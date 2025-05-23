SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 11.0
- Actualizado: 27 julio 2025
- Activaciones: 10
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Automatización de Trading Inteligente
Desarrollado por Smart Money Concepts y VWAP AI Intelligence
Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:
Reconocimiento de patrones basado en datos históricos
Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA
Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida
El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.
Transforme sus operaciones con Bitcoin con SMC Hacker AI MT5, un Asesor Experto de vanguardia diseñado para MetaTrader 5. Construido sobre modelos avanzados de IA basados en VWAP, Smart Money Concepts (SMC), y mejorado con una sólida gestión de riesgos y estrategias adaptativas, este EA está hecho a medida para los traders serios de Bitcoin que buscan resultados consistentes con mínimos drawdowns.
Por qué elegir SMC Hacker AI MT5
Estrategia optimizada por IA
Utiliza niveles VWAP (1 a 5) con puntos de entrada adaptativos
Implementa múltiples confirmaciones de tendencia: iADX, CCI, Trix y Bandas VWAP
Filtros de volatilidad AI y multiplicadores de desviación inteligentes
Controles avanzados de seguridad Martingale con topes multiplicadores
Precision Trading
Marco temporal: M15
Modelo de ejecución: Latencia cero, entorno ideal
Trading Symbol: BTCUSD (Bitcoin)
Diseñado para explotar las ineficiencias del mercado de alta probabilidad utilizando la lógica SMC y la dinámica de flujo de órdenes institucionales
Gestión de riesgos personalizable
Módulos Stop Loss y Take Profit incorporados
Tamaño de lote manual o adaptable
Límites máximos de pérdidas y beneficios
No requiere cobertura
Aspectos destacados de la configuración
Magic Number: Único por sesión
Niveles VWAP: 5 zonas de precios adaptables
Órdenes Martingale: Limitado a 10x con lógica de reinicio
Alertas y Notificaciones: Habilitado
Control de Drawdown: Exposición al riesgo regulada por IA
Para quién es
Este EA es perfecto para:
Operadores de criptomonedas que deseen estrategias de BTC totalmente automatizadas
Operadores de estilo institucional que busquen ventajas basadas en SMC y VWAP
Inversores preocupados por el riesgo que busquen una alta relación entre beneficios y reducción.
Notas Importantes
Optimizado para BTCUSD en M15
Mejores resultados con brokers que ofrecen baja latencia y spreads ajustados
Depósito recomendado: 1000 USD o más
La estrategia no depende de parámetros ajustados a curvas - verdadera lógica adaptativa
Pruebe antes de comprar
Demo disponible. Realice usted mismo pruebas retrospectivas y prospectivas para comprobar el rendimiento.
Invierta con inteligencia. Opere con inteligencia. Deje que SMC Hacker AI haga el trabajo pesado.
Nota: Para los archivos Set para BTCUSD y el Asesor Experto original SMC Hacker AI MT5 Versión Ilimitada, envíeme un mensaje aquí.
La configuración recomendada con el último archivo SET está disponible en la sección de comentarios.
I have done several backtests with excellent results. I have put the expert on a real account. Vyom is really super collaborative and answers questions quickly. I give 5 stars for all these reasons. I will update on the real results.