SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4

5

SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4

Precision Trading Powered by AI, Fibonacci, and Market Logic - Note Set file for BTCUSD is attached in Comment Section

Presentamos SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD y XAUUSD/Oro con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de decisiones impulsada por IA.

Este EA está diseñado para traders serios que exigen precisión, disciplina y consistencia en cada operación.

Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:

  • Reconocimiento de patrones basado en datos históricos

  • Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA

  • Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida

El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.

Componentes clave de la estrategia

Niveles Fibonacci - Detecta retrocesos y extensiones naturales de los precios para optimizar las entradas.

Patrones armónicos - Identifica zonas de inversión de alta probabilidad con la lógica Bat, Butterfly y Gartley incorporada.

Filtros de acción del precio - Asegura que las operaciones se alineen con patrones de velas fuertes y zonas de soporte o resistencia.

Integración VWAP - Confirma las tendencias institucionales ponderadas por volumen para una sincronización inteligente de las operaciones.

Sistema de cruce de EMA: detecta los cambios de impulso con cruces de medias móviles duales.

Confirmación de tendencias: analiza la tendencia direccional con una lógica multitemporal para evitar los mercados agitados.

Patrones de ondas de Elliott - Interpreta la estructura de las ondas del mercado para mejorar la precisión de las operaciones tendenciales.

Gestión del riesgo y ejecución
Una operación cada vez - Evita el exceso de operaciones con un sistema de entrada disciplinado.

Stop Loss y Take Profit ajustados - Cada operación está protegida para reducir la exposición al riesgo y asegurar los beneficios.

Tamaño de lote automático (opcional): admite una gestión monetaria fija o dinámica.

Protección incorporada de spread y deslizamiento - Evita malas ejecuciones en condiciones volátiles.

Diseñado para
BTCUSD en MetaTrader 4

Optimizado para plazos de M15 a H1

Perfecto tanto para las estrategias de desafío prop firm y el rendimiento de la cuenta real

Por qué elegir SatoshiMind AI
Combina el análisis técnico tradicional y el borde moderno AI

Trading seguro, basado en reglas y sin emociones

Ejecución rápida sin martingala ni rejilla

Backtested y forward-tested para un rendimiento real

Deje que SatoshiMind se encargue del análisis y usted concéntrese en los beneficios.

Compra ahora y empieza a operar con uno de los Asesores Expertos en DAX y NASDAQ o USTECH 100 más precisos y rentables del mercado.

Nota: Para los archivos Set para pares como BTCUSD y Oro por favor mensaje aquí.



Comentarios 5
Avinash Reddy Kummetha
1267
Avinash Reddy Kummetha 2025.06.23 04:09 
 

As I said before great developer helps a lot. Quick turn around for any issue. Great any desk support when needed. Finally a very good EA.

Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.02 14:35 
 

User support is fantastic, he addressed all questions and help to ensure the EA is used correctly to ensure profitability 📈. I have bought multiple ea from vendor.

zaustorron
824
zaustorron 2025.05.28 20:36 
 

Good EA. Good author

rajdiwan
22
rajdiwan 2025.07.14 03:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Vyom Tekriwal
2444
Respuesta del desarrollador Vyom Tekriwal 2025.07.14 04:04
Much love!! I am always there for my customers!! God bless you!!💗
Avinash Reddy Kummetha
1267
Avinash Reddy Kummetha 2025.06.23 04:09 
 

As I said before great developer helps a lot. Quick turn around for any issue. Great any desk support when needed. Finally a very good EA.

Vyom Tekriwal
2444
Respuesta del desarrollador Vyom Tekriwal 2025.07.16 11:30
Much love! Blessings!!
Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.02 14:35 
 

User support is fantastic, he addressed all questions and help to ensure the EA is used correctly to ensure profitability 📈. I have bought multiple ea from vendor.

Vyom Tekriwal
2444
Respuesta del desarrollador Vyom Tekriwal 2025.06.03 08:49
Thanks, keep shining 🌟💗
zaustorron
824
zaustorron 2025.05.28 20:36 
 

Good EA. Good author

Vyom Tekriwal
2444
Respuesta del desarrollador Vyom Tekriwal 2025.06.03 08:48
Thanks, keep growing 💗
oily74
448
oily74 2025.05.27 05:39 
 

I purchased the EA and the author was 100 % guiding me on the install and setup procedure for this EA, Offers to install via anydesc and wattsapp. Author gives additional setfiles for this EA. Running this EA on BTCUSD with safe 1 trade at a time and a safe TP and SL and is running with some profit.

Vyom Tekriwal
2444
Respuesta del desarrollador Vyom Tekriwal 2025.05.27 05:46
Much love !! Keep growing!! 💗
