Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 18.0
- Actualizado: 1 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 es un algoritmo de trading institucional de nueva generación diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).
Combina lógica de estructura de mercado, entradas adaptadas a la volatilidad y un motor de señales de precisión asistido por neuronas para ofrecer una ejecución de operaciones inteligente, controlada y consistente en todas las condiciones de mercado.
Este EA está diseñado para operadores que exigen estabilidad, seguridad e inteligencia algorítmica, no apuestas ni operaciones excesivas.
El sistema sigue un enfoque disciplinado estilo francotirador - esperando configuraciones de alta probabilidad, confirmando la confluencia de múltiples capas, y ejecutando con una gestión profesional del riesgo.
✓ Motor de entrada de francotirador avanzado
Utiliza la confirmación de múltiples condiciones, incluyendo el impulso, el sesgo direccional, el rango de volatilidad y las bolsas de liquidez para filtrar las operaciones de baja calidad.
Gestión inteligente de operaciones
-
Stop Loss y Take Profit dinámicos
-
Niveles basados en ATR
-
Trailing Stop opcional
-
Protección del punto de equilibrio
-
Filtros de diferencial máximo y deslizamiento
✓ Protección del riesgo y del capital
-
Límite máximo de detracción diaria
-
Reducción total máxima
-
Máximo de operaciones abiertas
-
Opciones inteligentes de tamaño de lote
-
Lógica totalmente segura NFA y compatible con FIFO
Lógica híbrida de tendencia + inversión
EA detecta tanto configuraciones de continuación de tendencia como puntos de inversión de alta probabilidad basados en la compresión de la volatilidad y el agotamiento del impulso.
Optimizado para XAUUSD
Potente rendimiento en Oro con:
-
Ejecución rápida
-
Adaptación inteligente a la volatilidad
-
Opciones de protección contra picos de noticias
-
Excelente tanto para la anulación manual como para la automatización completa
Plug-and-Play
No hay configuración complicada.
La configuración predeterminada está lista para la mayoría de los corredores que utilizan especificaciones XAUUSD estándar.
-
Número Mágico
-
Tamaño del Lote / Opción Auto Lote
-
Stop Loss y TP basados en ATR
-
Trailing Stop (on/off)
-
Punto de equilibrio (on/off)
-
Filtro de tiempo
-
Guardia de Reducción Diaria y Total
-
Filtros de diferencial y deslizamiento
-
Filtro de noticias (opcional)
-
Máximo de operaciones abiertas
-
Controles de sensibilidad de señal
-
Símbolo XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M5-M15
-
Saldo mínimo: $200+
-
Tipo de cuenta: ECN/RAW preferido
-
Apalancamiento: 1:200+ recomendado
A diferencia de muchos sistemas de rejilla de alto riesgo, martingala, o de promediación,
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 NO utiliza:
❌ Martingala
❌ Cuadrícula
❌ Bucles de cobertura
❌ Apilamiento de entrada sobreapalancada
❌ Estrategias No-SL
Cada operación está protegida con un Stop Loss duro, y los módulos de control del riesgo evitan comportamientos anómalos durante la alta volatilidad.📊 ¿Para quién es este EA?
Este EA es perfecto para:
-
Traders que quieren una automatización profesional y segura
-
Inversores que buscan oscilaciones constantes del oro a corto plazo
-
Los comerciantes que evitan los riesgos de martingala / cuadrícula
-
Aquellos que buscan un sistema intradía XAUUSD consistente
-
Proveedores de señales MQL5 que necesiten una lógica de ejecución fiable
Porque se centra en los objetivos más importantes del trader:
Consistencia. Protección. Lógica institucional.
Sin exageraciones: solo resultados potentes impulsados por una toma de decisiones inteligente.
Se proporciona asistencia completa para la instalación, la configuración de entradas, la orientación para la optimización y las configuraciones específicas de la cuenta.
