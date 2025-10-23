Gold Pro SMC Big Player EA MT5
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 844.88
- Activaciones: 10
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Nota Este EA También se puede utilizar en índices como US30, NASDAQ, FR40, DAX, Reino Unido, BTCUSD, Metales y Divisas. Escribir por separado a mí para los archivos de conjunto después de la compra. Date prisa El precio está limitado a las primeras 10 copias, el precio se incrementará a $ 300 pronto, ¡comprar ahora!
Archivo para Backtesting/forward testing se adjunta en la sección de comentarios- Debe utilizarlo en XAUUSD/Oro en M30 tiempo.
El Gold Pro SMC Big Player EA MT5 es un sistema de trading de nueva generación basado en Smart Money Concepts (SMC) y en la lógica de flujo de órdenes institucional.
Identifica zonas de alta probabilidad donde los operadores institucionales ejecutan órdenes y operaciones con precisión en el Oro (XAUUSD), los principales índices e instrumentos volátiles.
Diseñado para la plataforma MT5, este EA garantiza un rendimiento consistente, con riesgo controlado y compatible con la firma de puntales.
Características principales
-
Construido sobre Smart Money Concepts (SMC) y estrategias de trading institucional
-
💰 Optimizado para XAUUSD (Oro) y compatible con NASDAQ, US30, DAX, FR40, UK40, y otros índices importantes
-
⚙️ Cuenta con cálculo automático de lotes, Stop Loss y Take Profit dinámicos, Trailing Stop y sistema de punto de equilibrio
-
🧠 Lógica de entrada avanzada que utiliza zonas de liquidez, rupturas de la estructura del mercado y detección de bloqueo de órdenes
-
🚫 No Martingale, No Grid - 100% Prop Firm Compatible
-
🔐 Opera con bajo drawdown y alta precisión de entrada
-
📊 EA "plug & play" totalmente automatizado con gestión avanzada del riesgo y ajustes fáciles de usar
💼 Compatibilidad con empresas de apoyo
Este EA sigue estrictamente las reglas de trading de prop firm - incluyendo el máximo drawdown diario, la protección de la equidad y la consistencia del riesgo.
Perfectamente adecuado para FTMO, MyForexFunds, FundedNext, TopTier Trader y otros programas de trading financiados.
⚙️ Configuración recomendada
-
Símbolos: XAUUSD, NASDAQ, US30, DAX, FR40, UK40, y otros índices
-
Marco temporal: H1 (equilibrio ideal entre precisión y rendimiento)
-
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
-
Saldo mínimo: $1000+
-
Apalancamiento: 1:200 o superior
Opere como las instituciones.
El Gold Pro SMC Big Player EA MT5 combina precisión, control de riesgo y lógica institucional - dando a los traders la ventaja para operar con confianza tanto en cuentas personales como en cuentas de empresas de apoyo.
