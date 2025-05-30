Gold Quantum King EA MT5

🔱 Gold Quantum King EA MT5- Actualización de la versión V80

Experto avanzado en trading de oro (XAUUSD) impulsado por inteligencia artificial

Gold Quantum King EA MT5 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5.
Combina lógica de inspiración cuántica, filtrado de mercado basado en IA y conceptos institucionales de precio-acción para ofrecer un rendimiento de trading consistente y disciplinado en diferentes condiciones de mercado.

Este EA está construido para los comerciantes que exigen entradas de precisión, riesgo controlado y estabilidad a largo plazo, en lugar de sobre-negociación imprudente.

Características principales

AI-Enhanced Trade Logic
Avanzado motor de toma de decisiones que se adapta a los cambios de volatilidad del oro y la estructura del mercado.

Entradas de precisión cuántica
Las operaciones se ejecutan solo cuando se alinean múltiples condiciones de alta probabilidad, lo que reduce las señales falsas.

Gestión inteligente del riesgo
Stop Loss incorporado, Take Profit, lógica de equilibrio y mecanismos de arrastre opcionales para la protección del capital.

Optimizado para el oro (XAUUSD)
Parámetros cuidadosamente ajustados específicamente para el comportamiento del oro, los diferenciales y la volatilidad.

No-Martingale | No-Grid
No hay sistemas de recuperación peligrosos. Cada operación es independiente y de riesgo controlado.

Broker-Friendly Execution
Funciona eficientemente en brokers ECN y estándar con spreads y condiciones de ejecución realistas.

Totalmente automatizado
No requiere intervención manual después de la configuración.

Características de negociación

  • Instrumento: XAUUSD (Oro)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Estilo de negociación: Intradía / Scalping / Smart Swing

  • Plazos: Optimizado para M5-M15 (funciona también en TFs superiores)

  • Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

  • Depósito mínimo: $500 (recomendado $1000+ para una estabilidad óptima)

🛡 Filosofía de Riesgo y Seguridad

Gold Quantum King EA MT5 se centra en:

  • La preservación del capital en primer lugar

  • Drawdowns controlados

  • Calidad sobre cantidad de operaciones

  • Supervivencia de la cuenta a largo plazo

Esto lo hace adecuado para traders serios y diversificación de carteras.

⚙️ Ajustes recomendados

  • Utilice la configuración predeterminada para obtener los mejores resultados

  • Ejecutar en un VPS de baja latencia

  • Evite las noticias de gran impacto si los diferenciales aumentan significativamente.

  • Pruebe siempre en demo antes de la implementación en vivo

Aviso importante

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Gold Quantum King EA MT5 es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios. La gestión adecuada del riesgo es responsabilidad del trader.

Leszek Drzezdzon
222
Leszek Drzezdzon 2025.11.13 11:21 
 

The developer provides exceptional support and communicates clearly. Vyom is always available, answers every question with patience, and helps with setup and optimization whenever needed. His dedication and professionalism are truly impressive. I have been testing his EA and the results are extremely promising. The EA behaves very intelligently, opens precise trades, and shows great potential for both small and larger accounts. If it continues to perform like this, it might honestly be one of the best EAs I have ever used. I will continue testing and will update this review once I have more long-term data. For now: highly recommended — outstanding developer and outstanding support!

DominikDorner
270
DominikDorner 2025.09.08 19:29 
 

The developer delivers an outstanding support, communicates clearly and helps to setup everything. He is always there and open for questions, and supports whaever is needed! That's really amazing! I have set up the EA for testing and will now monitor and move to a live account as soon as I am confident with the settings.

Update will follow

Avinash Reddy Kummetha
1267
Avinash Reddy Kummetha 2025.06.04 20:27 
 

Very good EA, less Drawdown. EA developer is really supportive, help with the setup in the google meet walk through the settings. A awesome product from a good developer and Great support.

