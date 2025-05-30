Gold Quantum King EA MT5 -

🔱 Gold Quantum King EA MT5- Actualización de la versión V80

Experto avanzado en trading de oro (XAUUSD) impulsado por inteligencia artificial

Gold Quantum King EA MT5 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5.

Combina lógica de inspiración cuántica, filtrado de mercado basado en IA y conceptos institucionales de precio-acción para ofrecer un rendimiento de trading consistente y disciplinado en diferentes condiciones de mercado.

Este EA está construido para los comerciantes que exigen entradas de precisión, riesgo controlado y estabilidad a largo plazo, en lugar de sobre-negociación imprudente.

Características principales

✔ AI-Enhanced Trade Logic

Avanzado motor de toma de decisiones que se adapta a los cambios de volatilidad del oro y la estructura del mercado.

✔ Entradas de precisión cuántica

Las operaciones se ejecutan solo cuando se alinean múltiples condiciones de alta probabilidad, lo que reduce las señales falsas.

✔ Gestión inteligente del riesgo

Stop Loss incorporado, Take Profit, lógica de equilibrio y mecanismos de arrastre opcionales para la protección del capital.

Optimizado para el oro (XAUUSD)

Parámetros cuidadosamente ajustados específicamente para el comportamiento del oro, los diferenciales y la volatilidad.

✔ No-Martingale | No-Grid

No hay sistemas de recuperación peligrosos. Cada operación es independiente y de riesgo controlado.

✔ Broker-Friendly Execution

Funciona eficientemente en brokers ECN y estándar con spreads y condiciones de ejecución realistas.

✔ Totalmente automatizado

No requiere intervención manual después de la configuración.

Características de negociación

Instrumento: XAUUSD (Oro)

Plataforma: MetaTrader 5

Estilo de negociación: Intradía / Scalping / Smart Swing

Plazos: Optimizado para M5-M15 (funciona también en TFs superiores)

Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

Depósito mínimo: $500 (recomendado $1000+ para una estabilidad óptima)

🛡 Filosofía de Riesgo y Seguridad

Gold Quantum King EA MT5 se centra en:

La preservación del capital en primer lugar

Drawdowns controlados

Calidad sobre cantidad de operaciones

Supervivencia de la cuenta a largo plazo

Esto lo hace adecuado para traders serios y diversificación de carteras.

⚙️ Ajustes recomendados

Utilice la configuración predeterminada para obtener los mejores resultados

Ejecutar en un VPS de baja latencia

Evite las noticias de gran impacto si los diferenciales aumentan significativamente.

Pruebe siempre en demo antes de la implementación en vivo

Aviso importante

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Gold Quantum King EA MT5 es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios. La gestión adecuada del riesgo es responsabilidad del trader.