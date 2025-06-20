Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM

Reversal AI Indicador Alpha Trend MT5

Reversal AI Alpha Trend es un potente indicador de MetaTrader 5 diseñado para detectar zonas de inversión de alta probabilidad mediante el reconocimiento avanzado de patrones basado en IA y el análisis de la estructura del mercado. Esta herramienta combina la lógica inteligente con la confirmación en tiempo real para ayudar a los operadores a identificar los puntos de entrada óptimos antes de los grandes giros del mercado.

Tanto si opera con instrumentos volátiles como BTCUSD, US30, NASDAQ, o con activos más seguros como el oro y los principales pares de divisas, este indicador se adapta de forma inteligente a diversas condiciones.

Uso recomendado:

  • Marco temporal: M30 (30-Minutos)

  • Activos: BTCUSD, US30, NASDAQ, Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, y otros pares de divisas importantes

  • Ideal para: Scalping, cambios de tendencia intradía y configuraciones de swing trading

Principales ventajas:

  • Identificación precisa de la zona de inversión

  • Reconocimiento de tendencias mediante IA

  • Funciona con criptomonedas, índices, metales y divisas

  • Mejora la precisión del riesgo-recompensa con señales en tiempo real

Aporte a sus operaciones una perspectiva de inversión de nivel institucional con Reversal AI Alpha Trend.


Productos recomendados
Three Bar Reversal with Supertrend
Mathieu Adams
Indicadores
Three Bar Supertrend combina una detección precisa de patrones de reversión con el filtro de tendencia Supertrend. Diseñado para traders intradía y de swing, identifica reversiones alcistas y bajistas de alta probabilidad basadas en una estricta formación de tres velas — con filtro opcional SMA. Características: Detecta patrones de reversión de 3 velas (alcista/bajista) Usa Supertrend para confirmar la dirección de la tendencia Filtro SMA opcional: Rápida > Lenta para largos Flechas verdes/rojas
BrainIndicator
Novath Zabdieli Charles
Indicadores
Indicador BRAIN - Herramienta inteligente de señales de compra y venta (MT5) BRAIN Indicator es un potente generador de señales diseñado para detectar configuraciones comerciales de alta probabilidad basadas en combinaciones inteligentes de impulso y comportamiento del precio. Construido para la precisión, muestra flechas claras de COMPRA/VENTA directamente en su gráfico - sin repintado, sin confusión. Totalmente compatible con los índices de volatilidad (por ejemplo, V75), Forex, C
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicadores
FXC iMACD-DivergencE Indicador MT5 Este es un indicador MACD avanzado que encuentra divergencias de giro de tendencia en el símbolo actual. El indicador detecta la divergencia entre el MACD y los movimientos del precio como un fuerte patrón de giro de tendencia. Características principales: Ajustes avanzados de divergencia Precio basado en precios de Cierre, Apertura o Máximo/Mínimo Da señales de compra/venta abiertas Notificaciones PUSH Envío de e-mail Alerta emergente Panel de información pers
Stochastic R
Antony Augustine
Indicadores
Stochastic Reversal le permite reconocer los retrocesos de forma profesional. Indicador Estocástico: Este indicador técnico fue desarrollado por George Lane hace más de 50 años. La razón por la que este indicador ha sobrevivido durante tantos años es porque sigue mostrando señales consistentes incluso en los tiempos actuales. El indicador estocástico es un indicador de impulso que le muestra cuán fuerte o débil es la tendencia actual. Le ayuda a identificar las condiciones de sobrecompra y sobre
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
Indicadores
DYJ Super Trend Wave es un sistema de negociación de picos y valles altamente preciso. Este indicador busca los puntos más altos y más bajos de la línea de velas al entrar y salir del mercado. El precio de entrada está cerca del punto más alto o más bajo. El tipo de notificación de la señal se ha agregado a dyj supertrend. Cuando se genera una señal multi-espacial, Se pueden utilizar los siguientes tipos de señales de notificación: Alert mailSend, MobilePush. Input InpSignalPeriod = 10 BarDista
Schaff Trend Cycle STC
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador Schaff Trend Cycle es el resultado de combinar el estocástico lento y la media móvil de convergencia/divergencia (MACD). El MACD tiene fama de ser un indicador de tendencia, pero también es notorio su retraso debido a su línea de señal de respuesta lenta. La línea de señal mejorada confiere al STC su relevancia como señal de alerta temprana para detectar tendencias de divisas. este indicador se convierte de Trading Ver código de STC Indicador - Un mejor MACD [SHK]
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador de operaciones no se repinta, no se redibuja y no se retrasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para operaciones manuales como automatizadas. Es un sistema basado en la acción del precio que aprovecha la fuerza del precio y el impulso para dar a los operadores una ventaja real en el mercado. Con técnicas avanzadas de filtrado para eliminar el ruido y las señales falsas, mejora la precisión y el potencial de las operaciones. Combinando múltiples capas de sofisticados
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Estrategia de bandas de Bollinger out/in Una estrategia creada por Joe Ross, y muy útil para encontrar operaciones cuando el mercado está sobrecargado. Indicador No necesitas encontrar donde hay entradas en el gráfico, este indicador las muestra por ti. La entrada La operación se confirma cuando el precio cierra fuera de las bandas de bollinger en una vela y en la vela siguiente el precio cierra dentro de las bandas. comentario Quiero mejorar este indicador, así que puedes ayudarme enviándome tu
FREE
RSI MultiTF
Mael Francois Claude Deman
Indicadores
RSI-MULTI - Indicador de tendencia y volatilidad en múltiples marcos temporales. Descripción: RSI-MULTI es una potente herramienta de monitorización basada en el Money Flow Index (MFI), diseñada específicamente para swing traders . Le permite analizar la dirección de la tendencia y la volatilidad a través de múltiples marcos temporales simultáneamente , sin cambiar entre gráficos. Gracias a una interfaz visual clara e intuitiva (HUD incorporado), MFI-MULTI muestra: La dirección de la ten
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicadores
El indicador Fractales muestra en el gráfico sólo los fractales con los parámetros especificados en la configuración del indicador. Esto le permite registrar con mayor precisión una inversión de tendencia, excluyendo las falsas inversiones. Según la definición clásica de un fractal, es una vela - un extremum en el gráfico, que no fue cruzado por el precio de 2 velas antes y 2 velas después de la aparición de una vela fractal. Este indicador proporciona la capacidad de ajustar el número de velas
Divergence Hunter Pro
Rizwan Akram
Indicadores
============================================================================== cazador de divergencias pro v2.01 Sistema avanzado de detección de divergencias multioscilador ============================================================================== VISIÓN GENERAL Divergence Hunter Pro es un indicador de detección de divergencias de nivel profesional que identifica automáticamente oportunidades de trading de a
Visual Trend Cascade Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Desbloquee el poder de la tendencia con el Indicador Visual de Tendencia en Cascada, una herramienta meticulosamente elaborada diseñada para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad armonizando múltiples capas del impulso del mercado. Por sólo 30 $, este indicador ofrece un enfoque sofisticado pero intuitivo para navegar por los mercados, ayudándole a operar alineado con la tendencia dominante. La lógica detrás de Visual Trend Cascade Este indicador se basa en una sólida est
MACD Intraday Trend PRO
JETINVEST
5 (4)
Indicadores
MACD Intraday Trend PRO es un indicador desarrollado a través de una adaptación del MACD original creado por Gerald Appel en la década de 1960. A lo largo de años de negociación, se observó que al cambiar los parámetros del MACD con proporciones de Fibonacci logramos una mejor presentación de la continuidad de los movimientos de la tendencia, haciendo que sea posible detectar de manera más eficiente el inicio y el final de una tendencia de precios. Debido a su eficiencia en la detección de te
Divergence ONE
Enrico Schmidke
Indicadores
El indicador identifica divergencias entre el gráfico y el RSI, con la posibilidad de confirmación por el estocástico o el MACD. Una línea de divergencia con una flecha aparece en el gráfico cuando se detecta una divergencia después de que la vela actual haya expirado. Existen varios parámetros de filtro que aumentan la precisión de las señales. Para identificar una divergencia, se debe establecer el punto A en el RSI y, a continuación, editar el valor del punto B, que establece la diferencia en
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indicadores
Ideas avanzadas del popular indicador MACD: Detecta y muestra divergencias clásicas e inversas (dos métodos de detección de divergencias). Utiliza colores diferentes para resaltar una tendencia alcista y una tendencia bajista. Dos métodos para determinar una tendencia: а) MACD cruza el nivel 0 (señal clásica); б) El MACD cruza su propia media (señal temprana). Este es un indicador multi-marco de tiempo: puede mostrar datos MACD de otros marcos de tiempo. Dos métodos de dibujo: histograma clásico
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT5, sin repintado ni retraso. - El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action. - Detecta PINBARs en el gráfico: - PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC y móviles . - El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores come
MACD Enhanced Buy Sel
Hasan Mecit
Indicadores
Este indicador MACD avanzado mantiene las funciones básicas del MACD estándar mientras ofrece varias características adicionales: Coloración del histograma: El histograma utiliza cuatro colores diferentes para mostrar claramente aumentos y disminuciones. Verde claro para valores positivos en aumento, gris para valores positivos en disminución, rojo para valores negativos en disminución y naranja para valores negativos en aumento. Flechas de cruce de la línea de señal: Muestra flechas para señale
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
Indicadores
Innovador indicador de señales para la plataforma MT5: ¡Su asistente de confianza en el mundo del trading! Nos complace presentarle un innovador indicador de señales, creado en colaboración con un destacado matemático. Este indicador combina algoritmos avanzados y lo mejor del mundo del análisis matemático, proporcionando a los operadores una herramienta única para predecir los movimientos del mercado. ¿Por qué es único este indicador? 1 .Señales de entrada sin redibujarse Si aparece una señ
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT5 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
TSO Top Bottom Divergence MACD MT5
Dionisis Nikolopoulos
Indicadores
Este indicador combina patrones gráficos de inversión de doble fondo y doble techo junto con la detección de divergencias entre el gráfico de precios y el oscilador MACD. Características Detecta fácilmente fuertes señales de reversión Permite utilizar señales de doble fondo/doble techo y divergencia MACD combinadas o de forma independiente Recibe alertas por correo electrónico y/o notificaciones push cuando se detecta una señal Se pueden utilizar colores personalizados El indicador no se repint
FXC iDeM DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicadores
FXC iDeM-DivergencE Indicador MT5 Este es un indicador avanzado DeMarker que encuentra divergencias de giro de tendencia en el símbolo actual. El indicador detecta la divergencia entre el DeMarker y los movimientos del precio como un fuerte patrón de giro de tendencia. Características principales: Ajustes avanzados de divergencia Precio basado en precios de Cierre, Apertura o Máximo/Mínimo Da señales de compra/venta abiertas Notificaciones PUSH Envío de e-mail Alerta emergente Panel de informaci
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Indicadores
Comprar indicador CTS scalping, proporciona señales de compra y venta, canalización automática y envío de señales a teléfonos móviles Utilizando métodos de análisis técnico y de acción de precios y métodos modernos, el indicador CTS puede trazar canales de precios y reconocer tendencias de precios con gran precisión y emitir señales de entrada y salida de acuerdo con ellas. Los operadores pueden fluctuar fácilmente utilizando este indicador en diferentes marcos de tiempo y en diferentes mercados
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Trend Sign
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trend Sign es una modificación del indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), que permite determinar la dirección y la fuerza de la tendencia, así como un cambio de tendencia. El indicador se basa en dos medias móviles - rápida y lenta, y puede funcionar en cualquier marco temporal. Las tendencias alcistas se muestran por el color azul de la línea del indicador, las tendencias bajistas por el color rojo. Cierre una posición corta y abra una larga si el color de la línea
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicadores
Sistema KasTon Trend: La Estrategia Completa 2 en 1 Identifique la tendencia, confirme la señal y opere con confianza. ¿Sufre de confusión al operar? ¿Le resulta difícil determinar la dirección del mercado? ¿Está cansado de perder dinero por señales falsas? KasTon Trend System es la solución integrada a todos estos problemas. No se trata sólo de un indicador, sino de una estrategia de trading completa basada en la sinergia de dos potentes indicadores creados a medida. Nuestro principal objetiv
MACD ZigZag AI Divergence Alert
Xiaoyu Huang
Indicadores
Este indicador combina los indicadores clásicos MACD y Zigzag para detectar divergencias entre el precio y los indicadores. También utiliza tecnología avanzada de inteligencia artificial (IA) para detectar la validez de la divergencia. MACD es conocido como el "rey de los indicadores" y Zigzag también es un indicador muy útil. Al combinar estos dos indicadores, este indicador aprovecha las fortalezas de ambos. La detección de divergencia es un problema probabilístico. A menudo, las divergenci
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas， versión DEMO，modleling debe elegir " Cada tick basado en ticks reales" ) Aviso importante: Antes de realizar un pedido, póngase en contacto conmigo primero, y le proporcionaré respuestas y servicios profesionales 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis
Otros productos de este autor
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 -(Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- All future updates free- Use in New York Session for Best Results- Recommended USE M30 Time for best results-  You Can use on Everytick mode & 1 Mint OHLC & for Live & Demo Account Backtesting. Gold Monster AI EA es un Asesor Experto potente y totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 . Utiliza un avanzado análisis de mercado basado en IA , una lógica de
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
Vyom Tekriwal
4.33 (6)
Asesores Expertos
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 es un Asesor Experto de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. (Prop-Firm Compatible)- Todas las futuras actualizaciones gratuitas - Back-test de vídeo subido- Everytick Modo utilizado- Debe comprobar - Ya vendido más de 10 copias ( Para Backtest Utilice el modo Everytick solamente)   Nota: Recomiendo el uso de la sesión de Londres para este EA en vivo / cuenta demo. (en Input Properties del EA establezca timeframe a
Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5
Vyom Tekriwal
3 (2)
Asesores Expertos
Oro Jesús Bendiciones AI Neural EA MT5 para XAUUSD Auto Trading - Sesión de Nueva York Recomendado -. Utilice la última actualización V8 a partir del 13 Ene 2026 Utilice el modo Every tick y el modo 1 Mint OHLC para Back-test. (Tenga en cuenta que el EA está configurado por defecto para Broker de 3 Dígitos, para broker de 2 Dígitos, escríbame para obtener el archivo configurado - lo compartiré) Oferta de lanzamiento para las primeras 10 copias sólo a $198 - El precio se incrementará a $299 de
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indicadores
SMC Precisión AI Desbloquee la ventaja del trading institucional con SMC Precision AI - un avanzado indicador de FIBO Retrenchment basado en el Smart Money Concept (SMC) y potenciado por IA, creado para traders serios que buscan precisión, claridad y configuraciones de trading de alta probabilidad. Características Clave Traza Zonas de Fibo Retrenchment. Señales potenciadas por IA - Mejoradas por lógica de IA en tiempo real para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con una precis
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institucional-Grado XAUUSD Algoritmo (Uso por defecto EA_AI actualizado, red neuronal y parámetros de aprendizaje automático añadido para mayores beneficios) - Backtest vídeo ya cargado para su conveniencia y fines de confianza -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 es un algoritmo de trading institucional de nueva generación diseñado específicame
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
Avanzado SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Para Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Presentamos Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
XAUUSD Trading EA-Upgraded Version V300 Latest-3Jan 2026 - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY - NUEVA VERSION ACTUALIZADA-Compre ahora para todas las futuras actualizaciones de forma gratuita Avance AI-Powered Oro Trading Asesor Experto Next 10 copies available for $198.  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY El Ultimate Brea
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA es un sistema de trading automatizado muy avanzado para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el trading intradía en el par BTCUSD. Integra una potente combinación de teoría de ondas de Elliott, detección de patrones armónicos, inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer señales de trading precisas y gestión inteligente de posiciones. El núcleo de Bitcoin Rocket Pro AI es su sistema de análisis multicapa. El EA utiliza los
Gold Pro SMC Big Player EA MT5
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Nota Este EA También se puede utilizar en índices como US30, NASDAQ, FR40, DAX, Reino Unido, BTCUSD, Metales y Divisas. Escribir por separado a mí para los archivos de conjunto después de la compra. El archivo para Backtesting/forward testing está adjunto en la Sección de Comentarios- Debe usarlo en XAUUSD/Oro en tiempo M30. El Gold Pro SMC Big Player EA MT5 es un sistema de trading de nueva generación basado en Smart Money Concepts (SMC) y en la lógica de flujo
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Vyom Tekriwal
5 (4)
Asesores Expertos
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 Precision Trading Powered by AI, Fibonacci, and Market Logic - Note Set file for BTCUSD is attached in Comment Section Presentamos SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD y XAUUSD/Oro con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de decisiones impulsada por IA. Este EA está diseñado para traders serios que exigen precisión, disciplina y consistencia en cada o
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Automatización de Trading Inteligente Desarrollado por Smart Money Concepts y VWAP AI Intelligence Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando: Reconocimiento de patrones basado en datos históric
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado para operar con los pares EURUSD y US30 (Dow Jones) en la plataforma MetaTrader 5. El EA se basa en Smart Money Concepts (SMC), la inteligencia artificial, y el análisis avanzado de la acción del precio, ofreciendo entradas de comercio de alta probabilidad con una gestión eficaz del riesgo. (Nota- Utilice los archivos Set en Comentario como se adjunta para Live & backtest) Está optimizado pa
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading
Vyom Tekriwal
4 (1)
Asesores Expertos
VWAP AI MT5 Expert Advisor - Precision Trading para US30, Oro y NASDAQ Visión general: VWAP AI es un potente Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado específicamente para los índices NASDAQ (US100) y US30 (Dow Jones). Construido para la precisión y el rendimiento, este EA aprovecha el precio medio ponderado por volumen (VWAP), combinado con algoritmos adaptativos avanzados y un sistema de martingala inteligente para identificar las entradas y salidas de comercio de alta probabilidad en el marco
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
AI Driven US30 Index Trading Bot para MT4 es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading intradía en el índice US30 (Dow Jones). (Nota_SET FILE IS ATTACHED IN COMMENT) El EA identifica inteligentemente configuraciones de comercio de alta probabilidad utilizando la acción dinámica de precios y la lógica de adaptación incorporada. Características principales: Optimizado para el índice US30 (funciona mejor en los marcos temporales M15 y M30) Gestión intelige
Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
Vyom Tekriwal
5 (2)
Asesores Expertos
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar los pares Bitcoin, EURUSD y XAUUSD (Oro) con alta precisión. Este EA se basa en el seguimiento de tendencias y la lógica de entrada basada en el impulso, optimizado para el scalping intradía a corto plazo. Note-Set archivos para BTCUSD y Oro se adjuntan en la sección de comentarios-Descargar desde allí y utilizarlo en vivo, demo, adelante y atrás de prueba. Next Price
Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Quantum Multicurrency AI Robot MT4 es un potente asesor experto de trading automatizado diseñado para operar con diversos pares de divisas mediante algoritmos inteligentes de toma de decisiones. Opera con precisión a través de múltiples instrumentos de divisas, por lo que es una solución ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante en los mercados volátiles. Este EA está diseñado para analizar diversas condiciones de mercado utilizando la lógica avanzada para determinar los punt
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para apuntar a oportunidades consistentes a través de los principales pares de divisas utilizando la lógica asistida por IA y entradas comerciales de estilo francotirador. Este sistema de trading automatizado está diseñado para operadores que buscan un rendimiento consistente, una gestión inteligente del riesgo y resultados de baja caída. Utiliza filtros técnicos avanzados, identificación de tendencias y eva
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indicadores
Indicador de señales de Forex MT4 basado en IA Este avanzado indicador MT4 aprovecha la inteligencia artificial para identificar puntos de inversión de mercado de alta probabilidad con una precisión razonable. Diseñado para operadores que exigen precisión, analiza la acción del precio en tiempo real y destaca las oportunidades óptimas de entrada tanto para operaciones de compra como de venta. Adecuado para todos los principales pares de divisas y marcos de tiempo, esta herramienta es ideal para
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Forex Machine AI Bot MT4 (Nota_Archivo de Alto Riesgo se adjunta en el comentario_Utilícelo en tiempo M15 en cualquier moneda y vea la magia_Capital Recomendado $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 es un Asesor Experto avanzado diseñado para un rendimiento constante en las operaciones intradía. El EA se basa en la lógica algorítmica inteligente e integra múltiples capas de filtrado de comercio, control de riesgos, y el tamaño de la posición dinámica. Es adecuado para los operadores que buscan una so
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4
Vyom Tekriwal
4 (1)
Asesores Expertos
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4 es un potente Asesor Experto construido para operaciones de arbitraje de precisión. Utiliza algoritmos avanzados de IA para identificar ineficiencias en los movimientos de precios y ejecutar operaciones rápidas con alta precisión. Optimizado para activos volátiles, el EA funciona mejor en Bitcoin (BTCUSD) y Oro (XAUUSD), aprovechando el impulso del mercado y las disparidades de precios. Diseñado para el marco temporal H1, se adapta a las condiciones cambiantes de
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
US30 Power EA MT5 - Creado para la precisión, la rentabilidad y la preparación de la empresa de apoyo En Trade Smarter, entendemos que el comercio eficaz se basa en la precisión y la perspicacia. Nuestro equipo dedicado ha desarrollado un Asesor Experto para MetaTrader 5 que se especializa en el comercio del Índice US30, Oro y Bitcoin, con una precisión impresionante y una tasa de ganancias del 80 por ciento y más. Hemos integrado tecnología avanzada de IA con estrategias de trading probadas par
SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
SureShot AI - EURUSD GBPUSD y Gold Expert Advisor para MT5 - Adecuado para Prop Firm Powered by Intelligent Signal Processing and Dynamic Risk Management (Nota- El precio se incrementará a $ 700/copia. Limitado a 10 copias. Date prisa, ¡compra ahora! ) Desbloquee el poder del trading de precisión con SureShot AI, un robusto Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado para operar con EURUSD y Oro (XAUUSD) utilizando indicadores técnicos avanzados, estrategias adaptativas y sistemas inteligente
Gold Neural Network Scalper Pro EA
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Oro Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - ARCHIVO DE AJUSTE PARA XAUUSD se adjunta en el comentario para el comercio en vivo / Back Testing-Debe usarlo Price will be increased to $199 after 1st 10 Copies-Hurryup now!! Aprovechar el poder de la Inteligencia Artificial y Quantum Machine Learning para el comercio de oro de precisión. Este Asesor Experto avanzado está diseñado para scalping XAUUSD (Oro) con algoritmos de IA de vanguardia que se adaptan dinámicamente a las condiciones cambiantes del
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario