VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading

VWAP AI MT5 Expert Advisor - Precision Trading para US30, Oro y NASDAQ
Visión general:
VWAP AI es un potente Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado específicamente para los índices NASDAQ (US100) y US30 (Dow Jones). Construido para la precisión y el rendimiento, este EA aprovecha el precio medio ponderado por volumen (VWAP), combinado con algoritmos adaptativos avanzados y un sistema de martingala inteligente para identificar las entradas y salidas de comercio de alta probabilidad en el marco de tiempo M15.
Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de negociación más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:
Reconocimiento de patrones basado en datos históricos
Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA
Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida
El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.
Características:
Lógica de IA basada en VWAP: Combina la lógica VWAP con múltiples filtros de medias móviles (DEMA, TEMA, ADX) para confirmar la tendencia y la volatilidad.
Martingala inteligente: Controlada y opcional - se activa sólo bajo umbrales de pérdida específicos, con un multiplicador máximo configurable
Control de riesgo integrado:
Máximo 1 orden abierta a la vez
Lote fijo o secuencia autoincremental
Niveles personalizados de Stop Loss y Take Profit
Sistema de trailing stop con lógica pip-step
Baja tolerancia al deslizamiento: Configurado con 10 puntos de deslizamiento para una ejecución ajustada
Sin cobertura ni rejilla: mantiene el uso de márgenes conservador y fácil de auditar
Entradas de configuración:
Períodos de indicadores personalizables (TEMA, DEMA, ADX)
Niveles de Take Profit y Stop Loss (por defecto 200 puntos)
Sistema Trailing Stop con umbrales dinámicos
Reglas de activación de Martingala y multiplicador máximo (por defecto: 10x)
Sistema de notificación de alertas de error y registros de ejecución
¿Por qué VWAP AI?
Estrategia probada con bajo drawdown y alta estabilidad
Ideal para scalpers, swing traders, o prop firm challengers
Solución de negociación totalmente automatizada y manos libres
Qué obtiene
Archivo del Asesor Experto VWAP AI MT5
Guía de configuración y optimización
Acceso a futuras actualizaciones
Soporte del desarrollador
Si usted está buscando un EA de nivel profesional con sólidos retornos ajustados al riesgo, mínimos drawdowns, y un backtest probado en los índices de EE.UU. - VWAP AI es la ventaja que su comercio necesita.
Envíe un mensaje ahora para precios, licencias, o para solicitar una versión demo.
