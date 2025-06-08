AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4

5

AI Driven US30 Index Trading Bot para MT4 es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading intradía en el índice US30 (Dow Jones). (Nota_SET FILE IS ATTACHED IN COMMENT)
El EA identifica inteligentemente configuraciones de comercio de alta probabilidad utilizando la acción dinámica de precios y la lógica de adaptación incorporada.

Características principales:

  • Optimizado para el índice US30 (funciona mejor en los marcos temporales M15 y M30)

  • Gestión inteligente de posiciones con Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop personalizables

  • Lógica de entrada y salida adaptativa diseñada para los movimientos volátiles del mercado

  • Sin rejilla ni martingala (opciones seguras de gestión del riesgo disponibles)

  • Totalmente automatizado y fácil de configurar

Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:

  • Reconocimiento de patrones basado en datos históricos

  • Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA

  • Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida

Ideal para operadores que buscan un rendimiento constante en la negociación de índices US30 con una intervención manual mínima.
Probado en los principales brokers con ejecución rápida y spread bajo.



Comentarios 1
GIUSEPPE CAPRETTI
38
GIUSEPPE CAPRETTI 2025.07.08 12:46 
 

I purchased a new product from Mr. Vyom Tekriwal (AI DRIVEN US30INDEX TRADING); his assistance was prompt and effective, with great availability. I am convinced he is a very capable operator and knowledgeable about trading. Thanks Vyom! Greetings to all the members of this beautiful Community

WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - M30 Estrategias que puede utilizar tanto es fijo con MA, banda de Bollinger, Candlestick Niveles Funciones de Cierre - Estrategias M30 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, Ma
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Haifix
Michael Rudolf Gruenauer
Asesores Expertos
Haifix es una estrategia de ruptura en todos los pares de divisas, índices y metales. UTILICE SÓLO LA CANTIDAD QUE PUEDA PERDER Haifix es una edición limitada. Se venderá un número máximo específico de ejemplares: 12. Vendido hasta ahora: 0 DE 12. Se venderá a partir del 19 de mayo de 2023 y sólo durante unas semanas. Precio de inicio de venta - 100 USD y precio final - 12.500 USD Muy pronto el precio aumentará, consigue tu copia ahora porque después no habrá descuento. La estrategia funciona
Gold Gridscalping MT4
Yudi Sri Warsito
4.65 (17)
Asesores Expertos
Gold Gridscalping está diseñado con un indicador de Media Móvil y MACD para los puntos de entrada. Si tiene sugerencias o críticas, o características e indicadores adicionales, por favor envíelas a través de comentarios o revisiones. Lo arreglaré en la próxima versión. Recomendaciones : Par de divisas: ORO/ XAUUSD Marco de tiempo: M5 Depósito mínimo gold/xauusd : $1000 ($2000 recomendado) Tipo de cuenta: Cuentas Standart, Raw o zero spread IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con L
FREE
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este asesor sobre la idea de martingala, pero no exactamente martingala. Al principio, quería ocultar su lógica, pero, voy a introducir el hecho de que con la configuración todavía parcialmente tendrá que revelar sus características y en un lugar tendrá que especificar sus parámetros que los compradores no tienen confusión en la lógica, ya que los programadores, en mi opinión, difieren un poco de la gente común en su lógica de pensamiento, y, precisamente por eso, personalmente, voy a tratar de
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se pueden utilizar ambas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H1, H4 y D1 se pueden utilizar ambas. MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread - hasta
Space X mt4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Space X es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading. Space X es un sistema de trading avanzado y profesional. Es un sistema TOTALMENTE configurable. Space X es un sistema profesional, Listo para personalizar su perfil. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Espacio X 18 redes neuronales tienen trabajando en
FX Multi Recovery
Keisuke Tsutsui
5 (1)
Asesores Expertos
Este es el sistema de recuperación inteligente especial para cualquier par de Multi en una cuenta por las normas de Martingala para el mismo "MAGIC Números ：Manual Órdenes =0 ", adjunto sólo una cartas, También es posible sólo par adjunto por "Single Mode", Esto es sólo la recuperación de EA, no el comercio de EA. Backtest es sólo muestra de recuperación. defaluts es para M5 timeframe configurar. Debe establecer los mismos números mágicos del EA objetivo a los números mágicos de este EA, si el c
TradeAuto
Youngil Jin
Asesores Expertos
Operaciones óptimas del sistema automático y manual Sólo es necesario configurar Auto Lot y Auto Stop Loss. lot = AccountEquity()/Riskmoney Valor medio mediante un sencillo ajuste, eliminación, filtrado de tendencias y cierre parcial de posiciones perdidas . El sistema de cálculo automático prepara los ajustes con sólo unos clics. Ventajas: 1. Ideal para la gestión de pedidos pequeños y sin ánimo de lucro en una red de gran tamaño. 2 . Potente sistema de instalación 3 . Restauració
Netsrac Correlation Trader
Carsten Pflug
4.73 (15)
Asesores Expertos
Netsrac Correlation Trader (NCT) es una herramienta muy potente para operar con pares de divisas correlacionados positiva y negativamente con órdenes cubiertas.  1) Busca pares correlacionados positiva y negativamente 2) Muestra una señal, si los pares correlacionados no están en equilibrio 3) Puede "autotrade" algunos o todos los pares correlacionados con su configuración de los marcos de tiempo y los valores de la señal (manejar con cuidado) 4) Puede establecer el tamaño de lote correcto par
Bybit Scalper
Yuriy Kuzmin
1 (1)
Asesores Expertos
Estrategia Bybit Scalper - algoritmo de comercio de criptomoneda totalmente automatizado, la dirección principal del asesor comercial para el comercio en la bolsa de criptomoneda Bybit, IC Markets y otras bolsas de criptomoneda y corredores de baja propagación. El algoritmo bybit scalping no utiliza métodos de negociación peligrosos - martingala, rejilla y promediando, siempre utiliza sólo fija stop loss, take profit y trailing stop incorporado. Para operar, instale el asesor en el gráfico M1, M
FREE
