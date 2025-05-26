VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading

VWAP AI MT5 Expert Advisor - Precision Trading para US30, Oro y NASDAQ

Visión general:

VWAP AI es un potente Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado específicamente para los índices NASDAQ (US100) y US30 (Dow Jones). Construido para la precisión y el rendimiento, este EA aprovecha el precio medio ponderado por volumen (VWAP), combinado con algoritmos adaptativos avanzados y un sistema de martingala inteligente para identificar las entradas y salidas de comercio de alta probabilidad en el marco de tiempo M15.

Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de negociación más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:

Reconocimiento de patrones basado en datos históricos

Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA

Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida

El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.

Características:

Lógica de IA basada en VWAP: Combina la lógica VWAP con múltiples filtros de medias móviles (DEMA, TEMA, ADX) para confirmar la tendencia y la volatilidad.

Martingala inteligente: Controlada y opcional - se activa sólo bajo umbrales de pérdida específicos, con un multiplicador máximo configurable

Control de riesgo integrado:

Máximo 1 orden abierta a la vez

Lote fijo o secuencia autoincremental

Niveles personalizados de Stop Loss y Take Profit

Sistema de trailing stop con lógica pip-step

Baja tolerancia al deslizamiento: Configurado con 10 puntos de deslizamiento para una ejecución ajustada

Sin cobertura ni rejilla: mantiene el uso de márgenes conservador y fácil de auditar

Entradas de configuración:

Períodos de indicadores personalizables (TEMA, DEMA, ADX)

Niveles de Take Profit y Stop Loss (por defecto 200 puntos)

Sistema Trailing Stop con umbrales dinámicos

Reglas de activación de Martingala y multiplicador máximo (por defecto: 10x)

Sistema de notificación de alertas de error y registros de ejecución

¿Por qué VWAP AI?

Estrategia probada con bajo drawdown y alta estabilidad

Ideal para scalpers, swing traders, o prop firm challengers

Solución de negociación totalmente automatizada y manos libres

Qué obtiene

Archivo del Asesor Experto VWAP AI MT5

Guía de configuración y optimización

Acceso a futuras actualizaciones

Soporte del desarrollador

Si usted está buscando un EA de nivel profesional con sólidos retornos ajustados al riesgo, mínimos drawdowns, y un backtest probado en los índices de EE.UU. - VWAP AI es la ventaja que su comercio necesita.

Envíe un mensaje ahora para precios, licencias, o para solicitar una versión demo.







