones volátiles
-
Número limitado de operaciones por día para controlar el riesgo
-
Sin rejilla ni arbitraje; las operaciones se ejecutan en función de las señales de tendencia y volumen
-
Totalmente compatible con brokers ECN y cuentas de bajo spread
-
Fácil de configurar y consume pocos recursos del sistema
Configuración recomendada:
-
Uso en gráficos BTCUSD, EURUSD o XAUUSD
-
Depósito mínimo: 100 USD
-
Apalancamiento: 1:100 o superior
-
Utilice VPS para una ejecución estable
Las entradas incluyen:
-
Tamaño del lote
-
Stop loss y take profit
-
Multiplicador Martingale
-
Número mágico
-
Número máximo de operaciones por día
-
Filtros de tiempo de sesión
-
Control de dirección de compra/venta
Desarrollado por Vyom Tekriwal
Este EA es adecuado para usuarios que prefieren estrategias de scalping estables y de baja caída centradas en las condiciones de tendencia del mercado. Para obtener los mejores resultados, utilice los pares y ajustes recomendados y ejecute el EA en un VPS fiable.
