Forex Machine AI Bot MT4 (Nota_Archivo de Alto Riesgo se adjunta en el comentario_Utilícelo en tiempo M15 en cualquier moneda y vea la magia_Capital Recomendado $2K-5K)

Forex Machine AI Bot MT4 es un Asesor Experto avanzado diseñado para un rendimiento constante en las operaciones intradía. El EA se basa en la lógica algorítmica inteligente e integra múltiples capas de filtrado de comercio, control de riesgos, y el tamaño de la posición dinámica.

Es adecuado para los operadores que buscan una solución automatizada que se adapte a las condiciones cambiantes del mercado, manteniendo una estricta disciplina en las decisiones de entrada y salida.

Marco temporal recomendado: M15 (15 minutos)

Este Asesor Experto utiliza técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:

Reconocimiento de patrones basado en datos históricos

Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA

Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida

Características principales:

Filtrado inteligente de operaciones mediante lógica basada en IA

Dirección de negociación configurable: Sólo compra, Sólo venta o Ambas

Múltiples preajustes de riesgo: bajo, medio, alto y extremo.

Tamaño dinámico de los lotes en función del saldo, el capital o los lotes fijos

Funciones integradas de control de reducción y protección del capital

Código estructurado y bien organizado con un uso mínimo de recursos

Tasa de ganancia del 90% en posiciones largas y del 70% en posiciones cortas

Gestión del riesgo:

Modelos de riesgo preestablecidos con lógica de dimensionamiento de operaciones ajustable

Límites de Drawdown con respuesta configurable (pausa, cierre de operaciones o reinicio)

Gestión segura de la alta volatilidad y de las condiciones impulsadas por las noticias

Recomendaciones técnicas:

Utilícelo en el marco temporal M15 para obtener resultados óptimos.

Compatible con los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Se recomiendan las cuentas de broker ECN o Raw spread

Se recomienda alojamiento VPS de baja latencia para un mejor rendimiento

Desarrollador: Vyom Tekriwal

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Este EA está dirigido a operadores responsables que entienden la importancia de la gestión disciplinada del riesgo y la automatización estratégica.



