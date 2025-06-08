AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 1.10
- Activaciones: 20
AI Driven US30 Index Trading Bot para MT4 es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading intradía en el índice US30 (Dow Jones). (Nota_SET FILE IS ATTACHED IN COMMENT)
El EA identifica inteligentemente configuraciones de comercio de alta probabilidad utilizando la acción dinámica de precios y la lógica de adaptación incorporada.
Características principales:
-
Optimizado para el índice US30 (funciona mejor en los marcos temporales M15 y M30)
-
Gestión inteligente de posiciones con Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop personalizables
-
Lógica de entrada y salida adaptativa diseñada para los movimientos volátiles del mercado
-
Sin rejilla ni martingala (opciones seguras de gestión del riesgo disponibles)
-
Totalmente automatizado y fácil de configurar
Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:
-
Reconocimiento de patrones basado en datos históricos
-
Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA
-
Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida
Ideal para operadores que buscan un rendimiento constante en la negociación de índices US30 con una intervención manual mínima.
Probado en los principales brokers con ejecución rápida y spread bajo.
I purchased a new product from Mr. Vyom Tekriwal (AI DRIVEN US30INDEX TRADING); his assistance was prompt and effective, with great availability. I am convinced he is a very capable operator and knowledgeable about trading. Thanks Vyom! Greetings to all the members of this beautiful Community