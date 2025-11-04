Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE
Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor
Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für den präzisen Breakout-Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde - und gleichzeitig vollständig an Indizes, Devisenpaare und Kryptowährungen anpassbar ist.
Es wurde mit einer Logik auf institutionellem Niveau, adaptiven KI-Filtern und einem intelligenten Handelsmanagement entwickelt und zielt darauf ab, explosive Preisbewegungen mit maximaler Konsistenz und minimalem Drawdown zu erfassen.
Hauptmerkmale
⚙️ KI-gesteuerte Breakout-Erkennung: Identifiziert hochwahrscheinliche Ausbruchszonen mit adaptiver Intelligenz.
💹 Multi-Instrumenten-Kompatibilität: Optimiert für Gold, funktioniert aber auch effizient auf US30, NASDAQ, DAX, GBPUSD, BTCUSD und mehr.
🔄 Dynamische Martingale-Logik (optional): Intelligentes Rückgewinnungssystem mit kapitalschonenden Limits.
📊 AI Dashboard & Tagesziele: Echtzeit-Performance-Tracking und Automatisierung von Gewinnzielen.
📅 Nachrichten & Zeitfilter: Vermeidet Perioden hoher Volatilität für einen stabilen Betrieb.
💰 Automatische Lot- und Risikokontrolle: Berechnet automatisch die optimale Positionsgröße auf der Grundlage des Kontoguthabens.
🧠 Zwei Handelsmodi:
Sicherer Modus: Konservative Trades mit strengerer Kontrolle.
Aggressiver Modus: Häufigere Eingaben mit adaptiver Skalierung.
🏦 Prop-Firm-kompatibel: Funktioniert mit Low-Drawdown-Einstellungen und striktem Risikomanagement für finanzierte Konten.
⚡ Plug-and-Play-fähig: Keine komplizierte Einrichtung - einfach anschließen und handeln.
Empfohlene Einstellungen
Symbol: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M15-H1
Einzahlung: $1000+
Konto-Typ: ECN / Roh-Spread
Makler: MT5 ECN-Broker mit niedriger Latenz
Warum Trader es lieben
Dieser EA kombiniert KI-Präzision, Breakout-Intelligenz und intelligentes Kapitalmanagement, was ihn zu einer leistungsstarken Wahl für Händler macht, die eine konsistente Leistung und Flexibilität auf allen Märkten suchen.
Golden Sniper has exceeded my expectations within just a week. Excellent performance, strong success rate, and reliable support from the developer. Highly recommended — a solid 5-star EA !!