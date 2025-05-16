SMC Precision AI Buy Sell Indicator

SMC Precision AI - Indicador Institucional Smart Money Concept para MetaTrader 5

Desbloquee la ventaja del trading institucional con SMC Precision AI - un avanzado indicador Smart Money Concept (SMC) impulsado por IA y construido para traders serios que buscan precisión, claridad y configuraciones comerciales de alta probabilidad.





Características principales:Smart Money Concepts (SMC) - Identifica zonas clave de liquidez, bloques de órdenes, zonas de mitigación y cambios en la estructura del mercado utilizados por las instituciones.





Señales potenciadas por IA: mejoradas con lógica de IA en tiempo real para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con una precisión superior al 90% en pruebas retrospectivas.





Análisis Multi-Timeframe - Vea el estado de la tendencia en tiempo real desde 1M hasta Mensual en una tabla visual limpia.





Zonas dinámicas de estructura de mercado: traza automáticamente zonas de presión de compra/venta con gran precisión y visualización sombreada.





KT QQE MTF + Osciladores Personalizados - Oscilador integrado e indicadores de momentum para confirmación de confluencia.





Claridad de la señal - Obtenga alertas claras de compra/venta con el mínimo ruido utilizando nuestro modelo de filtrado AI.





Totalmente compatible con Expert Advisors (EAs) - Se integra fácilmente en estrategias de trading automatizadas o semiautomatizadas.





Diseñado para todos los tipos de mercado:

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY





Índices: US30 (Dow Jones), NAS100, S&P 500





Cripto: BTCUSD, ETHUSD





Materias primas: Oro (XAUUSD), Petróleo (WTI/Brent)





Ideal para:

Operadores de tipo institucional





Desarrolladores de algoritmos y EA





Operadores con cuentas financiadas y de capital riesgo





Scalpers, Swing traders y Day traders





¿Por qué elegir SMC Precision AI?

A diferencia de los indicadores tradicionales, esta herramienta combina la Teoría del Dinero Inteligente con la lógica adaptativa de la IA, ofreciendo una combinación inigualable de conocimiento de la estructura del mercado y generación de señales de precisión. SMC Precision AI pone el poder institucional en sus manos.



Qué incluye

Archivo del indicador MT5 (.ex5)





Guía de inicio rápido en PDF





EA recomendado y configuración de la estrategia de confluencia





Actualizaciones de por vida





Nota: Para obtener el mejor rendimiento, utilícelo en los principales marcos temporales (15M, 1H, 4H, Diario) y combínelo con confirmaciones basadas en el volumen.





¿Aún tiene preguntas? Contacte con nosotros antes de comprar



