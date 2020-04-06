Gold Beast Monster AI EA

Monstruo de Oro EA MT5

Gold Monster AI EA es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.

Utiliza un avanzado análisis de mercado basado en IA, una lógica inteligente de acción de precios y una estricta gestión de riesgos para ofrecer entradas de alta precisión con un rendimiento constante.

El EA se adapta a las condiciones cambiantes del mercado, ejecuta operaciones con precisión y protege el capital a través de Stop Loss dinámicos, Take Profit, lógica de arrastre y filtrado inteligente de operaciones.

Características principales

Optimizado para XAUUSD (Oro)

Motor de decisión de compra/venta basado en IA

Estrategia centrada en una alta tasa de ganancias

Gestión inteligente del riesgo y del dinero

Totalmente automatizado - sin intervención manual

Funciona en los principales brokers con baja latencia

Optimizado para operaciones en tiempo real y backtesting de tick real

Gold Monster AI EA es ideal para traders que buscan una solución de trading de Oro profesional, estable y agresiva con un fuerte potencial de crecimiento.