Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 2.24
- Actualizado: 29 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Oro Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 es un Asesor Experto de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.
El EA está optimizado para el comercio intradía, funciona sin martingala o estrategias de cuadrícula, y es adecuado tanto para backtesting y entornos de comercio en vivo.
🔹 Características principales (Concisas)
-
Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)
-
Lógica de negociación cuantitativa y basada en reglas
-
Filtrado adaptativo de las condiciones del mercado
-
Stop Loss y Take Profit integrados
-
Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura
-
Funciona en MetaTrader 5
-
Soporta backtesting en Cada Tick / Ticks Reales
Configuración recomendada (Sección opcional)
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M15 / M30 (según optimización)
-
Saldo mínimo recomendado: Según requisitos del broker
