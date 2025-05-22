SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 3.0
- Activaciones: 10
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Precision Trading Powered by AI, Fibonacci, and Market Logic - Note Set file for BTCUSD is attached in Comment Section
Presentamos SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD y XAUUSD/Oro con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de decisiones impulsada por IA.
Este EA está diseñado para traders serios que exigen precisión, disciplina y consistencia en cada operación.
Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:
Reconocimiento de patrones basado en datos históricos
Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA
Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida
El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.
Componentes clave de la estrategia
Niveles Fibonacci - Detecta retrocesos y extensiones naturales de los precios para optimizar las entradas.
Patrones armónicos - Identifica zonas de inversión de alta probabilidad con la lógica Bat, Butterfly y Gartley incorporada.
Filtros de acción del precio - Asegura que las operaciones se alineen con patrones de velas fuertes y zonas de soporte o resistencia.
Integración VWAP - Confirma las tendencias institucionales ponderadas por volumen para una sincronización inteligente de las operaciones.
Sistema de cruce de EMA: detecta los cambios de impulso con cruces de medias móviles duales.
Confirmación de tendencias: analiza la tendencia direccional con una lógica multitemporal para evitar los mercados agitados.
Patrones de ondas de Elliott - Interpreta la estructura de las ondas del mercado para mejorar la precisión de las operaciones tendenciales.
Gestión del riesgo y ejecución
Una operación cada vez - Evita el exceso de operaciones con un sistema de entrada disciplinado.
Stop Loss y Take Profit ajustados - Cada operación está protegida para reducir la exposición al riesgo y asegurar los beneficios.
Tamaño de lote automático (opcional): admite una gestión monetaria fija o dinámica.
Protección incorporada de spread y deslizamiento - Evita malas ejecuciones en condiciones volátiles.
Diseñado para
BTCUSD en MetaTrader 4
Optimizado para plazos de M15 a H1
Perfecto tanto para las estrategias de desafío prop firm y el rendimiento de la cuenta real
Por qué elegir SatoshiMind AI
Combina el análisis técnico tradicional y el borde moderno AI
Trading seguro, basado en reglas y sin emociones
Ejecución rápida sin martingala ni rejilla
Backtested y forward-tested para un rendimiento real
Deje que SatoshiMind se encargue del análisis y usted concéntrese en los beneficios.
Compra ahora y empieza a operar con uno de los Asesores Expertos más precisos y rentables del mercado.
Nota: Para los archivos Set para pares como BTCUSD y Oro por favor mensaje aquí.
As I said before great developer helps a lot. Quick turn around for any issue. Great any desk support when needed. Finally a very good EA.