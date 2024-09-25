Aura Neuron MT5
Asesores Expertos
Stanislav Tomilov
Versión: 1.965
Actualizado: 1 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Aura Neuron está diseñado para un rendimiento confiable a largo plazo, impulsado por algoritmos de redes neuronales. Su diseño innovador garantiza que no haya estrategias riesgosas como martingala o trading en cuadrícula, lo que lo convierte en una opción segura para el trading automatizado.
Información:
- Pares de negociación en funcionamiento: XAUUSD, GOLD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $100
- Apalancamiento mínimo 1:20
- Funciona con cualquier bróker, aunque se recomienda un bróker ECN
Características:
- Sin martingala
- Sin comercio en la red
- Sin promedio
- No existen técnicas peligrosas de gestión del dinero
- Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
- Resultados estables desde 1999 con cotizaciones de calidad del 99,9%
- No es sensible a las condiciones del bróker
- Fácil de instalar y utilizar.
- FTMO y Prop firmes listos
- Cumple con las reglas FIFO (es necesario deshabilitar la cobertura en la configuración de EA)
¿Qué se hizo para evitar la sobreoptimización?
- Optimización progresiva: divida los datos históricos en segmentos, optimizando una parte y probando la siguiente para evitar el sobreajuste.
- Comprobaciones de robustez: pruebe las variaciones de parámetros y aplique ruido aleatorio para garantizar la coherencia de la estrategia en diferentes escenarios.
- Factor de beneficio mínimo/Métricas de rendimiento: establezca umbrales para métricas de rendimiento clave para evitar seleccionar parámetros demasiado optimizados.
- Estabilidad de parámetros: garantizar que los parámetros optimizados permanezcan estables en diferentes condiciones del mercado.
- Control de sesgo por espionaje de datos: aleatorice los períodos de prueba y utilice múltiples conjuntos de datos para evitar seleccionar resultados favorables.
- Pruebas entre mercados: pruebe la estrategia en varios instrumentos para garantizar su solidez en diferentes condiciones de mercado.
- Límite en ciclos de optimización: restrinja la cantidad de ejecuciones de optimización para evitar un ajuste de curva excesivo.
- Agregar ruido aleatorio a los datos: introduzca ruido aleatorio a los datos históricos durante la optimización para evitar memorizar movimientos de precios específicos.
- Evite los datos codificados: utilice variables dinámicas en lugar de datos históricos estáticos para garantizar la flexibilidad en el comercio en tiempo real.
- Optimización de algoritmos genéticos: utilice algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parámetros prometedores sin probar cada combinación, lo que reduce el riesgo de sobreoptimización.
Advertencia de riesgo : el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aura Neuron aún puede conllevar el riesgo de pérdida, como ocurre con cualquier sistema de trading.
I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product