Gold Sniper Alpha AI Robot MT5

5

Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY

Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor

Next 10 copies available for $288, next price $499 

 Use Every tick & OHLC Mode ONLY


Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für den präzisen Breakout-Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde - und gleichzeitig vollständig an Indizes, Devisenpaare und Kryptowährungen anpassbar ist.
Es wurde mit einer Logik auf institutionellem Niveau, adaptiven KI-Filtern und einem intelligenten Handelsmanagement entwickelt und zielt darauf ab, explosive Preisbewegungen mit maximaler Konsistenz und minimalem Drawdown zu erfassen.

Hauptmerkmale

  • ⚙️ KI-gesteuerte Breakout-Erkennung: Identifiziert hochwahrscheinliche Ausbruchszonen mit adaptiver Intelligenz.

  • 💹 Multi-Instrumenten-Kompatibilität: Optimiert für Gold, funktioniert aber auch effizient auf US30, NASDAQ, DAX, GBPUSD, BTCUSD und mehr.

  • 🔄 Dynamische Martingale-Logik (optional): Intelligentes Rückgewinnungssystem mit kapitalschonenden Limits.

  • 📊 AI Dashboard & Tagesziele: Echtzeit-Performance-Tracking und Automatisierung von Gewinnzielen.

  • 📅 Nachrichten & Zeitfilter: Vermeidet Perioden hoher Volatilität für einen stabilen Betrieb.

  • 💰 Automatische Lot- und Risikokontrolle: Berechnet automatisch die optimale Positionsgröße auf der Grundlage des Kontoguthabens.

  • 🧠 Zwei Handelsmodi:

    • Sicherer Modus: Konservative Trades mit strengerer Kontrolle.

    • Aggressiver Modus: Häufigere Eingaben mit adaptiver Skalierung.

  • 🏦 Prop-Firm-kompatibel: Funktioniert mit Low-Drawdown-Einstellungen und striktem Risikomanagement für finanzierte Konten.

  • Plug-and-Play-fähig: Keine komplizierte Einrichtung - einfach anschließen und handeln.

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M15-H1

  • Einzahlung: $1000+

  • Konto-Typ: ECN / Roh-Spread

  • Makler: MT5 ECN-Broker mit niedriger Latenz

Warum Trader es lieben

Dieser EA kombiniert KI-Präzision, Breakout-Intelligenz und intelligentes Kapitalmanagement, was ihn zu einer leistungsstarken Wahl für Händler macht, die eine konsistente Leistung und Flexibilität auf allen Märkten suchen.


Bewertungen 3
Rakesh Kumar
2259
Rakesh Kumar 2025.11.13 11:50 
 

Golden Sniper has exceeded my expectations within just a week. Excellent performance, strong success rate, and reliable support from the developer. Highly recommended — a solid 5-star EA !!

Auswahl:
StretchW
19
StretchW 2025.11.15 11:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.11.15 11:57
Thanks for your honest review! I appreciate it Sir!! I am always there for my customers for any help or any upgrades with Bots & Expert Advisors with best advanced features!!
Rakesh Kumar
2259
Rakesh Kumar 2025.11.13 11:50 
 

Golden Sniper has exceeded my expectations within just a week. Excellent performance, strong success rate, and reliable support from the developer. Highly recommended — a solid 5-star EA !!

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.11.13 13:43
Thanks for your honest review! I appreciate it Sir!!
Trader20252025
162
Trader20252025 2025.11.04 10:23 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.11.07 09:38
Thanks for your review! I appreciate it bro!!
