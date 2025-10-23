Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Nota Este EA También se puede utilizar en índices como US30, NASDAQ, FR40, DAX, Reino Unido, BTCUSD, Metales y Divisas. Escribir por separado a mí para los archivos de conjunto después de la compra. Date prisa El precio está limitado a las primeras 10 copias, el precio se incrementará a $ 300 pronto, ¡comprar ahora!

El Gold Pro SMC Big Player EA MT5 es un sistema de trading de nueva generación basado en Smart Money Concepts (SMC) y en la lógica de flujo de órdenes institucional.

Identifica zonas de alta probabilidad donde los operadores institucionales ejecutan órdenes y operaciones con precisión en el Oro (XAUUSD), los principales índices e instrumentos volátiles.

Diseñado para la plataforma MT5, este EA garantiza un rendimiento consistente, con riesgo controlado y compatible con la firma de puntales.

Características principales

Construido sobre Smart Money Concepts (SMC) y estrategias de trading institucional

💰 Optimizado para XAUUSD (Oro) y compatible con NASDAQ, US30, DAX, FR40, UK40 , y otros índices importantes

⚙️ Cuenta con cálculo automático de lotes , Stop Loss y Take Profit dinámicos , Trailing Stop y sistema de punto de equilibrio

🧠 Lógica de entrada avanzada que utiliza zonas de liquidez , rupturas de la estructura del mercado y detección de bloqueo de órdenes

🚫 No Martingale, No Grid - 100% Prop Firm Compatible

🔐 Opera con bajo drawdown y alta precisión de entrada

📊 EA "plug & play" totalmente automatizado con gestión avanzada del riesgo y ajustes fáciles de usar

💼 Compatibilidad con empresas de apoyo

Este EA sigue estrictamente las reglas de trading de prop firm - incluyendo el máximo drawdown diario, la protección de la equidad y la consistencia del riesgo.

Perfectamente adecuado para FTMO, MyForexFunds, FundedNext, TopTier Trader y otros programas de trading financiados.

⚙️ Configuración recomendada

Símbolos: XAUUSD , NASDAQ , US30 , DAX , FR40 , UK40 , y otros índices

Marco temporal: H1 (equilibrio ideal entre precisión y rendimiento)

Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

Saldo mínimo: $1000+

Apalancamiento: 1:200 o superior