ZAR Wave

ZAR Wave EA

Surfea las olas del mercado con ZAR Wave EA.

ZAR Wave EA es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado y de vanguardia diseñado para MetaTrader 5, que aprovecha la potencia del indicador FOTSI (Forex Overview True Strength Index), creado y propiedad de Serghey Magalà, para ofrecer una estrategia de trading multidivisas sofisticada. Este EA combina el análisis avanzado de fuerza de divisas de FOTSI con Medias Móviles Exponenciales (EMA) para operar en 28 pares de divisas principales con precisión y eficiencia. Equipado con una robusta gestión de riesgos, tamaños de lote personalizables y ejecución inteligente de operaciones, ZAR Wave EA permite a los traders conquistar el mercado Forex con confianza.

Características principales

  • Trading multidivisas: Opera sin problemas 28 pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) para una diversificación de cartera sin esfuerzo.
  • Estrategia impulsada por FOTSI: Aprovecha el indicador propietario FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad basadas en tendencias de fuerza de divisas.
  • Gestión de operaciones basada en EMA: Utiliza EMAs de 50 y 100 períodos para confirmar entradas y salidas de operaciones, optimizando el rendimiento en mercados dinámicos.
  • Tamaño de lote flexible:
    • Lote fijo: Establece un tamaño de lote constante para un trading predecible.
    • Porcentaje del saldo: Asigna un porcentaje del saldo de la cuenta para un dimensionamiento dinámico del lote.
    • Basado en riesgo: Calcula el tamaño del lote según el stop loss y el porcentaje de riesgo para un control preciso.
  • Gestión avanzada de riesgos:
    • Opciones de stop loss: Elige entre stop loss basado en pips o ATR para una gestión de riesgos adaptativa.
    • Take profit: Asegura ganancias con niveles de take profit predefinidos.
    • Trailing stop: Protege las ganancias con trailing stops dinámicos activados en niveles definidos por el usuario.
  • Protección contra pérdidas diarias:
    • Límites de pérdida diaria configurables (monto fijo o porcentaje) para proteger tu capital.
    • Protección contra días consecutivos de pérdidas que pausa el trading tras un número establecido de días con pérdidas, garantizando la preservación del capital a largo plazo.
  • Parámetros personalizables: Ajusta los niveles de FOTSI, períodos de EMA, configuraciones de riesgo y selección de pares según tu estilo de trading.
  • Compatibilidad con brókeres: Soporta brókeres con sufijos personalizados para pares de divisas, garantizando una integración sin problemas.
  • Panel informativo: Muestra métricas en tiempo real, incluyendo valores de FOTSI, posiciones abiertas y P&L diario, para una total transparencia.

¿Por qué elegir ZAR Wave EA?

  • Impulsado por FOTSI: Integra el indicador propietario FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà, una herramienta poderosa para analizar la fuerza de las divisas, con un EA completamente automatizado para una ejecución eficiente de operaciones.
  • Escalable para todos los traders: Ideal para principiantes y traders experimentados, con configuraciones flexibles que se adaptan a diversos perfiles de riesgo y objetivos de trading.
  • Controles robustos de riesgo: Protege tu capital con funciones avanzadas como límites de pérdida diaria y protección contra días consecutivos de pérdidas.
  • Eficiencia multidivisas: Opera múltiples pares de divisas simultáneamente respetando los límites de posiciones definidos por el usuario para cada par.
  • Diseño amigable: Entradas fáciles de configurar y un panel opcional hacen que el monitoreo y la gestión de operaciones sean intuitivos.

Configuraciones recomendadas

  • Marco temporal: H1 (predeterminado) para una precisión óptima de señales y frecuencia de operaciones.
  • Pares de divisas: Soporta 28 pares (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.) con selección personalizable.
  • Tamaño de cuenta: Adecuado para cuentas desde $500 (cuentas micro) hasta saldos más grandes.
  • Bróker: Compatible con cualquier bróker MT5 (ECN, STP o Market Maker) que soporte los pares listados.
  • VPS recomendado: Para un funcionamiento 24/5 y un rendimiento óptimo.

Cómo funciona

  1. Detección de señales: El indicador propietario FOTSI, desarrollado por Serghey Magalà, identifica condiciones de sobrecompra/sobreventa y diferencias de fuerza de divisas para generar señales de compra/venta de alta probabilidad.
  2. Confirmación de operaciones: Los cruces de EMA50 y EMA100, combinados con la acción del precio, confirman las entradas y salidas de operaciones para mayor precisión.
  3. Gestión de posiciones: Abre posiciones con tamaños de lote calculados y aplica stop loss, take profit o trailing stops según las configuraciones del usuario.
  4. Control de riesgos: Monitorea las ganancias/pérdidas diarias y aplica límites definidos por el usuario, pausando el trading si es necesario para proteger el capital.
  5. Cierres parciales: Cierra el 50% de una posición cuando el precio supera EMA50 y el resto en EMA100 para optimizar la toma de ganancias.

Instalación y configuración

  1. Asegúrate de tener instalado el indicador FOTSI de Serghey Magalà en tu plataforma MetaTrader 5 (se adquiere por separado).
  2. Descarga y adjunta el ZAR Wave EA a cualquier gráfico (recomendado H1).
  3. Configura los parámetros de entrada, incluyendo:
    • Configuraciones de FOTSI (niveles de sobrecompra/sobreventa, diferencia absoluta).
    • Pares de divisas para operar (activar/desactivar pares específicos).
    • Configuraciones de gestión de riesgos (tipo de lote, stop loss, take profit, etc.).
    • Límites de pérdida diaria y protección contra días consecutivos de pérdidas.
  4. Habilita el trading automático y asegura una conexión a internet estable o un VPS.

Por qué ZAR Wave EA destaca

ZAR Wave EA combina la probada fortaleza del indicador FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà con un sistema de trading completamente automatizado, ofreciendo una mezcla única de análisis multidivisas, precisión en el seguimiento de tendencias y gestión robusta de riesgos. Su capacidad para operar múltiples pares mientras mantiene una estricta protección del capital lo hace ideal para traders que buscan diversificación y seguridad. Probado y optimizado para condiciones del mundo real, ZAR Wave EA se adapta a entornos de mercado dinámicos mientras prioriza la preservación del capital.

¡Comienza a operar de manera más inteligente hoy!

Eleva tu trading en Forex con ZAR Wave EA, impulsado por el indicador propietario FOTSI de Serghey Magalà. Ya sea que busques ganancias consistentes o diversificación en múltiples pares de divisas, este EA proporciona las herramientas necesarias para triunfar. ¡Descarga ahora y surca la ola del trading multidivisas automatizado!

Nota: El indicador FOTSI es propiedad intelectual de Serghey Magalà y debe adquirirse por separado para su uso con este EA. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Siempre prueba el EA en una cuenta demo antes de operar en vivo y asegúrate de entender los riesgos asociados con el trading en Forex.


