AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4

AI Driven US30 Index Trading Bot para MT4 es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading intradía en el índice US30 (Dow Jones). (Nota_SET FILE IS ATTACHED IN COMMENT)

El EA identifica inteligentemente configuraciones de comercio de alta probabilidad utilizando la acción dinámica de precios y la lógica de adaptación incorporada.

Características principales:

Optimizado para el índice US30 (funciona mejor en los marcos temporales M15 y M30)

Gestión inteligente de posiciones con Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop personalizables

Lógica de entrada y salida adaptativa diseñada para los movimientos volátiles del mercado

Sin rejilla ni martingala (opciones seguras de gestión del riesgo disponibles)

Totalmente automatizado y fácil de configurar

Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando: Reconocimiento de patrones basado en datos históricos

Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA

Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida

Ideal para operadores que buscan un rendimiento constante en la negociación de índices US30 con una intervención manual mínima.

Probado en los principales brokers con ejecución rápida y spread bajo.







