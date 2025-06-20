Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
- Indicadores
- Vyom Tekriwal
- Versión: 8.0
- Activaciones: 10
Reversal AI Indicador Alpha Trend MT5
Reversal AI Alpha Trend es un potente indicador de MetaTrader 5 diseñado para detectar zonas de inversión de alta probabilidad mediante el reconocimiento avanzado de patrones basado en IA y el análisis de la estructura del mercado. Esta herramienta combina la lógica inteligente con la confirmación en tiempo real para ayudar a los operadores a identificar los puntos de entrada óptimos antes de los grandes giros del mercado.
Tanto si opera con instrumentos volátiles como BTCUSD, US30, NASDAQ, o con activos más seguros como el oro y los principales pares de divisas, este indicador se adapta de forma inteligente a diversas condiciones.
Uso recomendado:
-
Marco temporal: M30 (30-Minutos)
-
Activos: BTCUSD, US30, NASDAQ, Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, y otros pares de divisas importantes
-
Ideal para: Scalping, cambios de tendencia intradía y configuraciones de swing trading
Principales ventajas:
-
Identificación precisa de la zona de inversión
-
Reconocimiento de tendencias mediante IA
-
Funciona con criptomonedas, índices, metales y divisas
-
Mejora la precisión del riesgo-recompensa con señales en tiempo real
Aporte a sus operaciones una perspectiva de inversión de nivel institucional con Reversal AI Alpha Trend.