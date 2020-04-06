Gold Neural Network Scalper Pro EA

Oro Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - ARCHIVO DE AJUSTE PARA XAUUSD se adjunta en el comentario para el comercio en vivo / Back Testing-debe usarlo

Aproveche el poder de la Inteligencia Artificial y Quantum Machine Learning para el comercio de oro de precisión.
Este avanzado Asesor Experto está diseñado para scalping XAUUSD (Oro) con algoritmos de IA de vanguardia que se adaptan dinámicamente a las cambiantes condiciones del mercado. El sistema utiliza el reconocimiento de patrones basado en el aprendizaje automático, el análisis de la volatilidad y la lógica cuántica optimizada para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad con una exposición mínima al riesgo.

Características principales:

  • AI + Quantum Machine Learning Core - algoritmo adaptativo aprende y optimiza con la volatilidad del mercado.
  • Estrategia de scalping de alta frecuencia: diseñada para ofrecer precisión y consistencia intradía.
  • Gestión inteligente de operaciones: incluye trailing stop, cálculo automático de lotes y colocación dinámica de TP/SL.
  • O ptimizado para XAUUSD - totalmente backtested y afinado para el rendimiento del comercio de oro.
  • S implicidad Plug & Play - fácil instalación y funciona en todos los brokers MT5 con soporte de símbolos Gold.

Par recomendado: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M1-M15
Plataforma: MetaTrader 5


