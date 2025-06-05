SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 3.0
- Activaciones: 20
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado para operar con los pares EURUSD y US30 (Dow Jones) en la plataforma MetaTrader 5. El EA se basa en Smart Money Concepts (SMC), la inteligencia artificial, y el análisis avanzado de la acción del precio, ofreciendo entradas de comercio de alta probabilidad con una gestión eficaz del riesgo. (Nota- Utilice los archivos Set en Comentario como se adjunta para Live & backtest)
Está optimizado para operaciones intradía y a corto plazo en los marcos temporales M15 y H1. El EA utiliza algoritmos dinámicos que se adaptan a los cambios de volatilidad y las tendencias del mercado, ayudando a los operadores a capturar fuertes movimientos de impulso y retrocesos en EURUSD y US30.
Las características incluyen stop loss configurable, take profit, trailing stop, porcentaje de riesgo por operación y gestión de operaciones totalmente automatizada. El EA no utiliza estrategias de martingala ni de rejilla, lo que garantiza una exposición al riesgo controlada.
Este Asesor Experto utiliza técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:
-
Reconocimiento de patrones basado en datos históricos
-
Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA
-
Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida
SMC AI Advanced EA es adecuado para traders principiantes, intermedios y profesionales que buscan un trading automatizado fiable en EURUSD y US30 con un rendimiento consistente.
Compatible con los principales brokers y cuentas ECN. Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior.
EA performing consistently with 80% wintate, great support from developer. Both pairs entries and exits are great with fixed SL andTP and use of trailing Sl it is less raspy elEA with low DD