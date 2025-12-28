Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot

Oro Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 es un Asesor Experto de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.

Oferta de Año Nuevo- ¡Date prisa- Copias limitadas disponibles a este precio! (Compatible con Prop-Firm)- Todas las actualizaciones futuras gratis

BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $148. Price will be hiked to $399 after Sale of 1st 10 Copies.

Utiliza

la lógica cuantitativa del mercado combinada con el filtrado adaptativo de operaciones para identificar condiciones de mercado de alta probabilidad, manteniendo al mismo tiempo una gestión controlada del riesgo.

El EA está optimizado para el comercio intradía, funciona sin martingala o estrategias de cuadrícula, y es adecuado tanto para backtesting y entornos de comercio en vivo.

🔹 Características principales (Concisas)

Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

Lógica de negociación cuantitativa y basada en reglas

Filtrado adaptativo de las condiciones del mercado

Stop Loss y Take Profit integrados

Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

Funciona en MetaTrader 5

Soporta backtesting en Cada Tick / Ticks Reales

Configuración recomendada (Sección opcional)

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M15 / M30 (según optimización)

Saldo mínimo recomendado: Según requisitos del broker

🔹 Lema de una línea (opcional)