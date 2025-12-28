Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot

5

Oro Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 es un Asesor Experto de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.

Oferta de Año Nuevo- ¡Date prisa- Copias limitadas disponibles a este precio! (Compatible con Prop-Firm)- Todas las actualizaciones futuras gratis

BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $148. Price will be hiked to $399 after Sale of 1st 10 Copies.
Utiliza la lógica cuantitativa del mercado combinada con el filtrado adaptativo de operaciones para identificar condiciones de mercado de alta probabilidad, manteniendo al mismo tiempo una gestión controlada del riesgo.

El EA está optimizado para el comercio intradía, funciona sin martingala o estrategias de cuadrícula, y es adecuado tanto para backtesting y entornos de comercio en vivo.

🔹 Características principales (Concisas)

  • Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

  • Lógica de negociación cuantitativa y basada en reglas

  • Filtrado adaptativo de las condiciones del mercado

  • Stop Loss y Take Profit integrados

  • Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

  • Funciona en MetaTrader 5

  • Soporta backtesting en Cada Tick / Ticks Reales

Configuración recomendada (Sección opcional)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M15 / M30 (según optimización)

  • Saldo mínimo recomendado: Según requisitos del broker

🔹 Lema de una línea (opcional)


Comentarios 1
Stephen
232
Stephen 2025.12.29 05:56 
 

The backtest results are amazing. Hope it does just as well in real trading too. Support's quick and on point. Thanks Vyom!

Productos recomendados
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Asesores Expertos
Características Un scalper increíble creado para EURUSD 1 min marco de tiempo. Comparado con la versión de 5 min https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , este es de mayor riesgo/recompensa. Al igual que la versión de 5 min, esta necesitó más de 500h de optimización. Fue hecha pensando en la plataforma MQL5 de IC markets, adaptada a sus datos, pero supongo que también funcionará en otros brookers. En breve publicaré también la versión MT4 para IC markets. Descripción La estra
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – Asesor Experto BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto es un Asesor Experto especializado, diseñado exclusivamente para BTCUSD en el marco temporal M5. Combina entradas basadas en RSI con salidas basadas en ADX, además de robustas capas de gestión de riesgos. El objetivo: capturar los micromovimientos de Bitcoin manteniendo una estricta protección de la cuenta. Caracter
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Asesores Expertos
GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA Explota el sistema. No sigas sus reglas. Lema Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo. Deje de operar como un minorista. Empieza a pensar como un hacker. Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Hachidori es un asesor experto de seguimiento de tendencias que realiza compras y ventas al alza. Es compatible con EURUSD, USDJPY, GBPUSD, y AUDUSD , y configura automáticamente los parámetros para el comercio basado en el par de divisas seleccionado en la configuración de EA. Por defecto, su objetivo es un beneficio de alrededor de 3 a 6 pips por operación , pero tiene como objetivo capturar mayores ganancias utilizando un trailing stop en función de los movimientos del mercado. Una vez
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
AURUS PIVOT XAU PRO es un asesor de operaciones profesional para XAUUSD, basado en el trabajo con zonas clave del mercado y el comportamiento confirmado de los precios. El robot analiza la estructura del mercado, evalúa la fuerza de los niveles y abre operaciones sólo cuando coinciden varios factores. El asesor no se esfuerza por estar constantemente en el mercado y evita operar en condiciones desfavorables, centrándose en entradas precisas y control de riesgos. Características principales Opera
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Asesores Expertos
Algoritmo rentable de arbitraje estadístico y reversión a la media Este Asesor Experto implementa el conocido algoritmo Pairs Trading , una estrategia clásica de trading cuantitativo basada en el arbitraje estadístico y la reversión a la media . El EA identifica el ratio de cobertura óptimo entre dos símbolos de negociación correlacionados para construir un spread estacionario sintético . Controla continuamente la desviación de este diferencial respecto a su valor medio y abre cestas sintética
Dark Magic MT5
Reni
3.83 (6)
Asesores Expertos
Requisitos Cuenta de cobertura EA trabajar con cualquier corretaje condiciones EA debe ejecutarse en un VPS continuamente Información Símbolo de trabajo EUR, USD, GBP, GOLD, STEP INDEX, V10 (1s) cualquier par CUENTA ESTÁNDAR Plazo de trabajo: H1 Depósito mínimo: $500 (1 Par) Apalancamiento mínimo 1:500 CUENTA CENT Plazo de trabajo: M15/M30 Depósito mínimo: $500 CENT (4 Pares) Apalancamiento mínimo 1:500 Setfile de divisas Aquí Configuración para DARK MAGIC MT5 MM = TRUE (Cálculo automá
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Supergold XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Asesores Expertos
Libere su potencial de trading con SuperGold Adéntrese en el futuro del trading con SuperGold , el revolucionario Asesor Experto (EA) diseñado para ofrecer resultados consistentes, asegurar beneficios y ayudarle a dominar los mercados. Diseñado con tecnología de vanguardia y estrategias impulsadas por IA, SuperGold es el compañero definitivo para los operadores que buscan el éxito, ya sea en cuentas personales o en los desafíos de las empresas. ¿Por qué elegir SuperGold ? SuperGold no es sólo un
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Asesores Expertos
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) que utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia con filtros inteligentes . Como un ninja, este EA opera de forma rápida, precisa y disciplinada , proporcionando beneficios consistentes con una fuerte protección contra el riesgo. Características principales Optimizado para XAUUSD H1 timeframe Tasa de ganancias ultra alta: 97%+ basado en pruebas retrospectivas de
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Nusantara MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Otros productos de este autor
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - Oferta de Año Nuevo- ¡Date prisa- Copias limitadas disponibles a este precio! (Compatible con Prop-Firm) - VIDEO DE PRUEBA SUBIDO- DEBE VERIFICAR- Todas las actualizaciones futuras gratis BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $348 . Price will be hiked to $499 after  Sale of 1st 20 Copies .   Gold Monster AI EA es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institucional-Grado XAUUSD Algoritmo (Uso por defecto EA_AI actualizado, red neuronal y parámetros de aprendizaje automático añadido para mayores beneficios) - Backtest vídeo ya cargado para su conveniencia y fines de confianza -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 es un algoritmo de trading institucional de nueva generación diseñado específicame
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
Avanzado SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Para Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Presentamos Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado para operar con los pares EURUSD y US30 (Dow Jones) en la plataforma MetaTrader 5. El EA se basa en Smart Money Concepts (SMC), la inteligencia artificial, y el análisis avanzado de la acción del precio, ofreciendo entradas de comercio de alta probabilidad con una gestión eficaz del riesgo. (Nota- Utilice los archivos Set en Comentario como se adjunta para Live & backtest) Está optimizado pa
Gold Pro SMC Big Player EA MT5
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Nota Este EA También se puede utilizar en índices como US30, NASDAQ, FR40, DAX, Reino Unido, BTCUSD, Metales y Divisas. Escribir por separado a mí para los archivos de conjunto después de la compra. Date prisa El precio está limitado a las primeras 10 copias, el precio se incrementará a $ 300 pronto, ¡comprar ahora! Note- We are giving 50-100% Money Back Refund Guarantee if not satisfied with result using our bot-  Next 5 copies available for $98, next price $300
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
US30 Power EA MT5 - Creado para la precisión, la rentabilidad y la preparación de la empresa de apoyo En Trade Smarter, entendemos que el comercio eficaz se basa en la precisión y la perspicacia. Nuestro equipo dedicado ha desarrollado un Asesor Experto para MetaTrader 5 que se especializa en el comercio del Índice US30, Oro y Bitcoin, con una precisión impresionante y una tasa de ganancias del 80 por ciento y más. Hemos integrado tecnología avanzada de IA con estrategias de trading probadas par
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
Versión Actualizada V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY - NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA-Compre ahora para todas las futuras actualizaciones de forma gratuita Avance AI-Powered Oro Trading Asesor Experto Next 10 copies available for $288, next price $499  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY El Ultimate Breakou
Gann AI Indicator MT5 for Bitcoin Manual Trading
Vyom Tekriwal
Indicadores
Gann AI Indicator MT5 for Bitcoin Manual Trading es una herramienta de ingeniería de precisión diseñada para ayudar a los operadores a identificar entradas y salidas de tendencia de alta probabilidad en pares de Bitcoin. Aprovechando las metodologías avanzadas de Gann combinadas con algoritmos mejorados por IA, este indicador está optimizado para estrategias de trading manual que buscan capturar movimientos significativos del mercado con claridad y confianza. El indicador traza dinámicamente señ
FREE
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA es un sistema de trading automatizado muy avanzado para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el trading intradía en el par BTCUSD. Integra una potente combinación de teoría de ondas de Elliott, detección de patrones armónicos, inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer señales de trading precisas y gestión inteligente de posiciones. El núcleo de Bitcoin Rocket Pro AI es su sistema de análisis multicapa. El EA utiliza los
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Vyom Tekriwal
5 (4)
Asesores Expertos
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 Precision Trading Powered by AI, Fibonacci, and Market Logic - Note Set file for BTCUSD is attached in Comment Section Presentamos SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD y XAUUSD/Oro con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de decisiones impulsada por IA. Este EA está diseñado para traders serios que exigen precisión, disciplina y consistencia en cada o
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Automatización de Trading Inteligente Desarrollado por Smart Money Concepts y VWAP AI Intelligence Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando: Reconocimiento de patrones basado en datos históric
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indicadores
SMC Precision AI - Indicador Institucional Smart Money Concept para MetaTrader 5 Desbloquee la ventaja del trading institucional con SMC Precision AI - un avanzado indicador Smart Money Concept (SMC) impulsado por IA y construido para traders serios que buscan precisión, claridad y configuraciones comerciales de alta probabilidad. Características principales:Smart Money Concepts (SMC) - Identifica zonas clave de liquidez, bloques de órdenes, zonas de mitigación y cambios en la estructura del m
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading
Vyom Tekriwal
4 (1)
Asesores Expertos
VWAP AI MT5 Expert Advisor - Precision Trading para US30, Oro y NASDAQ Visión general: VWAP AI es un potente Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado específicamente para los índices NASDAQ (US100) y US30 (Dow Jones). Construido para la precisión y el rendimiento, este EA aprovecha el precio medio ponderado por volumen (VWAP), combinado con algoritmos adaptativos avanzados y un sistema de martingala inteligente para identificar las entradas y salidas de comercio de alta probabilidad en el marco
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
AI Driven US30 Index Trading Bot para MT4 es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el trading intradía en el índice US30 (Dow Jones). (Nota_SET FILE IS ATTACHED IN COMMENT) El EA identifica inteligentemente configuraciones de comercio de alta probabilidad utilizando la acción dinámica de precios y la lógica de adaptación incorporada. Características principales: Optimizado para el índice US30 (funciona mejor en los marcos temporales M15 y M30) Gestión intelige
Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
Vyom Tekriwal
5 (2)
Asesores Expertos
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar los pares Bitcoin, EURUSD y XAUUSD (Oro) con alta precisión. Este EA se basa en el seguimiento de tendencias y la lógica de entrada basada en el impulso, optimizado para el scalping intradía a corto plazo. Note-Set archivos para BTCUSD y Oro se adjuntan en la sección de comentarios-Descargar desde allí y utilizarlo en vivo, demo, adelante y atrás de prueba. Next Price
Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Quantum Multicurrency AI Robot MT4 es un potente asesor experto de trading automatizado diseñado para operar con diversos pares de divisas mediante algoritmos inteligentes de toma de decisiones. Opera con precisión a través de múltiples instrumentos de divisas, por lo que es una solución ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante en los mercados volátiles. Este EA está diseñado para analizar diversas condiciones de mercado utilizando la lógica avanzada para determinar los punt
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para apuntar a oportunidades consistentes a través de los principales pares de divisas utilizando la lógica asistida por IA y entradas comerciales de estilo francotirador. Este sistema de trading automatizado está diseñado para operadores que buscan un rendimiento consistente, una gestión inteligente del riesgo y resultados de baja caída. Utiliza filtros técnicos avanzados, identificación de tendencias y eva
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indicadores
Indicador de señales de Forex MT4 basado en IA Este avanzado indicador MT4 aprovecha la inteligencia artificial para identificar puntos de inversión del mercado de alta probabilidad con una precisión de hasta el 90%. Diseñado para operadores que exigen precisión, analiza la acción del precio en tiempo real y destaca las oportunidades óptimas de entrada tanto para operaciones de compra como de venta. Adecuada para los principales pares de divisas y marcos temporales, esta herramienta es ideal par
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Forex Machine AI Bot MT4 (Nota_Archivo de Alto Riesgo se adjunta en el comentario_Utilícelo en tiempo M15 en cualquier moneda y vea la magia_Capital Recomendado $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 es un Asesor Experto avanzado diseñado para un rendimiento constante en las operaciones intradía. El EA se basa en la lógica algorítmica inteligente e integra múltiples capas de filtrado de comercio, control de riesgos, y el tamaño de la posición dinámica. Es adecuado para los operadores que buscan una so
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4
Vyom Tekriwal
4 (1)
Asesores Expertos
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4 es un potente Asesor Experto construido para operaciones de arbitraje de precisión. Utiliza algoritmos avanzados de IA para identificar ineficiencias en los movimientos de precios y ejecutar operaciones rápidas con alta precisión. Optimizado para activos volátiles, el EA funciona mejor en Bitcoin (BTCUSD) y Oro (XAUUSD), aprovechando el impulso del mercado y las disparidades de precios. Diseñado para el marco temporal H1, se adapta a las condiciones cambiantes de
Nasdaq AI Precision Bot for MT5
Vyom Tekriwal
3.5 (2)
Asesores Expertos
DAX | NASDAQ AI Precision Bot para MT5 - Adecuado también para Prop Firm - ACTUALIZADO con CARACTERÍSTICAS Y PRECISIÓN DE IA MEJORADAS Aproveche el poder de las operaciones institucionales de IA con nuestro Asesor Experto de alto rendimiento diseñado específicamente para los índices NASDAQ (USTECm) y DAX. Características principales Lógica de negociación mejorada con IA optimizada para los índices DAX y NASDAQ Entrada con riesgo optimizado y filtros de salida inteligentes Motor de decisión ultra
SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
SureShot AI - EURUSD GBPUSD y Gold Expert Advisor para MT5 - Adecuado para Prop Firm Powered by Intelligent Signal Processing and Dynamic Risk Management (Nota- El precio se incrementará a $ 700/copia. Limitado a 10 copias. Date prisa, ¡compra ahora! ) Desbloquee el poder del trading de precisión con SureShot AI, un robusto Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado para operar con EURUSD y Oro (XAUUSD) utilizando indicadores técnicos avanzados, estrategias adaptativas y sistemas inteligente
Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
Vyom Tekriwal
Indicadores
Reversal AI Indicador Alpha Trend MT5 Reversal AI Alpha Trend es un potente indicador de MetaTrader 5 diseñado para detectar zonas de inversión de alta probabilidad mediante el reconocimiento avanzado de patrones basado en IA y el análisis de la estructura del mercado. Esta herramienta combina la lógica inteligente con la confirmación en tiempo real para ayudar a los operadores a identificar los puntos de entrada óptimos antes de los grandes giros del mercado. Tanto si opera con instrumentos vol
Gold Neural Network Scalper Pro EA
Vyom Tekriwal
Asesores Expertos
Oro Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - ARCHIVO DE AJUSTE PARA XAUUSD se adjunta en el comentario para el comercio en vivo / Back Testing-Debe usarlo Price will be increased to $199 after 1st 10 Copies-Hurryup now!! Aprovechar el poder de la Inteligencia Artificial y Quantum Machine Learning para el comercio de oro de precisión. Este Asesor Experto avanzado está diseñado para scalping XAUUSD (Oro) con algoritmos de IA de vanguardia que se adaptan dinámicamente a las condiciones cambiantes del
Filtro:
Stephen
232
Stephen 2025.12.29 05:56 
 

The backtest results are amazing. Hope it does just as well in real trading too. Support's quick and on point. Thanks Vyom!

Vyom Tekriwal
2429
Respuesta del desarrollador Vyom Tekriwal 2025.12.29 05:59
I wish you all the success in trading ❣️. Just apply latest upgraded mt5 version of ea 2.24 using set file I attached in comment. Use it on demo account for a week then once satisfied switch to live account. Also avoid trading during Asia Pacific session as market is ranging. I have added option in EA to turn off trading during Asia Pacific session
Respuesta al comentario