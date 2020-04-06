QS Velocity AUDUSD

QuantumScale Velocity AUD



QuantumScale Velocity AUD combina señales de impulso estrictamente validadas con lógica de inversión para ejecutar entradas de alta probabilidad en el marco temporal AUDUSD M15. En lugar de basarse únicamente en objetivos estáticos, el algoritmo utiliza un mecanismo de salida dinámico basado en la volatilidad para cerrar posiciones inmediatamente cuando la fuerza de la tendencia se desvanece, garantizando la protección de las ganancias realizadas.

Datos clave de la estrategia



Indicadores principales: Awesome Oscillator (AO) para la dirección del impulso, Relative Strength Index (RSI) para la confirmación del cambio de tendencia y Average Directional Index (ADX) para el análisis de la fuerza de la tendencia.

Lógica de entrada: Las operaciones sólo se activan cuando el AO (cruce del umbral) y el RSI (señal de inversión) proporcionan un valor de decisión positivo simultáneo.

Lógica de salida: La salida principal es dinámica y se basa en la actividad del ADX. Si la tendencia pierde "energía" (la actividad cae por debajo del umbral), la operación se cierra. Hard Stop Loss y Take Profit sirven como límites secundarios.

Nuestro compromiso de calidad



El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobre-optimizadas pero fallan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es la venta rápida, sino el éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.

Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest. Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas, lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.

El objetivo son, con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto de estrategia



QuantumScale Velocity AUD se basa en el principio de "Confluencia de Señales". El algoritmo no opera con indicadores individuales, sino que requiere una alineación específica de la acción del precio, el impulso y la volatilidad antes de ejecutar una operación.

El mecanismo de entrada: La estrategia emplea un proceso de verificación de doble filtro. En primer lugar, analiza el flujo del mercado utilizando el Awesome Oscillator para confirmar el impulso direccional subyacente. Simultáneamente, cruza estos datos con el RSI para identificar puntos de agotamiento (condiciones de sobrecompra/sobreventa). Sólo se abre una operación cuando la dirección del impulso se alinea con una señal de inversión válida, lo que aumenta estadísticamente la probabilidad de éxito y filtra las falsas rupturas en mercados agitados.

El Mecanismo de Salida: Mientras que los Take Profits duros estándar están en su lugar, la fuerza central de este EA radica en su lógica de "Salida Inteligente". Usando el ADX, el bot mide continuamente la eficiencia de la tendencia actual. Si el mercado entra en una fase de estancamiento o la intensidad de la tendencia cae por debajo de un umbral crítico, el algoritmo anula los objetivos estándar y cierra la posición antes de tiempo. Esto evita que las operaciones ganadoras se conviertan en pérdidas debido a los retrocesos del mercado o al estancamiento de la liquidez.

Gestión del riesgo



Todos los aspectos de nuestros EA están diseñados para preservar el capital y controlar el riesgo.

Stop Loss fijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.

Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja. Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.

El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante. No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.

El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos. Trailing stop: Se puede activar un trailing stop incorporado para bloquear los beneficios una vez que una operación se mueve en territorio favorable. La lógica del trailing stop es sencilla y transparente, y está diseñada para complementar la lógica de salida basada en el ADX, no para sustituirla.

Guía de configuración y recomendaciones



Símbolo: AUDUSD

AUDUSD Marco temporal: M15

M15 Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).

ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales). Capital mínimo: 50 euros (volumen de operaciones: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:



Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

RoboForex (Cuentas Prime o ECN)

Sobre nosotros



QuantumScale es una empresa fintech con sede en Múnich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y de éxito a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad



Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.