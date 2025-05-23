SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5

SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Automatización de Trading Inteligente

Desarrollado por Smart Money Concepts y VWAP AI Intelligence

Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:

Reconocimiento de patrones basado en datos históricos

Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA

Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida

El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.

Transforme sus operaciones con Bitcoin con SMC Hacker AI MT5, un Asesor Experto de vanguardia diseñado para MetaTrader 5. Construido sobre modelos avanzados de IA basados en VWAP, Smart Money Concepts (SMC), y mejorado con una sólida gestión de riesgos y estrategias adaptativas, este EA está hecho a medida para los traders serios de Bitcoin que buscan resultados consistentes con mínimos drawdowns.

Por qué elegir SMC Hacker AI MT5

Estrategia optimizada por IA

Utiliza niveles VWAP (1 a 5) con puntos de entrada adaptativos

Implementa múltiples confirmaciones de tendencia: iADX, CCI, Trix y Bandas VWAP

Filtros de volatilidad AI y multiplicadores de desviación inteligentes

Controles avanzados de seguridad Martingale con topes multiplicadores

Precision Trading

Marco temporal: M15

Modelo de ejecución: Latencia cero, entorno ideal

Trading Symbol: BTCUSD (Bitcoin)

Diseñado para explotar las ineficiencias del mercado de alta probabilidad utilizando la lógica SMC y la dinámica de flujo de órdenes institucionales

Gestión de riesgos personalizable

Módulos Stop Loss y Take Profit incorporados

Tamaño de lote manual o adaptable

Límites máximos de pérdidas y beneficios

No requiere cobertura

Aspectos destacados de la configuración

Magic Number: Único por sesión

Niveles VWAP: 5 zonas de precios adaptables

Órdenes Martingale: Limitado a 10x con lógica de reinicio

Alertas y Notificaciones: Habilitado

Control de Drawdown: Exposición al riesgo regulada por IA

Para quién es

Este EA es perfecto para:

Operadores de criptomonedas que deseen estrategias de BTC totalmente automatizadas

Operadores de estilo institucional que busquen ventajas basadas en SMC y VWAP

Inversores preocupados por el riesgo que busquen una alta relación entre beneficios y reducción.

Notas Importantes

Optimizado para BTCUSD en M15

Mejores resultados con brokers que ofrecen baja latencia y spreads ajustados

Depósito recomendado: 1000 USD o más

La estrategia no depende de parámetros ajustados a curvas - verdadera lógica adaptativa

Pruebe antes de comprar

Demo disponible. Realice usted mismo pruebas retrospectivas y prospectivas para comprobar el rendimiento.

Invierta con inteligencia. Opere con inteligencia. Deje que SMC Hacker AI haga el trabajo pesado.

Nota: Para los archivos Set para BTCUSD y el Asesor Experto original SMC Hacker AI MT5 Versión Ilimitada, envíeme un mensaje aquí.

La configuración recomendada con el último archivo SET está disponible en la sección de comentarios.









