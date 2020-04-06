Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4

Quantum Multicurrency AI Robot MT4 es un potente asesor experto de trading automatizado diseñado para operar con diversos pares de divisas mediante algoritmos inteligentes de toma de decisiones. Opera con precisión a través de múltiples instrumentos de divisas, por lo que es una solución ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante en los mercados volátiles.

Este EA está diseñado para analizar diversas condiciones de mercado utilizando la lógica avanzada para determinar los puntos óptimos de entrada y salida. Soporta operaciones de tamaño de lote fijo con parámetros de riesgo ajustables, niveles dinámicos de take profit y stop loss, y selección de pares multisímbolo para mayor flexibilidad. El robot es capaz de identificar operaciones potenciales en los principales pares de divisas, incluyendo USD, EUR, GBP, JPY y CHF.

Quantum Multicurrency AI Robot MT4 incluye características para:

  • Soporte multidivisa con entrada selectiva de pares

  • Parámetros de negociación ajustables como el tamaño del lote, stop loss y take profit

  • Plazos configurables para alinearse con diversas estrategias de negociación

  • Gestión inteligente de las operaciones para minimizar el drawdown y optimizar la rentabilidad

  • Modo seguro para controlar la exposición al riesgo

Adecuado para operadores de todos los niveles, el AE funciona eficazmente en los marcos temporales M15 a H1 y se adapta a las tendencias y oscilaciones de los mercados. Es altamente personalizable, lo que permite a los usuarios configurar las entradas clave de acuerdo con sus preferencias de estrategia y apetito de riesgo.

Desarrollado por Vyom Tekriwal, este AE refleja los estándares de codificación de nivel profesional y la optimización del rendimiento, garantizando el cumplimiento de los requisitos de la plataforma MetaTrader 4.



