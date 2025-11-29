📌 Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institucional-Grado XAUUSD Algoritmo (Uso por defecto EA_AI actualizado, red neuronal y parámetros de aprendizaje automático añadido para mayores beneficios) - Backtest vídeo ya cargado para su conveniencia y fines de confianza -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake

Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 es un algoritmo de trading institucional de nueva generación diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).

Combina lógica de estructura de mercado, entradas adaptadas a la volatilidad y un motor de señales de precisión asistido por neuronas para ofrecer una ejecución de operaciones inteligente, controlada y consistente en todas las condiciones de mercado.

Este EA está diseñado para operadores que exigen estabilidad, seguridad e inteligencia algorítmica, no apuestas ni operaciones excesivas.

El sistema sigue un enfoque disciplinado estilo francotirador - esperando configuraciones de alta probabilidad, confirmando la confluencia de múltiples capas, y ejecutando con una gestión profesional del riesgo.

✓ Motor de entrada de francotirador avanzado

Utiliza la confirmación de múltiples condiciones, incluyendo el impulso, el sesgo direccional, el rango de volatilidad y las bolsas de liquidez para filtrar las operaciones de baja calidad.

Gestión inteligente de operaciones

Stop Loss y Take Profit dinámicos

Niveles basados en ATR

Trailing Stop opcional

Protección del punto de equilibrio

Filtros de diferencial máximo y deslizamiento

✓ Protección del riesgo y del capital

Límite máximo de detracción diaria

Reducción total máxima

Máximo de operaciones abiertas

Opciones inteligentes de tamaño de lote

Lógica totalmente segura NFA y compatible con FIFO

Lógica híbrida de tendencia + inversión

EA detecta tanto configuraciones de continuación de tendencia como puntos de inversión de alta probabilidad basados en la compresión de la volatilidad y el agotamiento del impulso.

Optimizado para XAUUSD

Potente rendimiento en Oro con:

Ejecución rápida

Adaptación inteligente a la volatilidad

Opciones de protección contra picos de noticias

Excelente tanto para la anulación manual como para la automatización completa

Plug-and-Play

No hay configuración complicada.

La configuración predeterminada está lista para la mayoría de los corredores que utilizan especificaciones XAUUSD estándar.

Número Mágico

Tamaño del Lote / Opción Auto Lote

Stop Loss y TP basados en ATR

Trailing Stop (on/off)

Punto de equilibrio (on/off)

Filtro de tiempo

Guardia de Reducción Diaria y Total

Filtros de diferencial y deslizamiento

Filtro de noticias (opcional)

Máximo de operaciones abiertas

Controles de sensibilidad de señal

Símbolo XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5-M15

Saldo mínimo: $200+

Tipo de cuenta: ECN/RAW preferido

Apalancamiento: 1:200+ recomendado

A diferencia de muchos sistemas de rejilla de alto riesgo, martingala, o de promediación,

Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 NO utiliza:

❌ Martingala

❌ Cuadrícula

❌ Bucles de cobertura

❌ Apilamiento de entrada sobreapalancada

❌ Estrategias No-SL

Cada operación está protegida con un Stop Loss duro, y los módulos de control del riesgo evitan comportamientos anómalos durante la alta volatilidad.

Este EA es perfecto para:

Traders que quieren una automatización profesional y segura

Inversores que buscan oscilaciones constantes del oro a corto plazo

Los comerciantes que evitan los riesgos de martingala / cuadrícula

Aquellos que buscan un sistema intradía XAUUSD consistente

Proveedores de señales MQL5 que necesiten una lógica de ejecución fiable

Porque se centra en los objetivos más importantes del trader:

Consistencia. Protección. Lógica institucional.

Sin exageraciones: solo resultados potentes impulsados por una toma de decisiones inteligente.

Se proporciona asistencia completa para la instalación, la configuración de entradas, la orientación para la optimización y las configuraciones específicas de la cuenta.