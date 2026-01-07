🔷 Oro Jesús Bendiciones AI Neural EA MT5 para XAUUSD Auto Trading Oferta de lanzamiento para 1 ª 10 copias sólo en $ 98 - El precio se elevará a $ 299 después de la venta de 1 ª 10 copias.

Asesor Experto Avanzado de Comercio XAUUSD impulsado por IA

Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5 es un sistema de comercio totalmente automatizado impulsado por IA diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5.

El Asesor Experto combina análisis de mercado de estilo neuronal, control de riesgo basado en la volatilidad y estrictas reglas de gestión de operaciones para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado del oro.

🚀 Cómo funciona el EA (Visión general de la estrategia)

1️⃣ IA / Análisis neuronal del mercado

El EA utiliza un motor de decisión de inspiración neuronal que analiza continuamente:

El comportamiento de los precios del mercado

Cambios de momentum y volatilidad

Fuerza y dirección de la tendencia

Basándose en este análisis, el EA decide dinámicamente si COMPRAR, VENDER o permanecer fuera del mercado, evitando condiciones de baja calidad o inciertas.

2️⃣ Ejecución de Operaciones Basada en la Volatilidad (Lógica ATR)

Para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado del oro, el EA utiliza el indicador Average True Range (ATR):

Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan dinámicamente

El riesgo se ajusta en función de la volatilidad en tiempo real

Evita los stops ajustados durante la alta volatilidad y los stops amplios durante los mercados en calma

Esto hace que el EA sea adecuado tanto para sesiones de tendencia como de movimientos rápidos del XAUUSD.

3️⃣ Gestión inteligente del riesgo y del dinero

El EA incluye funciones de control de riesgo integradas:

Cálculo automático del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta

Porcentaje de riesgo configurable

Tamaño de posición fijo o dinámico

Lógica de una operación a la vez para evitar la sobreexposición.

Esto garantiza la protección del capital al tiempo que permite un crecimiento constante.

4️⃣ Gestión de operaciones totalmente automatizada

Una vez colocada una operación, el EA la gestiona automáticamente:

Stop Loss y Take Profit predefinidos

No requiere intervención manual

Las operaciones se cierran basándose estrictamente en las reglas de la estrategia, no en las emociones.

5️⃣ Optimizado para XAUUSD (Oro)

Este EA está optimizado específicamente para el comercio de Oro:

Funciona mejor en XAUUSD

Diseñado para brokers MT5 con símbolos Gold estándar

Adecuado para las principales sesiones con alta liquidez

⚙️ Características principales

✔ Lógica de decisión de tipo IA / Neural

✔ SL y TP dinámicos basados en ATR

✔ Cálculo automático de lotes

✔ Gestión estricta del riesgo

✔ Sin martingala

✔ Sin rejilla

✔ Sin cobertura

✔ Una operación cada vez

✔ Totalmente automatizado

✔ Optimizado para XAUUSD

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

Marco de tiempo: M15 / M30 (recomendado)

Depósito mínimo: $1000 (recomendado para un riesgo seguro)

Apalancamiento: 1:100 o superior

Broker: ECN / Broker de bajo spread recomendado

⚠️ Descargo de responsabilidad importante

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Siempre pruebe el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real y ajuste la configuración de riesgo de acuerdo a su capital.

