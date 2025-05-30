Gold Quantum King EA MT5
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 80.2
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Gold Quantum King EA MT5 -
Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA
Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth rate and Profitability
🔱 Gold Quantum King EA MT5- Actualización de la versión V80
Experto avanzado en trading de oro (XAUUSD) impulsado por inteligencia artificial
Gold Quantum King EA MT5 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5.
Combina lógica de inspiración cuántica, filtrado de mercado basado en IA y conceptos institucionales de precio-acción para ofrecer un rendimiento de trading consistente y disciplinado en diferentes condiciones de mercado.
Este EA está construido para los comerciantes que exigen entradas de precisión, riesgo controlado y estabilidad a largo plazo, en lugar de sobre-negociación imprudente.
Características principales
✔ AI-Enhanced Trade Logic
Avanzado motor de toma de decisiones que se adapta a los cambios de volatilidad del oro y la estructura del mercado.
✔ Entradas de precisión cuántica
Las operaciones se ejecutan solo cuando se alinean múltiples condiciones de alta probabilidad, lo que reduce las señales falsas.
✔ Gestión inteligente del riesgo
Stop Loss incorporado, Take Profit, lógica de equilibrio y mecanismos de arrastre opcionales para la protección del capital.
Optimizado para el oro (XAUUSD)
Parámetros cuidadosamente ajustados específicamente para el comportamiento del oro, los diferenciales y la volatilidad.
✔ No-Martingale | No-Grid
No hay sistemas de recuperación peligrosos. Cada operación es independiente y de riesgo controlado.
✔ Broker-Friendly Execution
Funciona eficientemente en brokers ECN y estándar con spreads y condiciones de ejecución realistas.
✔ Totalmente automatizado
No requiere intervención manual después de la configuración.
Características de negociación
-
Instrumento: XAUUSD (Oro)
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Estilo de negociación: Intradía / Scalping / Smart Swing
-
Plazos: Optimizado para M5-M15 (funciona también en TFs superiores)
-
Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
-
Depósito mínimo: $500 (recomendado $1000+ para una estabilidad óptima)
🛡 Filosofía de Riesgo y Seguridad
Gold Quantum King EA MT5 se centra en:
-
La preservación del capital en primer lugar
-
Drawdowns controlados
-
Calidad sobre cantidad de operaciones
-
Supervivencia de la cuenta a largo plazo
Esto lo hace adecuado para traders serios y diversificación de carteras.
⚙️ Ajustes recomendados
-
Utilice la configuración predeterminada para obtener los mejores resultados
-
Ejecutar en un VPS de baja latencia
-
Evite las noticias de gran impacto si los diferenciales aumentan significativamente.
-
Pruebe siempre en demo antes de la implementación en vivo
Aviso importante
Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Gold Quantum King EA MT5 es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios. La gestión adecuada del riesgo es responsabilidad del trader.
The developer provides exceptional support and communicates clearly. Vyom is always available, answers every question with patience, and helps with setup and optimization whenever needed. His dedication and professionalism are truly impressive. I have been testing his EA and the results are extremely promising. The EA behaves very intelligently, opens precise trades, and shows great potential for both small and larger accounts. If it continues to perform like this, it might honestly be one of the best EAs I have ever used. I will continue testing and will update this review once I have more long-term data. For now: highly recommended — outstanding developer and outstanding support!