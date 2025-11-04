Gold Sniper Alpha AI Robot MT5

Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE

Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor

Next 10 copies available for $288, next price $499 Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY



Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für den präzisen Breakout-Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde - und gleichzeitig vollständig an Indizes, Devisenpaare und Kryptowährungen anpassbar ist.

Es wurde mit einer Logik auf institutionellem Niveau, adaptiven KI-Filtern und einem intelligenten Handelsmanagement entwickelt und zielt darauf ab, explosive Preisbewegungen mit maximaler Konsistenz und minimalem Drawdown zu erfassen.

Hauptmerkmale

⚙️ KI-gesteuerte Breakout-Erkennung: Identifiziert hochwahrscheinliche Ausbruchszonen mit adaptiver Intelligenz.

💹 Multi-Instrumenten-Kompatibilität: Optimiert für Gold, funktioniert aber auch effizient auf US30, NASDAQ, DAX, GBPUSD, BTCUSD und mehr.

🔄 Dynamische Martingale-Logik (optional): Intelligentes Rückgewinnungssystem mit kapitalschonenden Limits.

📊 AI Dashboard & Tagesziele: Echtzeit-Performance-Tracking und Automatisierung von Gewinnzielen.

📅 Nachrichten & Zeitfilter: Vermeidet Perioden hoher Volatilität für einen stabilen Betrieb.

💰 Automatische Lot- und Risikokontrolle: Berechnet automatisch die optimale Positionsgröße auf der Grundlage des Kontoguthabens.

🧠 Zwei Handelsmodi: Sicherer Modus: Konservative Trades mit strengerer Kontrolle. Aggressiver Modus: Häufigere Eingaben mit adaptiver Skalierung.

🏦 Prop-Firm-kompatibel: Funktioniert mit Low-Drawdown-Einstellungen und striktem Risikomanagement für finanzierte Konten.

⚡ Plug-and-Play-fähig: Keine komplizierte Einrichtung - einfach anschließen und handeln.

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15-H1

Einzahlung: $1000+

Konto-Typ: ECN / Roh-Spread

Makler: MT5 ECN-Broker mit niedriger Latenz

Warum Trader es lieben

Dieser EA kombiniert KI-Präzision, Breakout-Intelligenz und intelligentes Kapitalmanagement, was ihn zu einer leistungsstarken Wahl für Händler macht, die eine konsistente Leistung und Flexibilität auf allen Märkten suchen.