Aura Neuron MT5

Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de gestión de dinero peligrosas, como martingala, cuadrícula o scalping, lo que lo hace adecuado para cualquier condición de corredor. Aura Neuron funciona con una red neuronal de perceptrón multicapa (MLP), que la utiliza para predecir las tendencias y los movimientos del mercado. Las MLP son un tipo de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación, a menudo denominadas redes neuronales "vanilla", especialmente cuando constan de una sola capa oculta. Una MLP incluye tres capas esenciales: una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Cada neurona, excepto los nodos de entrada, utiliza una función de activación no lineal. La red se entrena utilizando una técnica de aprendizaje supervisado llamada retropropagación. Las múltiples capas y la activación no lineal de la MLP la distinguen de un perceptrón lineal, lo que le permite reconocer patrones en datos que no son linealmente separables. Gracias a su sofisticada inteligencia de red neuronal, Aura Neuron tiene la capacidad de identificar patrones y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, como los cambios en los tipos de cambio o el comportamiento de los operadores. Su capacidad para procesar datos complejos le permite realizar predicciones más precisas, mejorando el rendimiento a lo largo del tiempo.  

Instalación (Cómo configurar)

Aura Neuron   está diseñado para un rendimiento confiable a largo plazo, impulsado por algoritmos de redes neuronales.   Su diseño innovador garantiza que no haya estrategias riesgosas como martingala o trading en cuadrícula, lo que lo convierte en una opción segura para el trading automatizado. 

Información:

  • Pares de negociación en funcionamiento: XAUUSD, GOLD 
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Apalancamiento mínimo 1:20 
  • Funciona con cualquier bróker, aunque se recomienda un bróker ECN

Características:

  • Sin martingala
  • Sin comercio en la red
  • Sin promedio
  • No existen técnicas peligrosas de gestión del dinero
  • Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
  • Resultados estables desde 1999 con cotizaciones de calidad del 99,9%
  • No es sensible a las condiciones del bróker
  • Fácil de instalar y utilizar.
  • FTMO y Prop firmes listos
  • Cumple con las reglas FIFO (es necesario deshabilitar la cobertura en la configuración de EA)

¿Qué se hizo para evitar la sobreoptimización?

  • Optimización progresiva: divida los datos históricos en segmentos, optimizando una parte y probando la siguiente para evitar el sobreajuste.
  • Comprobaciones de robustez: pruebe las variaciones de parámetros y aplique ruido aleatorio para garantizar la coherencia de la estrategia en diferentes escenarios.
  • Factor de beneficio mínimo/Métricas de rendimiento: establezca umbrales para métricas de rendimiento clave para evitar seleccionar parámetros demasiado optimizados.
  • Estabilidad de parámetros: garantizar que los parámetros optimizados permanezcan estables en diferentes condiciones del mercado.
  • Control de sesgo por espionaje de datos: aleatorice los períodos de prueba y utilice múltiples conjuntos de datos para evitar seleccionar resultados favorables.
  • Pruebas entre mercados: pruebe la estrategia en varios instrumentos para garantizar su solidez en diferentes condiciones de mercado.
  • Límite en ciclos de optimización: restrinja la cantidad de ejecuciones de optimización para evitar un ajuste de curva excesivo.
  • Agregar ruido aleatorio a los datos: introduzca ruido aleatorio a los datos históricos durante la optimización para evitar memorizar movimientos de precios específicos.
  • Evite los datos codificados: utilice variables dinámicas en lugar de datos históricos estáticos para garantizar la flexibilidad en el comercio en tiempo real.
  • Optimización de algoritmos genéticos: utilice algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parámetros prometedores sin probar cada combinación, lo que reduce el riesgo de sobreoptimización.

Instalación (Cómo configurar)

Advertencia de riesgo  :  el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aura Neuron aún puede conllevar el riesgo de pérdida, como ocurre con cualquier sistema de trading.

red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

Michael Ariz
29
Michael Ariz 2025.11.27 14:51 
 

Been using this EA for about 2 days now and it's working very well, salute to Stan man, his very supportive and will guide you through your journey. Hoping for a positive outcome and i'll be back here to update.

Bybora2025
81
Bybora2025 2025.11.19 15:21 
 

Hej Community. Just starting my journey today 19.11.2025...looking frw to sharing after using for some time. SO far great guidance from Stanislav.

update 20.11: over the night when i was sleeping in my warm bed Auro Neuron made my first 30usd with a sell position in live account... :) i will continue sharing the results

update 03.12: Auro Neuron reached a 4% net as of today. very consistent results, stay tuned ;)

Update: 07.12: Auro Neuron reached 7% net profit...to be continued

Update: 16.12 : I added more funds and Auro Neron profits reached over 406usd net :) this is almost half of reduced price ...in comments i will paste screen shot of profits

Daniel Chait
207
Daniel Chait 2025.11.14 10:52 
 

The Aura Neuron EA is really surprised me, I have been using it for 6 months and I am really satisfied, this bot makes clean and profitable trades on the chart, and so far there have been no losses... I recommend using this bot, good luck to everyone!

alary
114
alary 2025.10.23 14:56 
 

Прекрасный советник! Задрав риск до максимально возможного, получилось за 1 месяц разогнать депо от 500 до 3,5к. Теперь риск консервативный, потихоньку движемся вперед. Поддержка на высоте, ни один вопрос, даже самый дурацкий, не остался без обстоятельного ответа, так что даже такой чайник, как я, все поняла и еще чему-то научилась! Станислав в этом отношении огромный молодец, благодарю его! И порадовало, что настройки очень простые, не надо быть профессором программирования и трейдинга, чтобы все понять и настроить под себя) Одним словом, советую и робота, и разработчика!

Juan_Soacha
21
Juan_Soacha 2025.10.12 20:32 
 

He estado utilizando Aura Neuron durante un tiempo y estoy satisfecho con su rendimiento y estabilidad. Me da una gran tranquilidad saber que Aura Neuron evita técnicas de gestión de dinero peligrosas como martingala o grid y que no abre una cantidad excesiva de órdenes. Además, me encanta que me permita configurar parámetros clave como el nivel de riesgo, y el tamaño del lotaje dándome un control total sobre mi operativa, su rendimiento en la práctica es tan bueno como se ve en el backtesting. Otro punto fuerte es su flexibilidad. Tiene varias opciones configurables, como el filtro de noticias, que es fundamental para evitar la volatilidad en momentos de alto impacto. Poder ajustar estos detalles me permite adaptar el EA a mi propio estilo de trading. En definitiva, recomiendo totalmente Aura Neuron. Es un Asesor Experto inteligente, seguro, configurable y con un potencial de rendimiento excelente. ¡Una gran adición a mi portafolio de trading!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have been using Aura Neuron for a while and I am pleased with its performance and stability. It gives me great peace of mind to know that Aura Neuron avoids dangerous money management techniques like martingale or grid and that it doesn't open an excessive number of orders. Additionally, I love that it allows me to configure key parameters such as the risk level and the lot size, giving me total control over my trading. Its performance in practice is as good as it looks in the backtesting. Another strong point is its flexibility. It has several configurable options, like the news filter, which is essential for avoiding volatility during high-impact moments. Being able to adjust these details allows me to adapt the EA to my own trading style. In short, I fully recommend Aura Neuron. It is an intelligent, safe, configurable Expert Advisor with excellent performance potential. A great addition to my trading portfolio!

Siu Cheung Colin Tsui
438
Siu Cheung Colin Tsui 2025.09.30 06:45 
 

With proper risk setting, i believe this EA can last for a very long time and provide growth. according to my backtest, with 5% risk setting, monthly return is expected at 3%. which compounds nicely over the long run with minimal stress. Thank you, and i'm very happy with the results so far.

Update after two weeks of use:

This is exactly the kind of EA I always wanted to buy, lucky i found it. I have been trading myself manually in the very similar style of this EA, this is a breakout system which is much more robust than mean reversal systems, with fast trailing and adequate stop loss it will generate very high winning rate and very nice compound over time, however when i trade by myself even in the same style, it is extremely stressful and many human error can decay the system, with the use of EA it is completely human error and emotion free which is a big big plus.

firewood753
211
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
197
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

happy07220911
44
happy07220911 2025.09.15 17:46 
 

I’ve been using Aura Neuron MT5 for a while now, and overall the experience has been positive. The installation and setup process was simple, and I didn’t run into any problems getting it started. Once running, the EA works smoothly in the background without needing much attention. The performance has been consistent with what was described. Trades are executed reliably, and the system keeps things stable even during active market hours. I also appreciate that it doesn’t require complicated settings—everything is straightforward, which makes it beginner-friendly but still useful for more experienced traders. So far, results have been steady and the EA does what it promises. For anyone looking for a stable and easy-to-use tool on MT5, Aura Neuron is a reliable choice.

George Kiarie Magiri
241
George Kiarie Magiri 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

John Villaizan
78
John Villaizan 2025.08.13 16:26 
 

After two weeks of testing, Aura Neuron MT5 has performed excellently on a real account through Tickmill (RAW Spread) with a VPS in London. It makes few trades per week, approximately 1 to 3 trades, being very accurate and generating profits on all of them (so far). I have tested other brokers on Demo accounts, including IC Markets Global and Fusion Markets, and their behavior is almost identical compared to the real account, with trades executed at the same times across each broker.

On the other hand, a week ago I started trading with FTMO on a $10k Challenge, using the 4% risk set. It has only made two trades: one with a small profit and the second with a loss (Full SL). It is clear that the broker does affect behavior. With FTMO, you don’t get the same quotes, and therefore it doesn’t place the same orders as “normal” brokers like Tickmill, ICM, Fusion, etc. Even so, I will continue testing it on this funded account.

Regarding Stanilav, his support is very good; he responds very quickly to any questions you may have about the EA.

Gui Sutton
24
Gui Sutton 2025.08.11 09:21 
 

Great EA!!! I set it up wrong the first week of purchase because of my VPS. I spoke with Stanislav and he was extremely helpful. Stayed in contact with me and walked me through everything. The very next week it was up and running. Its been very accurate on trades. I havent taken a loss yet. Highly recommended!

Bryan Timotius Kangter
121
Bryan Timotius Kangter 2025.08.09 11:40 
 

after using this EA for 2 month, i would like to say this EA good but with note that u must adjust the SL and TP wisely and set the risk to ur profile, otherside Stan is really helpful support when u need him

smp1990
449
smp1990 2025.07.30 14:41 
 

I have been using the Aura Neuron for one week already and so far it had a positive outcome. I have used it in accounts in 2 different brokers and also with XAUUSD and EURUSD pairs. During that week I saw 13 trades, 11 of them positive. The negative trades have been important but the consistency of the positive trades compensated for that. Note that the negative trades happened only in one of the brokers. These have been due to the volatility in the EURUSD after the USA/EU trade deal that happened during last weekend, out of market hours. Despite having the news filter on, the trades were placed, maybe because markets opened too many hours after the news itself, EA still placed the orders... I'm looking at keeping to use the EA and have many profits :D. I will update this message accordingly.

Maksim Plotnikov
492
Maksim Plotnikov 2025.07.22 14:20 
 

Приобрели торговый сигнал почти три месяца назад, и он полностью оправдал наши ожидания. Советник демонстрирует стабильную и эффективную работу, все функции работают корректно и без сбоев. Отдельно хочется отметить качественное сопровождение после покупки — Станислав оперативно отвечает на вопросы и оказывает поддержку, что очень помогает в использовании. Рекомендую данный продукт всем, кто ищет надежный торговый сигнал!

Lee Wai Chong
2402
Lee Wai Chong 2025.07.21 04:32 
 

The EA backtest is manipulated (by removing loss trades). It will never be the same when you trade in live. Don't buy and don't lose your money. Lastly, BEWARE OF MANY FAKE REVIEWS HERE. P/S: When you bought an EA and discovered it is not working as it promised, be brave enough to write the real review so other potential buyers won't fall into the same trap.

Stanislav Tomilov
29534
Respuesta del desarrollador Stanislav Tomilov 2025.12.05 13:25
⛔️This false review has been reported to MQL5, this user working with another seller. The results from the robot are available and transparent with at least 3 real signals! Hundreds of satisfied users are using it every day⛔️
No trades are ever removed, modified, or selectively presented in our backtests!! So, this review was written solely to blackmail me into transferring him money for the purchase! I gathered evidence and sent it to Service Desk The EA was purchased on July 14th, and on July 16th the buyer demanded a full refund and threatened to leave a negative review!
lengsengvila
19
lengsengvila 2025.07.09 02:49 
 

This EA is very easy to set up and operate. For long investment very important and very good.

1234
