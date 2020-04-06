Forex Machine AI Bot MT4
- Asesores Expertos
- Vyom Tekriwal
- Versión: 8.0
- Activaciones: 10
Forex Machine AI Bot MT4 (Nota_Archivo de Alto Riesgo se adjunta en el comentario_Utilícelo en tiempo M15 en cualquier moneda y vea la magia_Capital Recomendado $2K-5K)
Forex Machine AI Bot MT4 es un Asesor Experto avanzado diseñado para un rendimiento constante en las operaciones intradía. El EA se basa en la lógica algorítmica inteligente e integra múltiples capas de filtrado de comercio, control de riesgos, y el tamaño de la posición dinámica.
Es adecuado para los operadores que buscan una solución automatizada que se adapte a las condiciones cambiantes del mercado, manteniendo una estricta disciplina en las decisiones de entrada y salida.
Marco temporal recomendado: M15 (15 minutos)
Este Asesor Experto utiliza técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:
-
Reconocimiento de patrones basado en datos históricos
-
Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA
-
Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida
Características principales:
-
Filtrado inteligente de operaciones mediante lógica basada en IA
-
Dirección de negociación configurable: Sólo compra, Sólo venta o Ambas
-
Múltiples preajustes de riesgo: bajo, medio, alto y extremo.
-
Tamaño dinámico de los lotes en función del saldo, el capital o los lotes fijos
-
Funciones integradas de control de reducción y protección del capital
-
Código estructurado y bien organizado con un uso mínimo de recursos
-
Tasa de ganancia del 90% en posiciones largas y del 70% en posiciones cortas
Gestión del riesgo:
-
Modelos de riesgo preestablecidos con lógica de dimensionamiento de operaciones ajustable
-
Límites de Drawdown con respuesta configurable (pausa, cierre de operaciones o reinicio)
-
Gestión segura de la alta volatilidad y de las condiciones impulsadas por las noticias
Recomendaciones técnicas:
-
Utilícelo en el marco temporal M15 para obtener resultados óptimos.
-
Compatible con los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
-
Se recomiendan las cuentas de broker ECN o Raw spread
-
Se recomienda alojamiento VPS de baja latencia para un mejor rendimiento
Desarrollador: Vyom Tekriwal
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Este EA está dirigido a operadores responsables que entienden la importancia de la gestión disciplinada del riesgo y la automatización estratégica.